BƏƏ üçün qlobal uğur: Füceyrədə yerləşən Vadi Vuraya (Wadi Wurayah) UNESCO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edildi
EINPresswire.com/ -- Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Koreya Respublikasının Busan şəhərində keçirilən Ümumdünya İrsi Komitəsinin 48-ci sessiyasında təsdiqləndikdən sonra, Füceyrə Əmirliyindəki Vadi Vurayanın UNESCO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi ilə yeni bir qlobal nailiyyətə imza atmışdır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (UNESCO) bu beynəlxalq tanınması Füceyrədəki Vadi Vurayanın dünyanın təbii irs obyektləri arasında mühüm bir məkan kimi beynəlxalq əhəmiyyətini əks etdirir.
Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Həməd Əl-Şərqi, Füceyrənin Vəliəhdi və Vadi Vurayanın UNESCO-ya namizədlik faylının Səfiri, bu tarixi nailiyyətin həm BƏƏ-nin, həm də Füceyrə Əmirliyinin əldə etdiyi uğurlarda mühüm bir mərhələni təmsil etdiyini təsdiqlədi. O, bunu ölkənin keçdiyi yolda və qlobal mövqeyində müstəsna bir məqam kimi qiymətləndirərək, BƏƏ-nin aparıcı beynəlxalq standartlara uyğun olaraq öz təbii ərazilərini qoruyub saxlamaq və mühafizə etmək öhdəliyini əks etdirdiyini vurğuladı.
Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bildirdi ki, qürur hissi ilə dolu olan bu məqam Ali Şuranın Üzvü və Füceyrə Hökmdarı Əlahəzrət Şeyx Həməd bin Məhəmməd Əl-Şərqinin rəhbərliyi altında Füceyrə hökumətinin bu məkanı onun böyük bəşəri əhəmiyyətinə, eləcə də tarix boyu malik olduğu mədəni və təbii zənginliyinə görə qoruyub saxlamaq baxışını təcəssüm etdirir. O qeyd etdi ki, Vadi Vuraya indi beynəlxalq miqyasda yüksək qiymətləndirilən və maraq göstərilən qlobal bir model, eləcə də BƏƏ-nin dünya səhnəsindəki nüfuzuna mühüm bir töhfə kimi çıxış edir.
Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd həmçinin təsdiqlədi ki, Vadi Vuraya Qoruğunun UNESCO-nun Ümumdünya İrsi obyektləri sırasına daxil edilməsi onun unikal ekoloji və geoloji xüsusiyyətləri, eləcə də elmi, ətraf mühit və mədəni dəyəri sayəsində qoruğun böyük əhəmiyyətini bir daha vurğulayır. O vurğuladı ki, bu nailiyyət BƏƏ-nin və Füceyrə Əmirliyinin müstəsna ümumbəşəri dəyərə malik əraziləri qorumaq, ekosistemi dəstəkləmək və gələcək nəsillər üçün təhlükəsizlik və davamlılığı təmin etmək istiqamətindəki səylərini əks etdirir.
Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd tarix boyu insanlarla onların ətraf mühiti arasındakı harmoniyanı əks etdirən bu məkanın inteqrasiya olunmuş və tarazlaşdırılmış ekosistem kimi dəyərini diqqətə çatdırdı. O qeyd etdi ki, Vadi Vuraya zaman keçdikcə həyati təbii prosesləri dəstəkləyən unikal, canlı bir sistem formalaşdırır və BƏƏ-nin təbii irsi qorumaq və davamlı inkişafa nail olmaq üçün həm milli, həm də qlobal miqyasda birgə məsuliyyəti təşviq etmək üzrə milli baxışını daha da genişləndirir.
