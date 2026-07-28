Fujairah’taki Wadi Wurayah’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne Kaydedilmesiyle BAE’den Küresel Bir Başarı
EINPresswire.com/ -- FUJAIRAH, BAE, 28 Temmuz 2026:
Birleşik Arap Emirlikleri, Kore Cumhuriyeti’nin Busan kentinde düzenlenen Dünya Mirası Komitesi’nin 48. oturumunda alınan karar doğrultusunda, Fujairah Emirliği’ndeki Wadi Wurayah’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesiyle yeni bir küresel başarıya imza attı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından verilen bu uluslararası statü, Fujairah’taki Wadi Wurayah’ın dünyanın doğal miras alanları arasında önemli bir konuma sahip olduğunu ve uluslararası ölçekte taşıdığı değeri ortaya koymaktadır.
Fujairah Veliaht Prensi ve Wadi Wurayah’ın UNESCO adaylık dosyasının elçisi Şeyh Mohammed bin Hamad Al Sharqi Hazretleri, bu tarihî başarının hem BAE’nin hem de Fujairah Emirliği’nin kazanımları açısından önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini ifade etti. Şeyh Mohammed, bunun ülkenin gelişim sürecinde ve küresel konumunda istisnai bir an olduğunu belirterek söz konusu başarının, BAE’nin doğal alanlarını önde gelen uluslararası standartlar doğrultusunda koruma ve muhafaza etme konusundaki kararlılığını yansıttığını vurguladı.
Şeyh Mohammed, gurur verici bu anın; Yüksek Konsey Üyesi ve Fujairah Hükümdarı Şeyh Hamad bin Mohammed Al Sharqi Hazretleri’nin liderliğindeki Fujairah Hükümetinin, büyük insani önemi ile tarih boyunca sahip olduğu kültürel ve doğal zenginlik nedeniyle bu alanı koruma vizyonunu somutlaştırdığını ifade etti. Wadi Wurayah’ın artık uluslararası takdir ve ilgi gören küresel bir model niteliği taşıdığını ve BAE’nin dünya sahnesindeki itibarına önemli bir katkı sunduğunu belirtti.
Şeyh Mohammed ayrıca, Wadi Wurayah Koruma Alanı’nın UNESCO Dünya Mirası alanları arasına kaydedilmesinin; kendine özgü çevresel ve jeolojik özelliklerinin yanı sıra bilimsel, çevresel ve kültürel değeri nedeniyle alanın taşıdığı önemi ortaya koyduğunu ifade etti. Bu başarının, BAE ile Fujairah Emirliği’nin üstün evrensel değere sahip alanları koruma, ekosistemi destekleme ve gelecek nesiller için güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlama yönündeki çabalarını yansıttığını vurguladı.
Şeyh Mohammed, alanın tarih boyunca insan ile çevresi arasındaki uyumu yansıtan bütünleşik ve dengeli bir ekosistem olarak taşıdığı değere dikkat çekti. Wadi Wurayah’ın, hayati nitelikteki doğal süreçlerin zaman içinde devamlılığını sağlayan eşsiz ve canlı bir sistem oluşturduğunu belirterek bunun, doğal mirasın korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda hem ulusal hem de küresel düzeyde ortak sorumluluğun teşvik edilmesine yönelik BAE ulusal vizyonunun bir uzantısı olduğunu ifade etti.
BAE Kültür Bakanı ve BAE Ulusal Eğitim, Kültür ve Bilim Komisyonu Başkanı Sayın Şeyh Salem bin Khalid Al Qassimi ise şunları söyledi:
“Wadi Wurayah’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesi, BAE’nin doğal mirasın korunması ve biyolojik çeşitliliğin muhafaza edilmesi alanındaki öncü konumunu daha da güçlendiren stratejik bir ulusal başarıdır. Bu başarı; mirası ulusal kimliğin merkezine yerleştiren, onu sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olarak konumlandıran ve korunmasını insanlığa ve gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olarak kabul eden ulusal bir vizyonu somutlaştırmaktadır. Listeye kaydedilen üçüncü BAE alanı ve üstün doğal değeri nedeniyle tescil edilen ilk alan olan Wadi Wurayah, ülkenin küresel miras haritasındaki varlığını genişletmektedir. Bu gelişme, ülkenin doğal kaynakları korurken bunların bilimsel, fikrî ve kalkınmaya yönelik değerlerinden yararlanma yaklaşımının başarısını yansıtmaktadır.”
