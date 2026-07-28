Diaspora revine Acasă; Partidul VIS: Viitor Independent și Siguranță Pentru Moldova
Inițiativa pune economia, energia accesibilă și justiția în centrul unui plan național și invită cetățenii și diaspora la consultare.
Publicarea programului urmează aprobării de către Agenția Servicii Publice a rezervării denumirii „Partidul Politic Viitor Independent și Siguranță”. Demersurile legale pentru constituirea și înregistrarea formațiunii continuă.
Programul definește zece domenii de acțiune: economie, energie, justiție și anticorupție, diaspora, educație, sănătate, infrastructură, digitalizare, agricultură și securitate națională. Primele trei priorități sunt creșterea economică, energia sigură și accesibilă și o justiție independentă și eficientă.
„Republica Moldova are nevoie de un plan de țară bazat pe rezultate, nu doar de promisiuni. Punem economia în centrul dezvoltării, pentru că salariile, serviciile publice și siguranța familiilor depind de o economie care produce, exportă și atrage investiții. Invităm cetățenii, profesioniștii și diaspora să contribuie la îmbunătățirea acestui program”, a declarat Adrian Dulgher, inițiatorul VIS.
Economie și investiții
VIS propune reducerea birocrației pentru antreprenori, reguli fiscale mai simple și previzibile, proceduri mai rapide pentru înregistrarea și autorizarea afacerilor și sprijin pentru producție, parcuri industriale, exporturi și inovare. Obiectivul este crearea unui mediu în care investițiile legale generează locuri de muncă și valoare pe termen lung.
Energie sigură și accesibilă
Programul susține creșterea producției interne, investiții în energie solară și eoliană, capacități de stocare, eficiență energetică și interconectarea cu piețele europene. Sunt propuse contracte care oferă mai multă stabilitate a prețurilor, precum și extinderea energiei solare pentru școli, spitale, instituții și gospodării.
Justiție și anticorupție
VIS propune digitalizarea completă a dosarelor, repartizarea aleatorie reală a cauzelor, termene și standarde de performanță mai clare, protecția avertizorilor de integritate și proceduri specializate pentru corupția mare și infracțiunile economice. Scopul este o justiție rapidă, transparentă și independentă.
Diaspora ca partener de dezvoltare
Programul include un ghișeu unic pentru diaspora, o platformă pentru investiții și proiecte comunitare, recunoașterea experienței profesionale dobândite peste hotare și programe de reintegrare pentru cei care aleg să revină. VIS consideră diaspora o sursă de competență, capital și legături internaționale, nu doar de remitențe.
Educație, sănătate și infrastructură
În educație, VIS propune trecerea de la memorare excesivă la competențe, practică, ucenicie și legături mai puternice între școli, universități și angajatori. În sănătate, programul pune accent pe prevenție, diagnostic timpuriu, telemedicină, servicii regionale și reducerea timpilor de așteptare. În infrastructură, prioritățile sunt drumurile, calea ferată, logistica și conectarea mai bună a satelor și orașelor.
Stat digital, agricultură și securitate
Programul prevede servicii publice accesibile online, un dosar digital unic pentru cetățeni și întreprinderi, măsuri de securitate cibernetică și sprijin pentru inovare. Pentru mediul rural sunt propuse investiții în irigații, procesare locală, depozitare și acces la piețe. În politica externă și de securitate, VIS susține o direcție clară spre integrarea europeană, dialog pragmatic cu partenerii responsabili și decizii ghidate de interesul cetățenilor Republicii Moldova.
Consultare publică
VIS invită antreprenorii, fermierii, profesorii, medicii, tinerii, administrațiile locale, experții și reprezentanții diasporei să transmită propuneri. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul oficial al VIS și pe pagina oficială de Facebook a VIS. Cetățenii pot urmări VIS pe TikTok pentru anunțuri și materiale video.
Despre VIS
VIS – Viitor Independent și Siguranță este o inițiativă politică de centru, aflată în proces de constituire și înregistrare, care promovează o Republică Moldova prosperă, sigură, modernă, europeană și deschisă cooperării. Programul său pornește de la ideea că o economie puternică este baza serviciilor publice de calitate, a oportunităților și a rezilienței naționale.
VIS pentru un plan de 30 de ani, nu doar un mandat. ț
Adrian Dulgher
Partidul VIS
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