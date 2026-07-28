Un logro mundial para los EAU: el Wadi Wurayah, en Fujairah, es inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
EINPresswire.com/ -- Los Emiratos Árabes Unidos han alcanzado un nuevo hito mundial con la inscripción del Wadi Wurayah, en el Emirato de Fujairah, en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, tras la aprobación de su inscripción durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada en Busan, República de Corea.
Este reconocimiento internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) refleja la importancia internacional del Wadi Wurayah en Fujairah como un sitio importante entre los sitios del patrimonio natural del mundo.
Su Alteza el Jeque Mohammed bin Hamad Al Sharqi, Príncipe Heredero de Fujairah y embajador del expediente de candidatura del Wadi Wurayah a la UNESCO, Afirmó que este logro histórico representa un hito significativo en los logros tanto de los EAU como del Emirato de Fujairah. Subrayó que se trata de un momento excepcional en la trayectoria y la posición global de la nación, que refleja el compromiso de los EAU con la preservación y protección de sus espacios naturales de acuerdo con los principales estándares internacionales.
Su Alteza el Jeque Mohammed dijo que este momento, lleno de orgullo, encarna la visión del gobierno de Fujairah bajo el liderazgo de Su Alteza el Jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Miembro del Consejo Supremo y Gobernante de Fujairah, de preservar este sitio por su gran trascendencia humana y su riqueza cultural y natural a lo largo de la historia. Señaló que el Wadi Wurayah se erige ahora como un modelo mundial, que goza de reconocimiento e interés internacionales, y como una importante contribución a la reputación de los EAU en el escenario global.
Su Alteza el Jeque Mohammed Asimismo, afirmó que la inscripción de la Reserva de Wadi Wurayah entre los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO subraya la importancia de la reserva, debido a sus características ambientales y geológicas únicas, así como a su valor científico, ambiental y cultural. Destacó que este logro refleja los esfuerzos de los Emiratos
Árabes Unidos y del Emirato de Fujairah por preservar sitios de valor universal excepcional, apoyar el ecosistema y garantizar la seguridad y la sostenibilidad para las generaciones futuras.
Su Alteza el Jeque Mohammed destacó el valor del sitio como un ecosistema integrado y equilibrado, que refleja la armonía entre los seres humanos y su entorno a lo largo de la historia. Señaló que el Wadi Wurayah constituye un sistema vivo y único que sustenta procesos naturales vitales a lo largo del tiempo, ampliando así la visión nacional de los EAU de promover la responsabilidad compartida , tanto a nivel nacional como mundial, para proteger el patrimonio natural y lograr el desarrollo sostenible.
Por su parte, Su Excelencia el Jeque Salem bin Khalid Al Qassimi, Ministro de Cultura y Presidente de la Comisión Nacional de los Emiratos Árabes Unidos para la Educación, la Cultura y la Ciencia, dijo: «La inscripción del Wadi Wurayah en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO representa un logro estratégico nacional que refuerza aún más la posición de liderazgo de los EAU en la protección del patrimonio natural y la preservación de la biodiversidad. Encarna una visión nacional que sitúa el patrimonio en el centro de la identidad nacional, lo posiciona como motor del desarrollo sostenible y reconoce su preservación como una responsabilidad compartida hacia la humanidad y las generaciones futuras. Como el tercer sitio de los Emiratos Árabes Unidos inscrito en la Lista y el primero designado por su excepcional valor natural, el Wadi Wurayah amplía la presencia del país en el mapa mundial del patrimonio. Refleja el éxito de su enfoque para proteger los recursos naturales y al mismo tiempo aprovechar su valor científico, intelectual y de desarrollo».
Su Excelencia Al Qassimi añadió: «Este logro es fruto de un esfuerzo nacional integrado, en el cual la Comisión Nacional de los EAU para la Educación, la Cultura y la Ciencia tuvo un papel fundamental. La Comisión alineó el trabajo del Ministerio de Cultura, la Autoridad de Medio Ambiente de Fujairah y las entidades correspondientes, a la vez que fortaleció la cooperación con la UNESCO. Esta alineación institucional resalta el valor universal excepcional del Wadi Wurayah».
