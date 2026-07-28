Dua Produk Pendukung Menyusui Momcozy Masuk Nominasi theAsianparent Parents' Choice Awards 2026

M5 Smart Wearable Breast Pump dan KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer dinominasikan dalam ajang penghargaan pilihan orang tua di Singapura.

Nominasi ini mencerminkan tujuan yang terus kami perjuangkan di Momcozy, yaitu menghadirkan dukungan praktis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan para ibu dan kehidupan nyata mereka.” — Ellen Zhou

JAKARTA, INDONESIA, July 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Dua produk pendukung menyusui dari Momcozy telah masuk nominasi dalam theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026 Singapore, memberikan kesempatan kepada para orang tua untuk mengapresiasi produk-produk yang telah membantu mereka menghadapi berbagai tantangan sehari-hari dalam proses menyusui dan perjalanan menjadi orang tua.

Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pump dinominasikan dalam kategori Breast Pump, sementara Momcozy KleanPal Pro Baby Bottle Washer, Sterilizer & Dryer dinominasikan dalam kategori Bottle Washer/Sterilizer. Pemungutan suara publik kini telah dibuka dan akan berlangsung hingga 30 September 2026.

Nominasi ini hadir bertepatan dengan World Breastfeeding Month, ketika Momcozy bekerja sama dengan tenaga kesehatan di berbagai negara untuk mendorong dukungan menyusui yang lebih praktis bagi para ibu. Upaya tersebut sejalan dengan semangat kampanye Breathe & Breastfeed, yang menekankan bahwa dukungan menyusui tidak hanya harus baik secara teori, tetapi juga benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para ibu.

Nominasi ini menambah daftar pengakuan yang diterima Momcozy di kawasan Asia tahun ini. Momcozy Air1 Ultra-Slim Wearable Breast Pump sebelumnya dinobatkan sebagai Best Wearable Breast Pump pada Motherhood Choice Awards 2026, sementara KleanPal Pro menerima 2026 Global Recognition Award. Bersama nominasi terbaru dari theAsianparent, pencapaian ini mencerminkan komitmen Momcozy dalam menghadirkan inovasi praktis di setiap tahap perjalanan menyusui.

Nominasi terbaru ini juga hadir bertepatan dengan World Breastfeeding Month, saat Momcozy terus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan di berbagai negara untuk mendorong dukungan menyusui yang lebih praktis bagi para ibu. Seluruh inisiatif ini mencerminkan semangat kampanye Breathe & Breastfeed, yaitu memastikan bahwa dukungan menyusui tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata para ibu.

Mengapa Pengakuan dari Orang Tua Sangat Berarti

Sebagai salah satu komunitas parenting terbesar di Asia Tenggara, theAsianparent menjangkau jutaan orang tua di seluruh kawasan dan menempatkan pengalaman nyata para orang tua sebagai inti dari ajang tahunan Parents’ Choice Awards.

Hal ini menjadikan penghargaan tersebut sangat relevan bagi produk-produk yang dirancang untuk menjawab tantangan nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang tua. Tantangan tersebut hadir mulai dari sesi menyusui di dini hari, memompa ASI di sela-sela pekerjaan dan mengurus anak, hingga rutinitas berulang mencuci, mensterilkan, serta menyiapkan botol susu dan perlengkapan makan bayi.

Bagi Momcozy, nominasi di dua kategori perlengkapan menyusui ini mencerminkan pendekatan yang lebih luas dalam mendampingi para ibu sepanjang perjalanan menyusui, bukan hanya pada satu tahap tertentu.

“Orang tualah yang paling memahami apakah sebuah produk benar-benar memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ellen Zhou, APAC Marketing Director di Momcozy. “Karena itu, penghargaan yang didasarkan pada suara mereka memiliki makna yang sangat istimewa bagi kami. Nominasi ini mencerminkan tujuan yang terus kami perjuangkan di Momcozy, yaitu menghadirkan dukungan praktis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan para ibu dan kehidupan nyata mereka.”

Dua Produk yang Mendukung Satu Ekosistem Menyusui

Bagi para ibu yang memerah ASI, Momcozy M5 Smart Wearable Breast Pump menggabungkan teknologi pemompaan hands-free dengan konektivitas aplikasi pintar, sehingga memberikan fleksibilitas lebih bagi ibu untuk mengatur sekaligus memantau aktivitas memompa ASI, baik di rumah, di tempat kerja, maupun saat bepergian.

Sementara itu, Momcozy KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer membantu menyederhanakan salah satu bagian yang paling menyita waktu dalam rutinitas menyusui. Sistem all-in-one ini menggabungkan fungsi mencuci, mensterilkan, dan mengeringkan, sehingga mempermudah proses berulang dalam membersihkan botol susu, komponen pompa ASI, serta berbagai perlengkapan makan bayi.

Meski memiliki fungsi yang berbeda, kedua produk tersebut menjawab kenyataan yang sama: proses memberi makan bayi tidak berhenti pada saat menyusui saja. Ada aktivitas memompa ASI, menyiapkan perlengkapan, mencuci, mensterilkan, lalu mengulang semuanya kembali—sering kali sambil tetap menjalankan pekerjaan, mengurus keluarga, dan berbagai aktivitas lainnya dalam keseharian seorang ibu.

Fokus pada dukungan yang praktis ini juga menjadi inti dari rangkaian kegiatan World Breastfeeding Month yang dijalankan Momcozy. Melalui kampanye Breathe & Breastfeed, Momcozy bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan komunitas ibu di berbagai negara untuk mendorong diskusi yang lebih realistis mengenai dukungan yang benar-benar dibutuhkan agar para ibu dapat terus menyusui dengan percaya diri.

Saatnya Orang Tua Menentukan Pilihan

Pemungutan suara publik untuk theAsianparent Parents’ Choice Awards 2026 Singapore dibuka hingga 30 September 2026. Meskipun penghargaan ini merupakan edisi Singapura, masyarakat dari luar Singapura juga dapat memberikan suara.

Vote untuk Momcozy KleanPal Pro – Bottle Washer/Sterilizer:

https://tickledmedia.questionpro.com/TAPAwards2026-SG

Vote untuk Momcozy M5 Smart Wearable – Breast Pump:

https://tickledmedia.questionpro.com/TAPAwards2026-SG-Breastpump

Pilih Start, kemudian pilih produk Momcozy yang sesuai dan ikuti petunjuk yang muncul di layar untuk mengirimkan suara Anda.

Nominasi ini hadir bertepatan dengan World Breastfeeding Month, ketika Momcozy bekerja sama dengan tenaga kesehatan di berbagai negara untuk mendorong dukungan menyusui yang lebih praktis bagi para ibu. Melalui kampanye Breathe & Breastfeed, Momcozy menghadirkan panduan dari para profesional, dukungan komunitas, serta solusi sehari-hari yang membantu para ibu menjalani perjalanan menyusui dengan lebih percaya diri.

The Asianparent Parents’ Choice Awards turut menghadirkan perspektif penting dalam percakapan tersebut, yaitu suara para orang tua sendiri. Dengan memberikan suara, para orang tua dapat mengapresiasi produk yang telah mendukung perjalanan menyusui mereka sekaligus membantu keluarga lain menemukan solusi yang benar-benar sesuai dengan realitas kehidupan sebagai orang tua.

Karena dukungan menyusui yang bermakna selalu dimulai dengan mendengarkan pengalaman para ibu yang menjalaninya setiap hari.

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