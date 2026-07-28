ផលិតផលបំបៅទារក Momcozy 2 មុខ ជាប់បេក្ខភាពពានរង្វាន់ theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះ M5 Smart Wearable និង KleanPal Pro លាង ដុតសម្លាប់មេរោគ និងសម្ងួតដប ទទួលការទទួលស្គាល់ពីការបោះឆ្នោតរបស់ឪពុកម្តាយនៅសិង្ហបុរី។
PHNOM PENH, CAMBODIA, July 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- ផលិតផលសំខាន់ពីររបស់ Momcozy សម្រាប់ការបំបៅទារក ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពក្នុងកម្មវិធី theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026 Singapore ដោយផ្តល់ឱកាសឱ្យឪពុកម្តាយទទួលស្គាល់ផលិតផលដែលបានជួយគាំទ្រពួកគេក្នុងការបំបៅកូន និងការធ្វើជាម្តាយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។
Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pump ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពក្នុងប្រភេទ Breast Pump ខណៈដែល Momcozy KleanPal Pro Baby Bottle Washer, Sterilizer & Dryer ត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងប្រភេទ Bottle Washer/Sterilizer។ ការបោះឆ្នោតសាធារណៈបានបើកហើយ ហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2026។
ការជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពនេះ កើតឡើងក្នុងអំឡុង ខែពិភពលោកនៃការបំបៅទឹកដោះម្តាយ (World Breastfeeding Month) ខណៈ Momcozy កំពុងសហការជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលទូទាំងតំបន់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការគាំទ្រជាក់ស្តែងដល់ម្តាយដែលបំបៅទឹកដោះម្តាយ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលគំនិតនៃយុទ្ធនាការ Breathe & Breastfeed របស់ Momcozy ដែលជឿជាក់ថា ការគាំទ្រការបំបៅទឹកដោះម្តាយ គួរតែអាចអនុវត្តបានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ម្តាយ មិនមែនមានតែនៅក្នុងទ្រឹស្តីប៉ុណ្ណោះទេ។
ការតែងតាំងនេះ បន្ថែមលើការទទួលស្គាល់ជាច្រើនដែល Momcozy ទទួលបាននៅទូទាំងតំបន់ក្នុងឆ្នាំនេះ។ Momcozy Air1 Ultra-Slim Wearable Breast Pump ត្រូវបានផ្តល់ពាន Best Wearable Breast Pump ក្នុងកម្មវិធី Motherhood Choice Awards 2026 ខណៈ KleanPal Pro ទទួលបាន 2026 Global Recognition Award។ រួមជាមួយការតែងតាំងថ្មីពី theAsianparent ការទទួលស្គាល់ទាំងនេះបង្ហាញពីការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ Momcozy លើការច្នៃប្រឌិតដែលមានប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់គ្រប់ដំណាក់កាលនៃការបំបៅទារក។
ការតែងតាំងចុងក្រោយនេះក៏កើតឡើងក្នុងអំឡុងខែពិភពលោកនៃការបំបៅទឹកដោះម្តាយផងដែរ ខណៈ Momcozy បន្តសហការជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលទូទាំងតំបន់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការគាំទ្រជាក់ស្តែងសម្រាប់ម្តាយ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលគំនិតរបស់យុទ្ធនាការ Breathe & Breastfeed ដែលជឿថា ការគាំទ្រការបំបៅទឹកដោះម្តាយ ត្រូវតែសមស្របនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ម្តាយ។
ហេតុអ្វីបានជាការទទួលស្គាល់ពីឪពុកម្តាយមានសារៈសំខាន់
ក្នុងនាមជាសហគមន៍ឪពុកម្តាយដ៏ធំបំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ theAsianparent ឈានដល់ឪពុកម្តាយរាប់លាននាក់នៅទូទាំងតំបន់ ហើយដាក់បទពិសោធន៍ពិតរបស់ឪពុកម្តាយជាចំណុចកណ្តាលនៃកម្មវិធី Parents’ Choice Awards ប្រចាំឆ្នាំ។ ដូច្នេះ ការទទួលស្គាល់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ផលិតផលដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងក្នុងការចិញ្ចឹមកូន។
ឪពុកម្តាយប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះក្នុងអំឡុងពេលបំបៅកូនពេលព្រឹកព្រលឹម ការបូមទឹកដោះរវាងការងារ និងការថែទាំកូន ព្រមទាំងការលាង ដុតសម្លាប់មេរោគ និងរៀបចំដប និងឧបករណ៍បំបៅជាបន្តបន្ទាប់។
សម្រាប់ Momcozy ការត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងពីរប្រភេទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបៅទារក បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្ររួមរបស់ម៉ាកក្នុងការគាំទ្រម្តាយពេញមួយដំណើរការនៃការបំបៅកូន មិនមែនត្រឹមតែពេលវេលាណាមួយប៉ុណ្ណោះទេ។
លោកស្រី Ellen Zhou នាយកផ្នែកទីផ្សារ APAC របស់ Momcozy បានមានប្រសាសន៍ថា៖
