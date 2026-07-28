VIDNOZ AI STUDIO: ADATVÉDŐ HELYI MŰKÖDÉS, FELHŐ ÉS SZIVÁRGÁS NÉLKÜL

VIDNOZ AI STUDIO: HELYI MŰKÖDÉS, TELJES ADATVÉDELEM Vidnoz AI Studio: képfeljavító, képszerkesztő, videójavító, képből videó

A Vidnoz AI Studio helyi AI-feldolgozással védi az adatokat és teszi ingyenessé a szerkesztést.

Visszaadjuk az adatfelelősséget a felhasználóknak: a hatékony szerkesztés lehet helyi, gyors, ingyenes és felhőmentes.” — Sam Brown

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, July 28, 2026 / EINPresswire.com / -- A Vidnoz a mai napon hivatalosan is bejelentette a Vidnoz AI Studio elindítását. Ez a mesterséges intelligenciára épülő fotó- és videószerkesztő szoftver egyetlen asztali platformban egyesíti a képszerkesztést, a képgenerálást és a videókészítést. A hibrid, helyi és felhőalapú architektúrára épülő Vidnoz AI Studio a helyi működést helyezi előtérbe, ahol a fő adatfeldolgozási folyamatok közvetlenül a felhasználó eszközén történnek. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára a szabad szerkesztést anélkül, hogy személyes adataikat fel kellene tölteniük, miközben korlátlan és ingyenes hozzáférést biztosít a helyi szerkesztőeszközökhöz.A felhőalapú AI-eszközök három fő problémát jelentettek a felhasználók számára. Az adatvédelem terén a Malwarebytes 2026-os adatvédelmi felmérése szerint a felhasználók 90%-a aggódik a hozzájárulás nélküli adatfelhasználás miatt. A teljesítmény szempontjából a nagy felbontású képek felhőben történő szerkesztése gyakran feltöltési és renderelési késedelmekkel jár. A költségek tekintetében az előfizetéses és használatalapú modellek folyamatos pénzügyi terhet rónak a felhasználókra. A Vidnoz a fő szerkesztési feladatok helyi eszközre történő áthelyezésével kínál megoldást ezekre a kihívásokra.Helyi képszerkesztés: Semmilyen adat nem hagyja el az eszköztA Vidnoz AI Studio a legfontosabb szerkesztési funkciókat helyileg futtatja, így garantálja a nulla adattovábbítást az eszközön kívülre, valamint a korlátlan, ingyenes használatot, ami ideálissá teszi a szoftvert a magán- és otthoni felhasználók számára.A főbb szerkesztőeszközök közé tartoznak: Photo Enhancer (Fotójavító): Növeli a tisztaságot és helyreállítja a részleteket a gyenge minőségű képeken. Photo Upscaler (Fotónagyító): Akár 4K+ felbontásig skálázza fel a képeket a minőség megőrzése mellett.Background Remover (Háttéreltávolító): Pixelszintű pontossággal emeli ki a főtémát.Object Remover (Objektumeltávolító): Intuitív, ecsetalapú szerkesztéssel távolítja el a nemkívánatos elemeket.Smart ID Photo (Intelligens igazolványkép): Automatikusan hoz létre az előírásoknak megfelelő igazolványképeket.AI Photo Re-shot (AI Fotó újrafényképezés): Optimalizált minőséggel, szöggel, kompozícióval és megvilágítással tökéletesíti a fotókat.AI Image Blender (AI Képösszeolvasztó): Több képet egyesít egyetlen kreatív kompozícióban.A Vidnoz AI Studio támogatja a kötegelt feldolgozást is a hatékonyabb munkafolyamatok érdekében, beleértve a tömeges képszerkesztést és a videók minőségjavítását. Emellett olyan megszokott alapvető szerkesztőeszközöket is tartalmaz, mint a vágás, forgatás, színkorrekció, szűrők és szövegezés, valamint olyan fejlett funkciókat, mint az AI Chat Editing (AI csevegésalapú szerkesztés) és az Animated Photo (Animált fotó).Bármilyen PC-n fut. Nincs szükség hardverfrissítésre.A Vidnoz AI Studio pehelykönnyű helyi modellstruktúrát használ, amelyet tömörítéssel és gyorsabb következtetési (inference) eljárásokkal optimalizáltak, így a teljesítmény fenntartása mellett csökkenti a számítási terhelést.Alacsony gépigény: 2 GB tárhely, 2 GB memória, Windows 10+ és macOS támogatás, CPU vagy GPU kompatibilitás.Hatékony teljesítmény: Jellemzően 35% alatti CPU- és memóriahasználat.Nincs szükség fejlesztésre: Zökkenőmentesen fut a hagyományos számítógépeken is, dedikált GPU nélkül.„A felhasználók a fejlett kreatív eszközök kényelmét szeretnék élvezni anélkül, hogy feláldoznák a magánéletüket” – nyilatkozta Sam Brown, a Vidnoz vezető termékmenedzsere. „Küldetésünk, hogy visszaadjuk az adatfelelősséget és a tulajdonjogot a felhasználóknak, és bebizonyítsuk: a hatékony szerkesztésnek nem kell a felhőre támaszkodnia. A kulcsfontosságú funkcióknak helyinek, gyorsnak és ingyenesnek kell maradniuk.”A Vidnoz AI Studio már elérhető a hivatalos weboldalon. Biztonságos, ingyenes és korlátlan helyi fotószerkesztést kínál hatékony, AI-alapú képjavító eszközökkel. További információkért vagy a szoftver letöltéséhez látogasson el a https://www.vidnoz.com/vidnoz-ai-studio.html oldalra.A VidnozrólA Vidnoz egy videótámogatásra és látásmódbeli kreativitásra épülő AI-platform. Miközben a mesterséges intelligenciával támogatott videó- és képalkotási platformját építi, a piaci trendek élvonalában marad, hogy egyensúlyt teremtsen a fejlett technológia és a felhasználóbarát élmény között. AI vizuális alkotóplatformként a Vidnoz segít a felhasználóknak életre kelteni kreatív elképzeléseiket, miközben adataikat teljes mértékben az ő ellenőrzésük alatt tartja.

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