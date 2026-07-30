Wealth Write.Up obtient la certification SOC 2 de type II pour sa plateforme de comptabilité d’investissement

Headshot of Wealth Write.Up CEO, Brian McGlynn

Les pratiques de sécurité et de conformité de Wealth Write.Up respectent de rigoureuses normes d’audit

L’obtention de la certification SOC 2 de type II constitue une étape importante pour Wealth Write.Up” — Brian McGlynn, PDG de Wealth Write.Up

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, July 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Wealth Write.Up a obtenu avec succès sa certification SOC 2 de type II, renforçant davantage la sécurité des données et latransparence opérationnelle pour les professionnels canadiens dédiés à la comptabilité des placements, impactés par la gestion de données financières hautement sensibles.Pionnière de la comptabilité d’investissement depuis plus de 27 ans, Wealth Write.Up simplifie la comptabilité des placements complexes pour les cabinets de services, les bureaux de gestion de patrimoine familial, les fondations et les entreprises. Cette plateforme alimentée par de l’intelligence artificielle souveraine prend en charge les transactions multidépositaires et multidevises, tout en offrant des rapports financiersprécis, des registres prêts pour l’audit, et une meilleure visibilité sur les données financières.« L’obtention de la certification SOC 2 de type II constitue une étape importante pour Wealth Write.Up », a déclaré Brian McGlynn, PDG de Wealth Write.Up. « Alors que notre certification SOC 2 de type 1 a validé notre architecture de sécurité, cette certification de type 2 démontre à un auditeur indépendant que nos contrôles ont fonctionné efficacement pendant une période d’évaluation prolongée. Pour nos clients qui gèrent des données de placement complexes et de grande valeur, cela renforce leur confiance envers la sécurité, la fiabilité et la conformité de notre plateforme. »Afin de protéger les données financières et les rapports fiscaux sensibles gérés par ses clients, Wealth Write.Up applique des contrôles rigoureux en matière de sécurité et de souveraineté des données. Les données client sont hébergées exclusivement au Canada, conformément aux lois canadiennes applicables sur la protection des renseignements personnels et aux exigences réglementaires.SOC 2 est un cadre d'audit indépendant élaboré par l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). L’;examen SOC 2 de type II évalue l;efficacité opérationnelle des contrôles internes sur une période de 6 à 12 mois, en mesurant la capacité à protéger les données client contre des accès non autorisés, les utilisations abusives et les risques opérationnels.Cette certification renforce l’;engagement de Wealth Write.Up à maintenir des pratiques rigoureuses et une discipline opérationnelle exemplaire. Pour les organisations qui évoluent dans des secteurs hautement réglementés, elle démontre un engagement soutenu envers la protection des renseignements de leurs clients, tout en favorisant des opérations de comptabilité des placements efficacies, novateurs et fiables.À propos de Wealth Write.UpWealth Write.Up est une plateforme de comptabilité des placements complexes conçue pour les cabinets de services professionnels, les bureaux de gestion de patrimoine familial, les entreprises et les sociétés de placement basés au Canada. Depuis plus de 27 ans, la plateforme aide les organisations à simplifier la comptabilité de portefeuille de titres, en prenant en charge les transactions multidépositaires et multidevises, tout enoffrant des rapports financiers précis et des informations exploitables. Adoptée par plus de 250 organisations et utilisée par plus de 1 800 professionnels, Wealth Write.Up offre un accès infonuagique avec des données hébergées au Canada. Pour en savoir plus :Renseignements pour les médiasJoey GillRelations publiques+1 416 556-0675joey@hiconcept.ca

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