Əlahəzrət Şeyx Salim bin Xalid Əl-Qasımi, Mədəniyyət Naziri və BƏƏ-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Milli Komissiyasının Sədri öz növbəsində bildirdi: «Vadi Vurayanın UNESCO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi BƏƏ-nin təbii irsin qorunması və biomüxtəlifliyin saxlanılması sahəsindəki lider mövqeyini daha da möhkəmləndirən strateji milli nailiyyətdir. Bu, irsi milli kimliyin mərkəzinə qoyan, onu davamlı inkişafın hərəkətverici qüvvəsi kimi müəyyən edən və onun qorunmasını bəşəriyyət və gələcək nəsillər qarşısında birgə məsuliyyət kimi qəbul edən milli baxışı təcəssüm etdirir. Siyahıya daxil edilən BƏƏ-yə aid üçüncü məkan və müstəsna təbii dəyərinə görə seçilən ilk ərazi kimi Vadi Vuraya ölkənin qlobal irs xəritəsindəki varlığını daha da genişləndirir. Bu, təbii resursların elmi, intellektual və inkişaf dəyərindən faydalanaraq onları qorumaq yanaşmasının uğurunu əks etdirir».
Əlahəzrət Əl-Qasımi əlavə etdi: «Bu mərhələ BƏƏ-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Milli Komissiyasının həlledici rol oynadığı inteqrasiya olunmuş milli səylərin nəticəsidir. Komissiya Mədəniyyət Nazirliyinin, Füceyrə Ətraf Mühit Qurumunun və aidiyyəti qurumların işini uzlaşdırmış, eyni zamanda UNESCO ilə əməkdaşlığı möhkəmləndirmişdir. Bu institusional uyğunluq Vadi Vurayanın müstəsna ümumbəşəri dəyərini vurğulayır».
Əlahəzrət Əl-Qasımi təsdiqlədi ki, zəngin biomüxtəlifliyi və nadir ekosistemləri ilə Vadi Vuraya coğrafi sərhədlərindən kənara çıxan bir əhəmiyyət kəsb edir. Təbii və elmi mənbə kimi o, bəşəri biliklərin inkişafına töhfə verir. Onun Ümumdünya İrsi statusu beynəlxalq tərəfdaşlıqlar, təcrübə mübadiləsi və ixtisaslaşdırılmış biliklərin istehsalı üçün imkanları genişləndirməklə yanaşı, BƏƏ-nin təbii irsə qayğı sahəsindəki təcrübəsini qlobal diqqət mərkəzinə gətirəcəkdir.
Zati-aliləri doktor Əhməd Həmdan Əl-Zeyudi, Füceyrənin Vəliəhdi Əlahəzrətlərinin Ofisinin Direktoru bildirdi ki, bu tarixi qələbə Füceyrə hökumətinin Vadi Vurayaya olan güclü öhdəliyini və ərazini ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qoruyub saxlamaq istiqamətində davam edən səylərini əks etdirən mühüm bir nailiyyətdir. Zati-aliləri doktor Əl-Zeyudi təsdiqlədi ki, qoruğu insan və təbiət arasındakı köklü əlaqəni nümayiş etdirən qlobal bir məkana çevirmək və onun gələcək nəsillər üçün əhəmiyyətini təmin etmək üçün işlər davam etdiriləcəkdir.
Zati-aliləri Asilə Abdulla Əl-Mualla, Füceyrə Ətraf Mühit Qurumunun Baş Direktoru Vadi Vuraya Qoruğunun bu beynəlxalq tanınmasına görə Ümumdünya İrsi Komitəsinə, məşvərətçi orqanın üzvlərinə və UNESCO-nun Ümumdünya İrs Mərkəzinə minnətdarlığını bildirdi. Zati-aliləri Əl-Mualla vurğuladı ki, məkanın UNESCO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi qlobal dəyərə malikdir, çünki o, regionda biomüxtəlifliyin və ekosistemlərin əsas mərkəzidir, eləcə də Ərəbistan yarımadasının Həcər dağlarındakı qurğaq dağətəyi bölgənin saxlanılmış ekosistemlərinin sonuncu və ən orijinal nümunəsidir.
Zati-aliləri Əl-Mualla əlavə etdi: «Vadi Vuraya BƏƏ-də daimi yerüstü su mənbələrindən biridir və ölkənin yeganə daimi təbii şəlaləsinə ev sahibliyi edir. Qoruq həmçinin bu məkana xas olan bir sıra məməlilər və quşlarla yanaşı, bir çox nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan, bitki, sürünən və həşərat növlərini də özündə barındırır. Bu da Vadi Vurayanı əsrlər boyu quru, şirin su, sahil və dəniz ekosistemlərinin, eləcə də bitki və heyvan icmalarının təkamülünü formalaşdıran həyati ekoloji proseslərin bariz nümunəsinə çevirir».