Sayın Al Qassimi sözlerine şöyle devam etti:
“Bu dönüm noktası, BAE Ulusal Eğitim, Kültür ve Bilim Komisyonunun kilit bir rol üstlendiği bütünleşik bir ulusal çalışmanın sonucudur. Komisyon; Kültür Bakanlığı, Fujairah Çevre Kurumu ve ilgili kuruluşların çalışmalarını eş güdümlü hâle getirirken UNESCO ile iş birliğini de güçlendirmiştir. Kurumlar arasındaki bu uyum, Wadi Wurayah’ın üstün evrensel değerini ortaya koymaktadır.”
Sayın Al Qassimi, zengin biyolojik çeşitliliğe ve nadir ekosistemlere sahip Wadi Wurayah’ın öneminin coğrafi sınırlarının ötesine geçtiğini ifade etti. Doğal ve bilimsel bir referans niteliği taşıyan alanın, insanlığın bilgi birikiminin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti. Dünya Mirası statüsünün; uluslararası ortaklıkların, uzmanlık paylaşımının ve ihtisaslaşmış bilgi üretiminin kapsamını genişleteceğini, aynı zamanda BAE’nin doğal miras yönetimi konusundaki deneyimini küresel ölçekte görünür kılacağını ifade etti.
Fujairah Veliaht Prensi Hazretleri’nin Ofisi Direktörü Sayın Dr. Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, bu tarihî kazanımın Fujairah Hükümetinin Wadi Wurayah’a verdiği güçlü önemi ve alanın en yüksek uluslararası standartlar doğrultusunda korunmasına yönelik devam eden çalışmalarını yansıtan önemli bir başarı olduğunu belirtti. Sayın Dr. Al Zeyoudi, koruma alanının insan ile doğa arasındaki köklü ilişkiyi gözler önüne seren küresel bir destinasyona dönüştürülmesi ve gelecek nesiller açısından taşıdığı önemin güvence altına alınması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Fujairah Çevre Kurumu Genel Müdürü Sayın Asilah Abdullah Al Mualla, Wadi Wurayah Koruma Alanı’nın uluslararası düzeyde tanınması dolayısıyla Dünya Mirası Komitesine, danışma organı üyelerine ve UNESCO Dünya Mirası Merkezine teşekkürlerini sundu. Sayın Al Mualla, alanın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesinin küresel bir değer taşıdığını vurgulayarak Wadi Wurayah’ın bölgedeki biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler açısından önemli bir merkez olduğunu ve Arap Yarımadası’ndaki Hacer Dağları’nın kurak dağ eteği bölgesinde bulunan bozulmamış ekosistemlerin son ve en özgün örneğini oluşturduğunu belirtti.
Sayın Al Mualla sözlerine şöyle devam etti:
“Wadi Wurayah, BAE’deki az sayıdaki sürekli yüzey suyu kaynaklarından biri olup ülkenin sürekli akan tek doğal şelalesine ev sahipliği yapmaktadır. Koruma alanı ayrıca, yalnızca bu alanda bulunan çeşitli memeli ve kuş türlerinin yanı sıra çok sayıda nadir ve nesli tehlike altında olan hayvan, bitki, sürüngen ve böcek türünü barındırmaktadır. Bu özellikleri, Wadi Wurayah’ı; karasal, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemleri ile bitki ve hayvan topluluklarının yüzyıllar boyunca şekillenmesini ve gelişimini sağlayan hayati ekolojik süreçlerin başlıca örneklerinden biri hâline getirmektedir.”