Su Excelencia Al Qassimi afirmó que Wadi Wurayah, con su rica biodiversidad y ecosistemas raros, tiene una importancia que va más allá de sus fronteras geográficas. Al ser una referencia natural y científica, ayuda a avanzar el conocimiento humano. Su estatus de Patrimonio de la Humanidad ampliará el alcance de las alianzas internacionales, el intercambio de conocimientos y la producción de saber especializado, a la vez que dará a conocer a nivel mundial la experiencia de los EAU en la gestión del patrimonio natural.
Su Excelencia el Dr. Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, Director de la Oficina de Su Alteza el Príncipe Heredero de Fujairah, señaló que este triunfo histórico es un logro significativo,
que demuestra el fuerte compromiso del gobierno de Fujairah con Wadi Wurayah y sus continuos esfuerzos para preservar el sitio conforme a los más altos estándares internacionales. El Dr. Al Zeyoudi afirmó que se seguirá trabajando para convertir la reserva en un destino global que muestre la profunda relación entre el ser humano y la naturaleza, y para asegurar su relevancia para las generaciones futuras.
Su Excelencia Asilah Abdullah Al Mualla, Director General de la Autoridad Ambiental de Fujairah, expresó su agradecimiento al Comité del Patrimonio Mundial, a los miembros del órgano consultivo y al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO por este reconocimiento internacional de la Reserva de Wadi Wurayah. Su Excelencia Al Mualla subrayó que la inscripción del sitio en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene un valor global, ya que constituye un centro clave de biodiversidad y ecosistemas en la región, además de ser el último y más auténtico de los ecosistemas prístinos de la zona de piedemonte árido de las montañas Hajar, en la península arábiga.
Su Excelencia Al Mualla añadió: «El Wadi Wurayah es una de las pocas fuentes de agua superficial permanente de los EAU y alberga la única cascada natural permanente del país. La reserva también alberga muchas especies de animales, plantas, reptiles e insectos que son raras y están en peligro de extinción, junto con varios mamíferos y aves únicos del lugar. Esto convierte a Wadi Wurayah en un ejemplo paradigmático de los procesos ecológicos vitales que, a lo largo de los siglos, han moldeado la evolución de los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos, así como de las comunidades de plantas y animales».
Orient Planet Group
Este reconocimiento internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) refleja la importancia internacional del Wadi Wurayah en Fujairah como un sitio importante entre los sitios del patrimonio natural del mundo.
Su Alteza el Jeque Mohammed bin Hamad Al Sharqi, Príncipe Heredero de Fujairah y embajador del expediente de candidatura del Wadi Wurayah a la UNESCO, Afirmó que este logro histórico representa un hito significativo en los logros tanto de los EAU como del Emirato de Fujairah. Subrayó que se trata de un momento excepcional en la trayectoria y la posición global de la nación, que refleja el compromiso de los EAU con la preservación y protección de sus espacios naturales de acuerdo con los principales estándares internacionales.
Su Alteza el Jeque Mohammed dijo que este momento, lleno de orgullo, encarna la visión del gobierno de Fujairah bajo el liderazgo de Su Alteza el Jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Miembro del Consejo Supremo y Gobernante de Fujairah, de preservar este sitio por su gran trascendencia humana y su riqueza cultural y natural a lo largo de la historia. Señaló que el Wadi Wurayah se erige ahora como un modelo mundial, que goza de reconocimiento e interés internacionales, y como una importante contribución a la reputación de los EAU en el escenario global.
Su Alteza el Jeque Mohammed Asimismo, afirmó que la inscripción de la Reserva de Wadi Wurayah entre los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO subraya la importancia de la reserva, debido a sus características ambientales y geológicas únicas, así como a su valor científico, ambiental y cultural. Destacó que este logro refleja los esfuerzos de los Emiratos
Árabes Unidos y del Emirato de Fujairah por preservar sitios de valor universal excepcional, apoyar el ecosistema y garantizar la seguridad y la sostenibilidad para las generaciones futuras.
