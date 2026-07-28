VERGEZ™, Maison de Joaillerie primée à l'international, célèbre les esprits libres qui façonnent l'art et la culture

Le Choker Roaring Lion par VERGEZ™, collier multi-rangs de perles et diamants avec un pendentif tête de lion en or blanc facetté, créé pour Qymira. Malentendant, Philippe Vergez dessine dans des lieux de silence, des sanctuaires comme le cloître des cathédrales, havres sacrés où même l'air semble murmurer d'anciens secrets. Amorae par VERGEZ™ : bague de fiançailles en or blanc et topaze. « Amorae affirme que l'amour n'appartient pas à une seule vie, une relique du passé, un vœu coulé dans l'or, façonné à travers les époques. »

L'histoire d'un créateur sourd qui transforme ce qu'il ressent en joaillerie, inspirée par des artistes et visionnaires qui challengent les conventions.

Les tendances passent avec leur époque, nous créons ce qui perdure. L'intemporalité ne naît pas de la perfection, mais de l'imagination.” — Philippe Vergez, Fondateur & Créateur VERGEZ™ - Rock'n Design Ltd.

BIARRITZ, FRANCE, July 28, 2026 / EINPresswire.com / -- La Maison de joaillerie VERGEZ™ , fondée par le créateur français Philippe Vergez, vient de recevoir une reconnaissance internationale : son collier Roaring Lion a remporté l'A' Design Award 2025 dans la catégorie Haute Joaillerie.Cette distinction vient saluer une Maison dont les créations naissent moins d'une recherche esthétique que d'une conviction : les plus belles œuvres appartiennent souvent à celles et ceux qui ont refusé de ressembler aux autres.Musiciens, écrivains, voyageurs, rebelles ou bâtisseurs de leur propre destin, les créations VERGEZ™ rendent hommage à ces femmes et ces hommes qui ont transformé leur différence en force créatrice. Chaque bijou est dessiné comme une histoire à porter, davantage destiné à traverser les générations que les saisons.Cette vision est indissociable de celle de son fondateur.Atteint d'une surdité totale d'une oreille et d'une perte auditive profonde de l'autre, Philippe Vergez ne vis pas la musique comme une succession de sons. Il l'éprouve par la vibration, la matière, le rythme et le mouvement.« Je ne dessine pas ce que j'entends. Je dessine ce que je ressens. Un riff de guitare, une phrase de Kerouac, les sensations d’une balade à moto ou le silence d'une cathédrale deviennent une émotion que je façonne en métal précieux. Chaque création raconte une histoire. C'est le sens de notre signature : Wear the Story . »Avant de fonder VERGEZ™, Philippe Vergez a consacré près de trente années au design dans l'univers international de la lunetterie. Créateur de plusieurs marques indépendantes, dont Jee Vice, il a vu ses créations portées par Sarah Jessica Parker, Anne Hathaway, Rihanna et de nombreuses autres personnalités. En 2023, il choisit de revenir à une création plus intime et fonde VERGEZ™ sous Rock'n Design Ltd. à Hong Kong.En 2025, la musicienne, compositrice, violoniste et actrice Qymira rejoint la Maison comme ambassadrice, prolongeant naturellement le dialogue que VERGEZ™ entretient avec le monde de la musique, de la création et de la liberté artistique.« Les tendances passent avec leur époque. Les histoires, elles, demeurent. Je ne cherche pas à créer des bijoux qui séduisent aujourd'hui. Je cherche à créer des pièces qui auront encore quelque chose à dire dans cinquante ans. »Chaque création VERGEZ™ est réalisée entièrement sur commande par les artisans de la Maison. Pièces uniques ou quantité limitée, elles relèvent davantage de l'œuvre de collection que du produit manufacturé.La Maison expédie aujourd'hui ses créations dans le monde entier, droits et taxes inclus selon les destinations desservies.À propos de VERGEZ™Fondée en 2023 par le créateur français Philippe Vergez, VERGEZ™ est une Maison de haute joaillerie qui imagine des créations sur mesure inspirées par la musique, la littérature, le voyage et les grands esprits libres. Réalisées à la main à la commande, ses collections en argent, or et platine s'adressent à celles et ceux qui recherchent une œuvre personnelle plutôt qu'un signe extérieur d'appartenance.En 2025, son collier Roaring Lion a reçu l'A' Design Award Argent dans la catégorie Haute Joaillerie.

Wear The Story

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