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Birleşik Arap Emirlikleri, Kore Cumhuriyeti’nin Busan kentinde düzenlenen Dünya Mirası Komitesi’nin 48. oturumunda alınan karar doğrultusunda, Fujairah Emirliği’ndeki Wadi Wurayah’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesiyle yeni bir küresel başarıya imza attı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından verilen bu uluslararası statü, Fujairah’taki Wadi Wurayah’ın dünyanın doğal miras alanları arasında önemli bir konuma sahip olduğunu ve uluslararası ölçekte taşıdığı değeri ortaya koymaktadır.
Fujairah Veliaht Prensi ve Wadi Wurayah’ın UNESCO adaylık dosyasının elçisi Şeyh Mohammed bin Hamad Al Sharqi Hazretleri, bu tarihî başarının hem BAE’nin hem de Fujairah Emirliği’nin kazanımları açısından önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini ifade etti. Şeyh Mohammed, bunun ülkenin gelişim sürecinde ve küresel konumunda istisnai bir an olduğunu belirterek söz konusu başarının, BAE’nin doğal alanlarını önde gelen uluslararası standartlar doğrultusunda koruma ve muhafaza etme konusundaki kararlılığını yansıttığını vurguladı.
Şeyh Mohammed, gurur verici bu anın; Yüksek Konsey Üyesi ve Fujairah Hükümdarı Şeyh Hamad bin Mohammed Al Sharqi Hazretleri’nin liderliğindeki Fujairah Hükümetinin, büyük insani önemi ile tarih boyunca sahip olduğu kültürel ve doğal zenginlik nedeniyle bu alanı koruma vizyonunu somutlaştırdığını ifade etti. Wadi Wurayah’ın artık uluslararası takdir ve ilgi gören küresel bir model niteliği taşıdığını ve BAE’nin dünya sahnesindeki itibarına önemli bir katkı sunduğunu belirtti.
Şeyh Mohammed ayrıca, Wadi Wurayah Koruma Alanı’nın UNESCO Dünya Mirası alanları arasına kaydedilmesinin; kendine özgü çevresel ve jeolojik özelliklerinin yanı sıra bilimsel, çevresel ve kültürel değeri nedeniyle alanın taşıdığı önemi ortaya koyduğunu ifade etti. Bu başarının, BAE ile Fujairah Emirliği’nin üstün evrensel değere sahip alanları koruma, ekosistemi destekleme ve gelecek nesiller için güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlama yönündeki çabalarını yansıttığını vurguladı.
Şeyh Mohammed, alanın tarih boyunca insan ile çevresi arasındaki uyumu yansıtan bütünleşik ve dengeli bir ekosistem olarak taşıdığı değere dikkat çekti. Wadi Wurayah’ın, hayati nitelikteki doğal süreçlerin zaman içinde devamlılığını sağlayan eşsiz ve canlı bir sistem oluşturduğunu belirterek bunun, doğal mirasın korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda hem ulusal hem de küresel düzeyde ortak sorumluluğun teşvik edilmesine yönelik BAE ulusal vizyonunun bir uzantısı olduğunu ifade etti.
BAE Kültür Bakanı ve BAE Ulusal Eğitim, Kültür ve Bilim Komisyonu Başkanı Sayın Şeyh Salem bin Khalid Al Qassimi ise şunları söyledi:
“Wadi Wurayah’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesi, BAE’nin doğal mirasın korunması ve biyolojik çeşitliliğin muhafaza edilmesi alanındaki öncü konumunu daha da güçlendiren stratejik bir ulusal başarıdır. Bu başarı; mirası ulusal kimliğin merkezine yerleştiren, onu sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olarak konumlandıran ve korunmasını insanlığa ve gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olarak kabul eden ulusal bir vizyonu somutlaştırmaktadır. Listeye kaydedilen üçüncü BAE alanı ve üstün doğal değeri nedeniyle tescil edilen ilk alan olan Wadi Wurayah, ülkenin küresel miras haritasındaki varlığını genişletmektedir. Bu gelişme, ülkenin doğal kaynakları korurken bunların bilimsel, fikrî ve kalkınmaya yönelik değerlerinden yararlanma yaklaşımının başarısını yansıtmaktadır.”