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (UNESCO) bu beynəlxalq tanınması Füceyrədəki Vadi Vurayanın dünyanın təbii irs obyektləri arasında mühüm bir məkan kimi beynəlxalq əhəmiyyətini əks etdirir.
Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Həməd Əl-Şərqi, Füceyrənin Vəliəhdi və Vadi Vurayanın UNESCO-ya namizədlik faylının Səfiri, bu tarixi nailiyyətin həm BƏƏ-nin, həm də Füceyrə Əmirliyinin əldə etdiyi uğurlarda mühüm bir mərhələni təmsil etdiyini təsdiqlədi. O, bunu ölkənin keçdiyi yolda və qlobal mövqeyində müstəsna bir məqam kimi qiymətləndirərək, BƏƏ-nin aparıcı beynəlxalq standartlara uyğun olaraq öz təbii ərazilərini qoruyub saxlamaq və mühafizə etmək öhdəliyini əks etdirdiyini vurğuladı.
Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bildirdi ki, qürur hissi ilə dolu olan bu məqam Ali Şuranın Üzvü və Füceyrə Hökmdarı Əlahəzrət Şeyx Həməd bin Məhəmməd Əl-Şərqinin rəhbərliyi altında Füceyrə hökumətinin bu məkanı onun böyük bəşəri əhəmiyyətinə, eləcə də tarix boyu malik olduğu mədəni və təbii zənginliyinə görə qoruyub saxlamaq baxışını təcəssüm etdirir. O qeyd etdi ki, Vadi Vuraya indi beynəlxalq miqyasda yüksək qiymətləndirilən və maraq göstərilən qlobal bir model, eləcə də BƏƏ-nin dünya səhnəsindəki nüfuzuna mühüm bir töhfə kimi çıxış edir.
Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd həmçinin təsdiqlədi ki, Vadi Vuraya Qoruğunun UNESCO-nun Ümumdünya İrsi obyektləri sırasına daxil edilməsi onun unikal ekoloji və geoloji xüsusiyyətləri, eləcə də elmi, ətraf mühit və mədəni dəyəri sayəsində qoruğun böyük əhəmiyyətini bir daha vurğulayır. O vurğuladı ki, bu nailiyyət BƏƏ-nin və Füceyrə Əmirliyinin müstəsna ümumbəşəri dəyərə malik əraziləri qorumaq, ekosistemi dəstəkləmək və gələcək nəsillər üçün təhlükəsizlik və davamlılığı təmin etmək istiqamətindəki səylərini əks etdirir.
Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd tarix boyu insanlarla onların ətraf mühiti arasındakı harmoniyanı əks etdirən bu məkanın inteqrasiya olunmuş və tarazlaşdırılmış ekosistem kimi dəyərini diqqətə çatdırdı. O qeyd etdi ki, Vadi Vuraya zaman keçdikcə həyati təbii prosesləri dəstəkləyən unikal, canlı bir sistem formalaşdırır və BƏƏ-nin təbii irsi qorumaq və davamlı inkişafa nail olmaq üçün həm milli, həm də qlobal miqyasda birgə məsuliyyəti təşviq etmək üzrə milli baxışını daha da genişləndirir.
Əlahəzrət Şeyx Salim bin Xalid Əl-Qasımi, Mədəniyyət Naziri və BƏƏ-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Milli Komissiyasının Sədri öz növbəsində bildirdi: «Vadi Vurayanın UNESCO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi BƏƏ-nin təbii irsin qorunması və biomüxtəlifliyin saxlanılması sahəsindəki lider mövqeyini daha da möhkəmləndirən strateji milli nailiyyətdir. Bu, irsi milli kimliyin mərkəzinə qoyan, onu davamlı inkişafın hərəkətverici qüvvəsi kimi müəyyən edən və onun qorunmasını bəşəriyyət və gələcək nəsillər qarşısında birgə məsuliyyət kimi qəbul edən milli baxışı təcəssüm etdirir. Siyahıya daxil edilən BƏƏ-yə aid üçüncü məkan və müstəsna təbii dəyərinə görə seçilən ilk ərazi kimi Vadi Vuraya ölkənin qlobal irs xəritəsindəki varlığını daha da genişləndirir. Bu, təbii resursların elmi, intellektual və inkişaf dəyərindən faydalanaraq onları qorumaq yanaşmasının uğurunu əks etdirir».