"គ្មាននរណាយល់ច្បាស់ជាងឪពុកម្តាយទេថា ផលិតផលមួយពិតជាអាចបង្កើតភាពខុសគ្នាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឬអត់។ ដូច្នេះ ការទទួលស្គាល់ដែលកើតចេញពីសំឡេងរបស់ពួកគេ មានន័យយ៉ាងពិសេសសម្រាប់យើង។ ការតែងតាំងទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែល Momcozy បន្តខិតខំធ្វើ គឺបង្កើតដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងដែលសមស្របនឹងជីវិតពិតរបស់ម្តាយ។"
ផលិតផលពីរ គាំទ្រប្រព័ន្ធអេកូស៊ីស្ទឹមតែមួយសម្រាប់ការបំបៅទារក
សម្រាប់ម្តាយដែលបូមទឹកដោះ Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pump ផ្តល់នូវការបូមដោយមិនចាំបាច់ប្រើដៃ ព្រមជាមួយការភ្ជាប់ទៅកម្មវិធីឆ្លាតវៃ (Smart App) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យម្តាយគ្រប់គ្រង និងតាមដានការបូមទឹកដោះបានយ៉ាងងាយស្រួល មិនថានៅផ្ទះ កន្លែងធ្វើការ ឬពេលធ្វើដំណើរនោះទេ។
ចំណែកឯ Momcozy KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer ជួយសម្រួលការងារដែលចំណាយពេលច្រើនមួយទៀតក្នុងទម្លាប់បំបៅកូន។ ប្រព័ន្ធ 3-in-1 របស់វារួមបញ្ចូលការលាង ការដុតសម្លាប់មេរោគ និងការសម្ងួត ដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការសម្អាតដប គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះ និងឧបករណ៍បំបៅផ្សេងៗ កាន់តែងាយស្រួល។
ទោះបីផលិតផលទាំងពីរមានមុខងារខុសគ្នាក៏ដោយ ប៉ុន្តែពួកវាដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នាមួយ គឺការបំបៅទារកមិនមែនមានតែពេលបំបៅប៉ុណ្ណោះទេ។ វារួមមានការបូមទឹកដោះ ការរៀបចំ ការលាង ការដុតសម្លាប់មេរោគ និងការធ្វើវាឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃ ខណៈដែលម្តាយក៏ត្រូវតុល្យភាពរវាងការងារ គ្រួសារ និងទំនួលខុសត្រូវផ្សេងៗផងដែរ។
ការផ្តោតលើការគាំទ្រជាក់ស្តែងនេះ ក៏ជាចំណុចស្នូលនៃសកម្មភាពរបស់ Momcozy ក្នុងអំឡុងខែពិភពលោកនៃការបំបៅទឹកដោះម្តាយផងដែរ។ តាមរយៈយុទ្ធនាការ Breathe & Breastfeed Momcozy កំពុងសហការជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាល និងសហគមន៍មាតាទូទាំងតំបន់ ដើម្បីជំរុញការសន្ទនាដែលមានភាពជាក់ស្តែងអំពីអ្វីដែលម្តាយត្រូវការ ដើម្បីអាចបន្តបំបៅទឹកដោះម្តាយដោយទំនុកចិត្ត។
ឥឡូវនេះ ឪពុកម្តាយអាចបោះឆ្នោតបានហើយ
ការបោះឆ្នោតសាធារណៈសម្រាប់ theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026 Singapore បើករហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2026។ ទោះបីជាពានរង្វាន់នេះជាកម្មវិធីសម្រាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ដោយ ក៏អ្នកដែលមិនមែនជាជនជាតិសិង្ហបុរីក៏អាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានផងដែរ។
បោះឆ្នោតសម្រាប់ Momcozy KleanPal Pro – Bottle Washer/Sterilizer៖
https://tickledmedia.questionpro.com/TAPAwards2026-SG
បោះឆ្នោតសម្រាប់ Momcozy M5 Smart Wearable – Breast Pump៖
https://tickledmedia.questionpro.com/TAPAwards2026-SG-Breastpump
សូមជ្រើសរើស Start បន្ទាប់មកជ្រើសរើសផលិតផល Momcozy ដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយអនុវត្តតាមការណែនាំលើអេក្រង់ ដើម្បីបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក។
ការតែងតាំងនេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងខែពិភពលោកនៃការបំបៅទឹកដោះម្តាយ ខណៈ Momcozy កំពុងសហការជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលទូទាំងតំបន់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការគាំទ្រជាក់ស្តែងសម្រាប់ម្តាយ។ តាមរយៈយុទ្ធនាការ Breathe & Breastfeed ម៉ាកនេះកំពុងរួមបញ្ចូលការណែនាំពីអ្នកជំនាញ ការគាំទ្រពីសហគមន៍ និងដំណោះស្រាយសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីជួយម្តាយដោះស្រាយបញ្ហាការបំបៅទឹកដោះម្តាយក្នុងជីវិតពិត។
theAsianparent Parents’ Choice Awards បន្ថែមសំឡេងដ៏សំខាន់មួយទៀតក្នុងការពិភាក្សានេះ គឺសំឡេងរបស់ឪពុកម្តាយផ្ទាល់។ តាមរយៈការបោះឆ្នោត ឪពុកម្តាយអាចទទួលស្គាល់ផលិតផលដែលបានជួយដល់ដំណើរការបំបៅកូនរបស់ពួកគេ និងជួយឱ្យគ្រួសារផ្សេងទៀតស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមភាពជាក់ស្តែងនៃការធ្វើជាម្តាយ។
ពីព្រោះការគាំទ្រដ៏មានន័យសម្រាប់ការបំបៅទឹកដោះម្តាយ ចាប់ផ្តើមពីការស្តាប់សំឡេងរបស់ម្តាយ ដែលរស់នៅជាមួយបទពិសោធន៍នេះរៀងរាល់ថ្ងៃ។
Lee Tze Hui
momcozy
+60 11-6812 8544
lee.tze.hui@momcozy.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.