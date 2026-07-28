ผลิตภัณฑ์เพื่อการให้นม Momcozy 2 รายการ เข้าชิงรางวัล theAsianparent Parents' Choice Awards 2026
Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pump และ KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer ได้รับการเสนอชื่อในรางวัลที่ตัดสินโดยผู้ปกครองในสิงคโปร์
BANGKOK, THAILAND, July 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- ผลิตภัณฑ์สำหรับการให้นมของ Momcozy จำนวน 2 รายการ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026 Singapore เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมยกย่องผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนการให้นมและการเลี้ยงลูกในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pump ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในหมวด Breast Pump ขณะที่ Momcozy KleanPal Pro Baby Bottle Washer, Sterilizer & Dryer ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในหมวด Bottle Washer/Sterilizer โดยขณะนี้เปิดให้ประชาชนร่วมลงคะแนนแล้วจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2026
การเสนอชื่อครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วง World Breastfeeding Month ซึ่ง Momcozy กำลังร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับคุณแม่ ความร่วมมือเหล่านี้สะท้อนแนวคิดของแคมเปญ Breathe & Breastfeed ที่เชื่อว่าการสนับสนุนการให้นมแม่ไม่ควรมีเพียงในเชิงทฤษฎี แต่ต้องตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคุณแม่ได้จริง
การได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนการยอมรับแบรนด์ Momcozy ที่เพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาคในปีนี้ โดย Momcozy Air1 Ultra-Slim Wearable Breast Pump ได้รับรางวัล Best Wearable Breast Pump จาก Motherhood Choice Awards 2026 ขณะที่ KleanPal Pro ได้รับ 2026 Global Recognition Award เมื่อรวมกับการเสนอชื่อจาก theAsianparent ในครั้งล่าสุด ยิ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Momcozy ในการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในทุกช่วงของการให้นม
การเสนอชื่อครั้งล่าสุดนี้ยังเกิดขึ้นในช่วง World Breastfeeding Month ซึ่ง Momcozy ร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนแนวคิดของแคมเปญ Breathe & Breastfeed ที่เชื่อว่าการสนับสนุนการให้นมแม่ต้องใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพียงแนวคิดในทางทฤษฎี
เพราะเหตุใดการยอมรับจากผู้ปกครองจึงมีความสำคัญ
ในฐานะหนึ่งในชุมชนผู้ปกครองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ theAsianparent เข้าถึงผู้ปกครองหลายล้านคนทั่วภูมิภาค และนำประสบการณ์จริงของผู้ปกครองมาเป็นหัวใจสำคัญของ Parents’ Choice Awards ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ด้วยเหตุนี้ รางวัลดังกล่าวจึงมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในชีวิตประจำวันของการเลี้ยงลูก ไม่ว่าจะเป็นการให้นมในช่วงเช้ามืด การปั๊มนมระหว่างการทำงานและการดูแลลูก หรือกิจวัตรที่ต้องทำซ้ำ ๆ อย่างการล้าง ฆ่าเชื้อ และเตรียมขวดนมรวมถึงอุปกรณ์การให้นม
สำหรับ Momcozy การได้รับการเสนอชื่อในสองหมวดหมู่ด้านการให้นมสะท้อนถึงแนวทางของแบรนด์ที่มุ่งสนับสนุนคุณแม่ตลอดเส้นทางการให้นม มากกว่าการตอบโจทย์เพียงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