Su Alteza el Jeque Mohammed destacó el valor del sitio como un ecosistema integrado y equilibrado, que refleja la armonía entre los seres humanos y su entorno a lo largo de la historia. Señaló que el Wadi Wurayah constituye un sistema vivo y único que sustenta procesos naturales vitales a lo largo del tiempo, ampliando así la visión nacional de los EAU de promover la responsabilidad compartida , tanto a nivel nacional como mundial, para proteger el patrimonio natural y lograr el desarrollo sostenible.
Por su parte, Su Excelencia el Jeque Salem bin Khalid Al Qassimi, Ministro de Cultura y Presidente de la Comisión Nacional de los Emiratos Árabes Unidos para la Educación, la Cultura y la Ciencia, dijo: «La inscripción del Wadi Wurayah en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO representa un logro estratégico nacional que refuerza aún más la posición de liderazgo de los EAU en la protección del patrimonio natural y la preservación de la biodiversidad. Encarna una visión nacional que sitúa el patrimonio en el centro de la identidad nacional, lo posiciona como motor del desarrollo sostenible y reconoce su preservación como una responsabilidad compartida hacia la humanidad y las generaciones futuras. Como el tercer sitio de los Emiratos Árabes Unidos inscrito en la Lista y el primero designado por su excepcional valor natural, el Wadi Wurayah amplía la presencia del país en el mapa mundial del patrimonio. Refleja el éxito de su enfoque para proteger los recursos naturales y al mismo tiempo aprovechar su valor científico, intelectual y de desarrollo».
Su Excelencia Al Qassimi añadió: «Este logro es fruto de un esfuerzo nacional integrado, en el cual la Comisión Nacional de los EAU para la Educación, la Cultura y la Ciencia tuvo un papel fundamental. La Comisión alineó el trabajo del Ministerio de Cultura, la Autoridad de Medio Ambiente de Fujairah y las entidades correspondientes, a la vez que fortaleció la cooperación con la UNESCO. Esta alineación institucional resalta el valor universal excepcional del Wadi Wurayah».
Su Excelencia Al Qassimi afirmó que Wadi Wurayah, con su rica biodiversidad y ecosistemas raros, tiene una importancia que va más allá de sus fronteras geográficas. Al ser una referencia natural y científica, ayuda a avanzar el conocimiento humano. Su estatus de Patrimonio de la Humanidad ampliará el alcance de las alianzas internacionales, el intercambio de conocimientos y la producción de saber especializado, a la vez que dará a conocer a nivel mundial la experiencia de los EAU en la gestión del patrimonio natural.
Su Excelencia el Dr. Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, Director de la Oficina de Su Alteza el Príncipe Heredero de Fujairah, señaló que este triunfo histórico es un logro significativo,
que demuestra el fuerte compromiso del gobierno de Fujairah con Wadi Wurayah y sus continuos esfuerzos para preservar el sitio conforme a los más altos estándares internacionales. El Dr. Al Zeyoudi afirmó que se seguirá trabajando para convertir la reserva en un destino global que muestre la profunda relación entre el ser humano y la naturaleza, y para asegurar su relevancia para las generaciones futuras.
Su Excelencia Asilah Abdullah Al Mualla, Director General de la Autoridad Ambiental de Fujairah, expresó su agradecimiento al Comité del Patrimonio Mundial, a los miembros del órgano consultivo y al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO por este reconocimiento internacional de la Reserva de Wadi Wurayah. Su Excelencia Al Mualla subrayó que la inscripción del sitio en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene un valor global, ya que constituye un centro clave de biodiversidad y ecosistemas en la región, además de ser el último y más auténtico de los ecosistemas prístinos de la zona de piedemonte árido de las montañas Hajar, en la península arábiga.
Su Excelencia Al Mualla añadió: «El Wadi Wurayah es una de las pocas fuentes de agua superficial permanente de los EAU y alberga la única cascada natural permanente del país. La reserva también alberga muchas especies de animales, plantas, reptiles e insectos que son raras y están en peligro de extinción, junto con varios mamíferos y aves únicos del lugar. Esto convierte a Wadi Wurayah en un ejemplo paradigmático de los procesos ecológicos vitales que, a lo largo de los siglos, han moldeado la evolución de los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos, así como de las comunidades de plantas y animales».
Orient Planet Group
Orient Planet Group
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.