Sayın Al Qassimi sözlerine şöyle devam etti:
“Bu dönüm noktası, BAE Ulusal Eğitim, Kültür ve Bilim Komisyonunun kilit bir rol üstlendiği bütünleşik bir ulusal çalışmanın sonucudur. Komisyon; Kültür Bakanlığı, Fujairah Çevre Kurumu ve ilgili kuruluşların çalışmalarını eş güdümlü hâle getirirken UNESCO ile iş birliğini de güçlendirmiştir. Kurumlar arasındaki bu uyum, Wadi Wurayah’ın üstün evrensel değerini ortaya koymaktadır.”
Sayın Al Qassimi, zengin biyolojik çeşitliliğe ve nadir ekosistemlere sahip Wadi Wurayah’ın öneminin coğrafi sınırlarının ötesine geçtiğini ifade etti. Doğal ve bilimsel bir referans niteliği taşıyan alanın, insanlığın bilgi birikiminin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti. Dünya Mirası statüsünün; uluslararası ortaklıkların, uzmanlık paylaşımının ve ihtisaslaşmış bilgi üretiminin kapsamını genişleteceğini, aynı zamanda BAE’nin doğal miras yönetimi konusundaki deneyimini küresel ölçekte görünür kılacağını ifade etti.
Fujairah Veliaht Prensi Hazretleri’nin Ofisi Direktörü Sayın Dr. Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, bu tarihî kazanımın Fujairah Hükümetinin Wadi Wurayah’a verdiği güçlü önemi ve alanın en yüksek uluslararası standartlar doğrultusunda korunmasına yönelik devam eden çalışmalarını yansıtan önemli bir başarı olduğunu belirtti. Sayın Dr. Al Zeyoudi, koruma alanının insan ile doğa arasındaki köklü ilişkiyi gözler önüne seren küresel bir destinasyona dönüştürülmesi ve gelecek nesiller açısından taşıdığı önemin güvence altına alınması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Fujairah Çevre Kurumu Genel Müdürü Sayın Asilah Abdullah Al Mualla, Wadi Wurayah Koruma Alanı’nın uluslararası düzeyde tanınması dolayısıyla Dünya Mirası Komitesine, danışma organı üyelerine ve UNESCO Dünya Mirası Merkezine teşekkürlerini sundu. Sayın Al Mualla, alanın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesinin küresel bir değer taşıdığını vurgulayarak Wadi Wurayah’ın bölgedeki biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler açısından önemli bir merkez olduğunu ve Arap Yarımadası’ndaki Hacer Dağları’nın kurak dağ eteği bölgesinde bulunan bozulmamış ekosistemlerin son ve en özgün örneğini oluşturduğunu belirtti.
Sayın Al Mualla sözlerine şöyle devam etti:
“Wadi Wurayah, BAE’deki az sayıdaki sürekli yüzey suyu kaynaklarından biri olup ülkenin sürekli akan tek doğal şelalesine ev sahipliği yapmaktadır. Koruma alanı ayrıca, yalnızca bu alanda bulunan çeşitli memeli ve kuş türlerinin yanı sıra çok sayıda nadir ve nesli tehlike altında olan hayvan, bitki, sürüngen ve böcek türünü barındırmaktadır. Bu özellikleri, Wadi Wurayah’ı; karasal, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemleri ile bitki ve hayvan topluluklarının yüzyıllar boyunca şekillenmesini ve gelişimini sağlayan hayati ekolojik süreçlerin başlıca örneklerinden biri hâline getirmektedir.”
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