“ไม่มีใครเข้าใจดีไปกว่าผู้ปกครองว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตประจำวันได้จริงหรือไม่” Ellen Zhou ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC Marketing Director) ของ Momcozy กล่าว “นั่นคือเหตุผลที่การได้รับการยอมรับจากเสียงของผู้ปกครองมีความหมายต่อเราเป็นอย่างมาก การเสนอชื่อครั้งนี้สะท้อนถึงสิ่งที่ Momcozy มุ่งมั่นมาโดยตลอด นั่นคือการสร้างการสนับสนุนที่ใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับชีวิตจริงของคุณแม่”
สองผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสนับสนุนระบบนิเวศของการให้นม
สำหรับคุณแม่ที่ปั๊มน้ำนม Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pump ผสานการปั๊มนมแบบแฮนด์ฟรีเข้ากับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันอัจฉริยะ ช่วยให้คุณแม่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการและติดตามการปั๊มนม ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือระหว่างการเดินทาง
ส่วน Momcozy KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer ช่วยลดภาระในอีกหนึ่งขั้นตอนที่ใช้เวลามากของการให้นม ด้วยระบบแบบ All-in-One ที่รวมการล้าง การฆ่าเชื้อ และการอบแห้งไว้ในเครื่องเดียว ช่วยให้การทำความสะอาดขวดนม อุปกรณ์ปั๊มนม และอุปกรณ์การให้นมต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองจะมีหน้าที่แตกต่างกัน แต่ต่างก็ช่วยแก้ปัญหาเดียวกัน นั่นคือ การให้นมลูกไม่ได้จบลงเพียงแค่ช่วงเวลาที่ลูกดื่มนมเท่านั้น แต่ยังมีการปั๊มนม การเตรียมอุปกรณ์ การล้าง การฆ่าเชื้อ และการทำซ้ำในทุก ๆ วัน ซึ่งมักต้องทำควบคู่ไปกับการทำงาน การดูแลครอบครัว และภารกิจอื่น ๆ ของคุณแม่
แนวคิดในการมอบการสนับสนุนที่ใช้งานได้จริงนี้ ยังเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรม World Breastfeeding Month ของ Momcozy ผ่านแคมเปญ Breathe & Breastfeed ที่ร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนคุณแม่ทั่วภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่คุณแม่ต้องการ เพื่อให้สามารถให้นมลูกได้อย่างมั่นใจต่อไป
ถึงเวลาที่ผู้ปกครองจะร่วมแสดงความคิดเห็น
การลงคะแนนสำหรับ theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026 Singapore เปิดให้ร่วมโหวตจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2026 แม้ว่าจะเป็นรางวัลในฉบับสิงคโปร์ แต่ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ก็สามารถร่วมลงคะแนนได้
โหวตให้ Momcozy KleanPal Pro – Bottle Washer/Sterilizer
https://tickledmedia.questionpro.com/TAPAwards2026-SG
โหวตให้ Momcozy M5 Smart Wearable – Breast Pump
https://tickledmedia.questionpro.com/TAPAwards2026-SG-Breastpump
เลือก Start จากนั้นเลือกผลิตภัณฑ์ Momcozy ที่ต้องการโหวต และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อส่งคะแนนของคุณ
การเสนอชื่อครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วง World Breastfeeding Month ซึ่ง Momcozy ร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านแคมเปญ Breathe & Breastfeed แบรนด์ได้ผสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนจากชุมชน และโซลูชันสำหรับชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้คุณแม่ก้าวผ่านเส้นทางการให้นมลูกได้อย่างมั่นใจ
theAsianparent Parents’ Choice Awards ยังช่วยเพิ่มอีกหนึ่งเสียงสำคัญให้กับบทสนทนานี้ นั่นคือเสียงของผู้ปกครองเอง การร่วมลงคะแนนไม่เพียงเป็นการยกย่องผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนเส้นทางการให้นมของตนเอง แต่ยังช่วยให้ครอบครัวอื่น ๆ ได้ค้นพบโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความเป็นจริงของการเป็นคุณแม่
เพราะการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีความหมาย เริ่มต้นจากการรับฟังเสียงของคุณแม่ที่ใช้ชีวิตอยู่กับประสบการณ์นั้นในทุก ๆ วัน
Lee Tze Hui
momcozy
+60 11-6812 8544
lee.tze.hui@momcozy.com
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