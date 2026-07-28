Maison Territo David Territo et Liv Siv‑Ing — cofondateurs de Maison Territo

La cofondatrice de Maison Territo explique pourquoi les Québécois aiment le luxe en privé mais le jugent en public, et ce que cette contradiction révèle.

Le Québec n'a pas un problème avec le luxe. Il a un problème avec ce que le luxe représente” — Liv Siv Ing

MONTRéAL, QUEBEC, CANADA, July 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- « Le Québec n'a pas un problème avec le luxe. Il a un problème avec ce que le luxe représente. » C'est ainsi que Liv Siv Ing, cofondatrice de Maison Territo, résume une contradiction qu'elle observe chaque jour dans son showroom, qui réunit quelques-uns des plus grands noms du design international : Fendi Casa, Versace Home, Dolce & Gabbana Casa et Bentley Home.

Depuis l'ouverture, la même question revient sans cesse, toujours accompagnée du même sourire un peu gêné : y a-t-il vraiment un marché pour cela, ici ? Liv trouve la question révélatrice. « Personne ne demande s'il y a un marché pour les voitures allemandes, les chalets à deux millions ou les restaurants où le menu ne montre pas les prix, remarque-t-elle. Mais un showroom qui réunit ces maisons à Montréal, ça, il faudrait le justifier. »

Pour la cofondatrice, le malaise n'est pas esthétique, il est culturel. « Les Québécois n'ont pas un problème avec le beau. Ils ont un problème avec ce que le beau, assumé, dit d'eux. On peut réussir, ici, à condition de ne pas trop le montrer. On peut aimer les belles choses, à condition de s'en excuser un peu. » Sa formule pour décrire cette ambivalence : « Le luxe n'est pas rejeté : il se pratique en privé et se juge en public. »

Le luxe qu'elle défend, insiste-t-elle, n'a rien à voir avec l'ostentation. « Un meuble peut coûter 40 000 $ et rendre une pièce complètement ordinaire. Ce que ces maisons m'ont appris, c'est que le vrai luxe est une discipline : la justesse des proportions, la façon dont une matière répond à la lumière, un objet qui semble avoir toujours appartenu à la pièce. » Elle ajoute : « Le luxe n'est pas ce qu'on ajoute dans une pièce. C'est ce qu'on réussit à lui faire ressentir. »

Au-delà du goût, Liv perçoit une question économique que peu de gens nomment à voix haute. Toronto a ses tours, Vancouver son immobilier, Milan et Paris leurs industries du goût : des écosystèmes entiers d'artisans, de designers, d'architectes, de médias et d'événements. « Montréal a le talent, les écoles, les studios, la culture, plaide-t-elle. Ce qui lui manque, c'est l'audace d'assumer qu'elle peut être une destination du design international, et pas seulement un marché secondaire qu'on visite entre deux vraies capitales. »

C'est là, dit-elle, le pari de Maison Territo : non pas vendre des logos, d'autres peuvent afficher les mêmes, mais défendre une conviction. « Les moments les plus importants d'une vie se produisent dans des lieux, et ces lieux méritent d'être pensés. » Pour quelqu'un qui a grandi avec l'histoire de parents ayant dû tout reconstruire, la conviction est personnelle : « Une maison n'est jamais juste une maison. »

Sa conclusion tient en une seule phrase : « Le Québec n'a pas à choisir entre ses valeurs et l'excellence. Il a juste à arrêter de s'excuser quand il touche à la deuxième. »

À PROPOS DE MAISON TERRITO

Maison Territo est une destination de luxe située dans le quartier Royalmount, à Montréal. Elle présente des mises en scène soignées signées par des maisons internationales et collabore avec plus de 100 marques pour accompagner des projets résidentiels et hôteliers. Sa démarche s'enracine dans le savoir-faire, l'héritage du design et l'art de vivre du luxe contemporain.

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