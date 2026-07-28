Momcozyの授乳サポート製品2点が「theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026」にノミネート ― 一般投票受付開始

M5スマートウェアラブル搾乳器とKleanPal Pro ボトルウォッシャー・除菌乾燥機が、シンガポールの保護者投票によるアワードに選出

このたびのノミネートは、Momcozyが一貫して目指してきた『母親一人ひとりの実際の暮らしに寄り添う、実用的なサポートを提供すること』を反映するものです。” — Ellen Zhou

TOKYO, JAPAN, July 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozyの授乳サポート製品2点が、theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026 Singaporeにノミネートされました。本アワードでは、授乳や育児の日常を支える製品を、保護者自身が評価・投票することができます。

Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pumpは「搾乳器部門」、Momcozy KleanPal Pro Baby Bottle Washer, Sterilizer & Dryerは「ボトルウォッシャー／除菌器部門」にノミネートされています。一般投票は2026年9月30日まで受け付けています。

今回のノミネートは世界母乳育児週間（World Breastfeeding Month）に合わせたものであり、Momcozyは地域の医療従事者と連携し、母親への実践的な母乳育児支援の普及に取り組んでいます。これらの活動は、Momcozyの「Breathe & Breastfeed」キャンペーンの理念を体現しています。それは、母乳育児支援は理論だけでなく、母親の日常生活の中で実際に役立つものでなければならないという考えです。

今回のノミネートは、今年に入りMomcozyが地域で獲得してきた数々の評価に新たな実績を加えるものです。Momcozy Air1 Ultra-Slim Wearable Breast PumpはMotherhood Choice Awards 2026で「Best Wearable Breast Pump」を受賞し、KleanPal Proは2026 Global Recognition Awardを受賞しました。今回のtheAsianparent Parents’ Choice Awardsへのノミネートと合わせ、授乳のさまざまな場面を支える実用的なイノベーションへの取り組みが評価されています。

また、今回のノミネートも世界母乳育児週間の期間中に行われました。Momcozyは地域の医療従事者と協力し、母親への実践的な母乳育児支援を推進しています。これらの取り組みは、「Breathe & Breastfeed」キャンペーンが掲げる「母乳育児支援は理論だけではなく、母親の日々の暮らしに寄り添うものであるべき」という考えを反映しています。

保護者による評価が持つ意義

東南アジア最大級の育児コミュニティであるtheAsianparentは、地域全体で数百万人の保護者に利用されており、毎年開催されるParents’ Choice Awardsでは、実際の保護者の体験を中心に評価が行われます。そのため、日々の育児課題を解決するために設計された製品にとって、この評価は特に大きな意味を持ちます。

保護者は、早朝の授乳、仕事と育児の合間の搾乳、哺乳びんや授乳用品の洗浄・除菌・準備を繰り返す毎日の中で、製品の価値を実感しています。

Momcozyにとって、授乳関連の2部門でノミネートされたことは、一時的なサポートではなく、授乳という一連のプロセス全体を支えるブランドとしての姿勢を示しています。

Momcozy APACマーケティングディレクターのEllen Zhouは次のように述べています。

「製品が本当に日常生活に役立つかどうかを最もよく理解しているのは、保護者の皆さまです。そのため、保護者自身の声による評価は私たちにとって特別な意味を持っています。今回のノミネートは、Momcozyが目指し続けている『母親一人ひとりの実際の生活に寄り添う実用的なサポート』が評価されたものだと考えています。」

授乳を支える2つの製品

母乳を搾乳する母親に向けて、Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pumpは、ハンズフリーでの搾乳とスマートフォンアプリによる管理機能を組み合わせ、自宅・職場・外出先を問わず、柔軟に搾乳スケジュールを管理できる環境を提供します。

一方、Momcozy KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryerは、授乳後に欠かせない時間のかかる作業をサポートします。洗浄・除菌・乾燥を1台で行えるオールインワン設計により、哺乳びんや搾乳パーツ、授乳用品のお手入れを効率化します。

2つの製品は役割こそ異なりますが、どちらも共通する現実に向き合っています。赤ちゃんへの授乳は、授乳そのものだけでは終わりません。搾乳、準備、洗浄、除菌、そしてそれを毎日繰り返すことに加え、仕事や家族との両立も求められます。

こうした実用的なサポートへの取り組みは、Momcozyが世界母乳育児週間に実施している活動の中心でもあります。「Breathe & Breastfeed」を通じて、Momcozyは医療専門家や母親コミュニティと連携し、母親が安心して母乳育児を続けられるよう、より現実的な対話を促進しています。

保護者による投票受付中

theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026 Singaporeの一般投票は、2026年9月30日まで実施されています。本アワードはシンガポール版ですが、シンガポール国外の方も投票可能です。

Momcozy KleanPal Pro（Bottle Washer/Sterilizer部門）への投票：

https://tickledmedia.questionpro.com/TAPAwards2026-SG

Momcozy M5 Smart Wearable（Breast Pump部門）への投票：

https://tickledmedia.questionpro.com/TAPAwards2026-SG-Breastpump

「Start」を選択し、該当するMomcozy製品を選んで、画面の案内に従って投票してください。

今回のノミネートは、世界母乳育児週間に合わせて実施されています。Momcozyは地域の医療従事者と連携し、母親への実践的な母乳育児支援を推進しています。

「Breathe & Breastfeed」キャンペーンを通じて、専門家による知見、コミュニティによる支援、そして日常で役立つソリューションを結び付け、母親が現実の生活の中で母乳育児を続けられるようサポートしています。

そして、theAsianparent Parents’ Choice Awardsは、その取り組みに「保護者自身の声」という重要な視点を加えています。

保護者は投票を通じて、自らの授乳・育児を支えてくれた製品を評価するとともに、他の家族が実際の育児に寄り添った製品を見つけるきっかけを提供できます。

なぜなら、本当に意味のある母乳育児支援は、日々その経験を積み重ねている母親たちの声に耳を傾けることから始まるからです。

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