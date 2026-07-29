Succès mondial pour les Émirats arabes unis: Wadi Wurayah est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

FUJAIRAH, UNITED ARAB EMIRATES, July 29, 2026 / EINPresswire.com / -- FUJAIRAH, Émirats arabes unis, le 29 juillet 2026 :Les Émirats arabes unis ont franchi une nouvelle étape majeure sur la scène internationale avec l’inscription du Wadi Wurayah, dans l’émirat de Fujaïrah, sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, suite à l’approbation de cette inscription lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial qui s’est tenue à Busan, en République de Corée.Cette reconnaissance internationale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) témoigne de l’importance mondiale de Wadi Wurayah, à Fujaïrah, en tant que site majeur du patrimoine naturel mondial.Son Altesse le cheikh Mohammed bin Hamad Al Sharqi, prince héritier de Fujaïrah et ambassadeur du dossier de candidature de Wadi Wurayah auprès de l’UNESCO, a affirmé que cette réussite historique constituait une étape majeure dans les réalisations tant des Émirats arabes unis que de l’émirat de Fujaïrah. Il a souligné qu’il s’agissait d’un moment exceptionnel dans le parcours de la nation et dans son rayonnement mondial, reflétant l’engagement des Émirats arabes unis à préserver et à protéger leurs sites naturels conformément aux normes internationales les plus strictes.Son Altesse le cheikh Mohammed a déclaré que ce moment, empreint de fierté, incarne la vision du gouvernement de Fujaïrah, sous la direction de Son Altesse le cheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membre du Conseil suprême et souverain de Fujaïrah, visant à préserver ce site en raison de sa grande importance pour l’humanité et de sa richesse culturelle et naturelle à travers l’histoire. Il a souligné que le Wadi Wurayah s’impose désormais comme un modèle mondial, bénéficiant d’une reconnaissance et d’un intérêt internationaux, et qu’il constitue un atout majeur pour la réputation des Émirats arabes unis sur la scène mondiale.Son Altesse le cheikh Mohammed a également affirmé que l’inscription de la réserve de Wadi Wurayah sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO souligne l’importance de cette réserve, en raison de ses caractéristiques environnementales et géologiques uniques ainsi que de sa valeur scientifique, environnementale et culturelle. Il a souligné que cette réussite reflète les efforts déployés par les Émirats arabes unis et l’émirat de Fujairah pour préserver des sites d’une valeur universelle exceptionnelle, soutenir l’écosystème et garantir la sécurité et la durabilité pour les générations futures.Son Altesse le cheikh Mohammed a mis en avant la valeur du site en tant qu’écosystème intégré et équilibré, reflétant l’harmonie entre les êtres humains et leur environnement tout au long de l’histoire d’ . Il a noté que Wadi Wurayah constitue un système vivant unique qui maintient des processus naturels vitaux au fil du temps, prolongeant ainsi la vision nationale des Émirats arabes unis visant à promouvoir une responsabilité partagée, tant au niveau national qu’international, pour protéger le patrimoine naturel et parvenir à un développement durable.Pour sa part, S.E. le cheikh Salem bin Khalid Al Qassimi, ministre de la Culture et président de la Commission nationale des Émirats arabes unis pour l’éducation, la culture et la science, a déclaré : « L’inscription de Wadi Wurayah sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO représente une réussite nationale stratégique qui renforce encore la position de premier plan des Émirats arabes unis en matière de protection du patrimoine naturel et de préservation de la biodiversité. Elle incarne une vision nationale qui place le patrimoine au cœur de l’identité nationale, le positionne comme un moteur du développement durable et reconnaît sa préservation comme une responsabilité partagée envers l’humanité et les générations futures. En tant que troisième site des Émirats arabes unis à être inscrit sur la Liste et premier site désigné pour sa valeur naturelle exceptionnelle, Wadi Wurayah renforce la présence du pays sur la carte mondiale du patrimoine. Cela reflète le succès de son approche visant à protéger les ressources naturelles tout en tirant parti de leur valeur scientifique, intellectuelle et en matière de développement. »S.E. AL Qassimi a ajouté : « Cette étape importante est le fruit d’un effort national intégré, dans lequel la Commission nationale des Émirats arabes unis pour l’éducation, la culture et la science a joué un rôle central. La Commission a coordonné les travaux du ministère de la Culture, de l’Autorité environnementale de Fujaïrah et des entités concernées, tout en renforçant la coopération avec l’UNESCO. Cette coordination institutionnelle met en évidence la valeur universelle exceptionnelle de Wadi Wurayah. »S.E. AL Qassimi a affirmé que Wadi Wurayah, avec sa riche biodiversité et ses écosystèmes rares, revêt une importance qui dépasse ses frontières géographiques. En tant que référence naturelle et scientifique, il contribue à l’avancement des connaissances humaines. Son inscription au patrimoine mondial élargira le champ des partenariats internationaux, des échanges d’expertise et de la production de connaissances spécialisées, tout en attirant l’attention mondiale sur l’expérience des Émirats arabes unis en matière de gestion du patrimoine naturel.Son Excellence le Dr Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, directeur du Bureau de Son Altesse le prince héritier de Fujaïrah, a déclaré que cette victoire historique constituait une réalisation majeure, reflétant le ferme engagement du gouvernement de Fujaïrah envers Wadi Wurayah et ses efforts continus pour préserver le site conformément aux normes internationales les plus strictes. Son Excellence le Dr Al Zeyoudi a affirmé que les travaux se poursuivraient afin de transformer la réserve en une destination mondiale mettant en valeur la relation profondément enracinée entre l’homme et la nature, et de garantir son importance pour les générations futures.Son Excellence Asilah Abdullah Al Mualla, directrice générale de l’Autorité de l’environnement de Fujaïrah, a exprimé sa gratitude envers le Comité du patrimoine mondial, les membres de l’organe consultatif et le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO pour cette reconnaissance internationale de la réserve de Wadi Wurayah. S.E. Al Mualla a souligné que l’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO revêt une valeur mondiale, car il s’agit d’un centre clé de biodiversité et d’écosystèmes d’ s dans la région, ainsi que du dernier et du plus authentique des écosystèmes vierges de la région aride des contreforts des montagnes du Hajar, dans la péninsule arabique.Son Excellence Al Mualla a ajouté : « Wadi Wurayah est l’une des rares sources d’eau de surface permanentes des Émirats arabes unis et abrite la seule cascade naturelle permanente du pays. La réserve abrite également de nombreuses espèces rares et menacées d’animaux, de plantes, de reptiles et d’insectes, ainsi que plusieurs mammifères et oiseaux endémiques du site. Cela fait de Wadi Wurayah un exemple parfait des processus écologiques essentiels qui ont façonné, au fil des siècles, l’évolution des écosystèmes terrestres, d’eau douce, côtiers et marins, ainsi que des communautés végétales et animales. »

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