Əlahəzrət Əl-Qasımi əlavə etdi: «Bu mərhələ BƏƏ-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Milli Komissiyasının həlledici rol oynadığı inteqrasiya olunmuş milli səylərin nəticəsidir. Komissiya Mədəniyyət Nazirliyinin, Füceyrə Ətraf Mühit Qurumunun və aidiyyəti qurumların işini uzlaşdırmış, eyni zamanda UNESCO ilə əməkdaşlığı möhkəmləndirmişdir. Bu institusional uyğunluq Vadi Vurayanın müstəsna ümumbəşəri dəyərini vurğulayır».
Əlahəzrət Əl-Qasımi təsdiqlədi ki, zəngin biomüxtəlifliyi və nadir ekosistemləri ilə Vadi Vuraya coğrafi sərhədlərindən kənara çıxan bir əhəmiyyət kəsb edir. Təbii və elmi mənbə kimi o, bəşəri biliklərin inkişafına töhfə verir. Onun Ümumdünya İrsi statusu beynəlxalq tərəfdaşlıqlar, təcrübə mübadiləsi və ixtisaslaşdırılmış biliklərin istehsalı üçün imkanları genişləndirməklə yanaşı, BƏƏ-nin təbii irsə qayğı sahəsindəki təcrübəsini qlobal diqqət mərkəzinə gətirəcəkdir.
Zati-aliləri doktor Əhməd Həmdan Əl-Zeyudi, Füceyrənin Vəliəhdi Əlahəzrətlərinin Ofisinin Direktoru bildirdi ki, bu tarixi qələbə Füceyrə hökumətinin Vadi Vurayaya olan güclü öhdəliyini və ərazini ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qoruyub saxlamaq istiqamətində davam edən səylərini əks etdirən mühüm bir nailiyyətdir. Zati-aliləri doktor Əl-Zeyudi təsdiqlədi ki, qoruğu insan və təbiət arasındakı köklü əlaqəni nümayiş etdirən qlobal bir məkana çevirmək və onun gələcək nəsillər üçün əhəmiyyətini təmin etmək üçün işlər davam etdiriləcəkdir.
Zati-aliləri Asilə Abdulla Əl-Mualla, Füceyrə Ətraf Mühit Qurumunun Baş Direktoru Vadi Vuraya Qoruğunun bu beynəlxalq tanınmasına görə Ümumdünya İrsi Komitəsinə, məşvərətçi orqanın üzvlərinə və UNESCO-nun Ümumdünya İrs Mərkəzinə minnətdarlığını bildirdi. Zati-aliləri Əl-Mualla vurğuladı ki, məkanın UNESCO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi qlobal dəyərə malikdir, çünki o, regionda biomüxtəlifliyin və ekosistemlərin əsas mərkəzidir, eləcə də Ərəbistan yarımadasının Həcər dağlarındakı qurğaq dağətəyi bölgənin saxlanılmış ekosistemlərinin sonuncu və ən orijinal nümunəsidir.
Zati-aliləri Əl-Mualla əlavə etdi: «Vadi Vuraya BƏƏ-də daimi yerüstü su mənbələrindən biridir və ölkənin yeganə daimi təbii şəlaləsinə ev sahibliyi edir. Qoruq həmçinin bu məkana xas olan bir sıra məməlilər və quşlarla yanaşı, bir çox nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan, bitki, sürünən və həşərat növlərini də özündə barındırır. Bu da Vadi Vurayanı əsrlər boyu quru, şirin su, sahil və dəniz ekosistemlərinin, eləcə də bitki və heyvan icmalarının təkamülünü formalaşdıran həyati ekoloji proseslərin bariz nümunəsinə çevirir».
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