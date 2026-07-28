Hai sản phẩm hỗ trợ cho con bú của Momcozy được đề cử tại theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026

Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pump và KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer được đề cử tại giải thưởng do phụ huynh Singapore bình chọn.

การได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้สะท้อนถึงสิ่งที่ Momcozy มุ่งมั่นมาโดยตลอด นั่นคือการสร้างการสนับสนุนที่ใช้งานได้จริง และสอดคล้องกับชีวิตจริงของคุณแม่” — Ellen Zhou

HANOI, VIETNAM, July 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Hai sản phẩm hỗ trợ cho con bú của Momcozy đã được đề cử tại theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026 Singapore, mang đến cho các bậc phụ huynh cơ hội ghi nhận những sản phẩm đã đồng hành cùng họ trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ và làm mẹ mỗi ngày.

Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pump được đề cử ở hạng mục Breast Pump, trong khi Momcozy KleanPal Pro Baby Bottle Washer, Sterilizer & Dryer được đề cử ở hạng mục Bottle Washer/Sterilizer. Cổng bình chọn hiện đã mở và sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Các đề cử được công bố đúng vào Tháng Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ (World Breastfeeding Month), thời điểm Momcozy đang hợp tác với các chuyên gia y tế trên khắp khu vực nhằm thúc đẩy những giải pháp hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ thiết thực dành cho các bà mẹ. Những nỗ lực này phản ánh tinh thần của chiến dịch Breathe & Breastfeed, với thông điệp rằng việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ cần đúng về mặt lý thuyết mà còn phải phù hợp với cuộc sống hằng ngày của các bà mẹ.

Các đề cử này tiếp tục khẳng định sự ghi nhận ngày càng lớn dành cho Momcozy trên toàn khu vực trong năm nay. Momcozy Air1 Ultra-Slim Wearable Breast Pump đã được vinh danh là Best Wearable Breast Pump tại Motherhood Choice Awards 2026, trong khi KleanPal Pro nhận được 2026 Global Recognition Award. Cùng với các đề cử mới nhất từ theAsianparent, những thành tựu này phản ánh cam kết của Momcozy trong việc mang đến những đổi mới thiết thực ở từng giai đoạn của hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Các đề cử mới nhất này cũng được công bố trong Tháng Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ, khi Momcozy tiếp tục hợp tác với các chuyên gia y tế trên toàn khu vực nhằm thúc đẩy những giải pháp hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ mang tính thực tiễn. Tất cả những nỗ lực này đều thể hiện tinh thần của chiến dịch Breathe & Breastfeed: việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cần được áp dụng hiệu quả trong cuộc sống thực tế của các bà mẹ, chứ không chỉ dừng lại ở lý thuyết.

Vì sao sự ghi nhận từ các bậc phụ huynh lại quan trọng?

Là một trong những cộng đồng dành cho cha mẹ lớn nhất Đông Nam Á, theAsianparent kết nối với hàng triệu phụ huynh trong khu vực và luôn đặt những trải nghiệm thực tế của họ làm trọng tâm của Parents’ Choice Awards thường niên.

Điều này khiến giải thưởng trở nên đặc biệt ý nghĩa đối với các sản phẩm được thiết kế để giải quyết những thách thức trong việc nuôi dạy con hằng ngày. Đó là những lần cho con bú vào sáng sớm, những buổi hút sữa xen kẽ giữa công việc và việc chăm con, hay chuỗi công việc lặp đi lặp lại như rửa, tiệt trùng và chuẩn bị bình sữa cùng các dụng cụ cho bé.

Đối với Momcozy, việc được đề cử ở hai hạng mục liên quan đến việc cho bé bú phản ánh cách tiếp cận toàn diện của thương hiệu trong việc đồng hành cùng các bà mẹ xuyên suốt hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, thay vì chỉ tập trung vào một thời điểm nhất định.

“Không ai hiểu rõ hơn các bậc phụ huynh rằng một sản phẩm có thực sự tạo nên khác biệt trong cuộc sống hằng ngày hay không,” bà Ellen Zhou, Giám đốc Marketing khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) của Momcozy, chia sẻ. “Đó là lý do vì sao sự ghi nhận đến từ chính tiếng nói của họ có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng tôi. Những đề cử này phản ánh mục tiêu mà Momcozy luôn theo đuổi: tạo ra những giải pháp hỗ trợ thiết thực, phù hợp với cuộc sống thực tế của các bà mẹ.”

Hai sản phẩm cùng hỗ trợ một hệ sinh thái nuôi con bằng sữa mẹ

Đối với các bà mẹ hút sữa, Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pump kết hợp khả năng hút sữa rảnh tay với kết nối ứng dụng thông minh, giúp các bà mẹ linh hoạt hơn trong việc quản lý và theo dõi quá trình hút sữa, dù ở nhà, tại nơi làm việc hay khi đang di chuyển.

Trong khi đó, Momcozy KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer hỗ trợ một công đoạn tốn nhiều thời gian khác trong quy trình cho bé bú. Hệ thống tất cả trong một tích hợp chức năng rửa, tiệt trùng và sấy khô, giúp đơn giản hóa quy trình làm sạch bình sữa, các bộ phận của máy hút sữa và những phụ kiện cho bé bú.

Mặc dù đảm nhiệm những chức năng khác nhau, cả hai sản phẩm đều giải quyết cùng một thực tế: việc cho bé bú không chỉ dừng lại ở mỗi cữ bú. Các bà mẹ còn phải hút sữa, chuẩn bị dụng cụ, vệ sinh, tiệt trùng và lặp lại tất cả những công việc đó mỗi ngày, thường song song với công việc, gia đình và nhiều trách nhiệm khác.

Tinh thần hỗ trợ thiết thực này cũng là trọng tâm trong các hoạt động World Breastfeeding Month của Momcozy. Thông qua chiến dịch Breathe & Breastfeed, Momcozy đang hợp tác với các chuyên gia y tế và cộng đồng các bà mẹ trên toàn khu vực nhằm thúc đẩy những cuộc đối thoại thực tế hơn về những gì các bà mẹ cần để tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ một cách tự tin.

Đã đến lúc các bậc phụ huynh lên tiếng

Cổng bình chọn cho theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026 Singapore sẽ mở đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Mặc dù đây là phiên bản dành cho Singapore, những người không sinh sống tại Singapore vẫn có thể tham gia bình chọn.

Bình chọn cho Momcozy KleanPal Pro – Bottle Washer/Sterilizer:

https://tickledmedia.questionpro.com/TAPAwards2026-SG

Bình chọn cho Momcozy M5 Smart Wearable – Breast Pump:

https://tickledmedia.questionpro.com/TAPAwards2026-SG-Breastpump

Chọn Start, chọn sản phẩm Momcozy tương ứng và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất bình chọn.

Các đề cử được công bố trong Tháng Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ, khi Momcozy hợp tác với các chuyên gia y tế trên toàn khu vực nhằm thúc đẩy những giải pháp hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ mang tính thực tiễn. Thông qua chiến dịch Breathe & Breastfeed, thương hiệu kết hợp kiến thức chuyên môn, sự hỗ trợ từ cộng đồng và các giải pháp thiết thực trong cuộc sống hằng ngày để đồng hành cùng các bà mẹ trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

theAsianparent Parents’ Choice Awards góp thêm một tiếng nói quan trọng cho cuộc đối thoại này: chính tiếng nói của các bậc phụ huynh. Thông qua việc bình chọn, các bậc phụ huynh có thể ghi nhận những sản phẩm đã đồng hành cùng hành trình nuôi con của mình, đồng thời giúp các gia đình khác khám phá những giải pháp được thiết kế dựa trên thực tế của cuộc sống làm cha mẹ.

Bởi sự hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ thực sự ý nghĩa luôn bắt đầu từ việc lắng nghe những người mẹ đang trải nghiệm điều đó mỗi ngày.

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