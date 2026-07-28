Candera und CONZE reduzieren Entwicklungsaufwand für Medical-HMIs

Candera und CONZE zeigen als gemeinsames Anwendungsbeispiel die HMI eines Blutanalysegerätes Anmeldung zum gemeinsamen Webinar

Die Partnerschaft zwischen Candera CGI Studio und CONZE reduziert Entwicklungsaufwand und Kosten und berücksichtigt regulatorische Anforderungen frühzeitig.

Gemeinsam bieten wir Herstellern eine leistungsfähige Grundlage, um moderne, sichere und intuitiv bedienbare HMIs effizienter zu entwickeln.” — Reinhard Füricht

LINZ, UPPER AUSTRIA, AUSTRIA, July 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Die Entwicklung moderner Medizintechnik stellt hohe Anforderungen an User Experience, Produktsicherheit, regulatorische Konformität und Kosteneffizienz. Die Candera GmbH und die CONZE Informatik GmbH bündeln deshalb ihre Kompetenzen in einer strategischen Partnerschaft. Gemeinsam unterstützen die Unternehmen Hersteller von Medizin- und Healthcare-Produkten von der frühen HMI-Konzeption bis zur serienreifen Umsetzung auf der Zielhardware.Das gemeinsame Angebot basiert auf Candera CGI Studio, einer professionellen HMI-Entwicklungsplattform für die effiziente Erstellung hochperformanter und produktionsreifer Benutzeroberflächen auf unterschiedlichen Hardwareklassen und Zielplattformen. CONZE ergänzt das Angebot um Engineering-Kompetenz in den Bereichen Embedded Software, Hardwareansteuerung, Cloud-Integration sowie der Entwicklung medizinischer Geräte und Softwaresysteme.CONZE entwickelt Software für regulierte Märkte und kritische Einsatzumgebungen. Das Unternehmen ist nach DIN EN ISO 13485:2021 und DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Entwicklungsprojekte werden unter Berücksichtigung der Anforderungen der IEC 62304 sowie der Usability-Engineering-Prozesse gemäß der IEC 62366-1 umgesetzt.„Mit CONZE gewinnen wir einen Engineering-Partner, der die Anforderungen der Medizintechnik aus der Praxis kennt und regulatorische sowie technische Aspekte von Beginn an zusammenführt“, sagt Dipl.-Ing. Reinhard FÜRICHT, Geschäftsführer der Candera GmbH. „Gemeinsam bieten wir Herstellern eine leistungsfähige Grundlage, um moderne, sichere und intuitiv bedienbare HMIs effizienter zu entwickeln. Von frühen UI-Konzepten bis hin zur serienreifen Anwendung auf der Zielhardware.“Frühzeitige Validierung und flexible HardwareauswahlCandera CGI Studio ermöglicht die Trennung zwischen Benutzeroberfläche und Systemlogik. HMI-Konzepte können dadurch frühzeitig auf Windows-Systemen oder per Remote-Simulation entwickelt und getestet werden, auch wenn die finale Zielhardware noch nicht verfügbar ist. Entwicklungsbegleitende Verifikations- und Validierungsaktivitäten lassen sich so früher vorbereiten. Gleichzeitig lassen sich Abhängigkeiten von Hardware-Prototypen und kostenintensive Entwicklungsschleifen reduzieren.Für Usability- und Human-Factors-Prozesse gemäß IEC 62366-1 unterstützt CGI Studio die schnelle Iteration sicherheitsrelevanter UI-Elemente wie Warnhinweise, Symbole, Statusanzeigen und Menüstrukturen. Formative Evaluierungen können bereits in frühen Projektphasen stattfinden, summative Evaluierungen lassen sich gezielt vorbereiten.Die Unterstützung zahlreicher MCUs, MPUs und Betriebssysteme ermöglicht zudem frühe Tests auf unterschiedlichen Hardwareklassen. Hersteller können Performance, Speicherbedarf und grafische Qualität vergleichen, bevor sie sich endgültig für eine Plattform entscheiden. Potenzielle Engpässe werden dadurch früher sichtbar, und das Risiko eines späteren Hardware-Redesigns sinkt.„Die Entwicklung medizinischer Geräte verlangt nicht nur eine überzeugende Benutzeroberfläche, sondern auch ein durchdachtes Zusammenspiel von Software, Hardware, regulatorischen Anforderungen und nachvollziehbarer Entwicklungsdokumentation“, Dipl.-Wirtsch.Inf. (FH) Magnus Theile, Geschäftsführer und CTO der CONZE Informatik GmbH. „Mit Candera CGI Studio und unserer Engineering-Expertise schaffen wir eine praxisnahe Basis, mit der Hersteller Entwicklungs- und Zertifizierungsaufwände gezielt reduzieren können.“Nachvollziehbare und sichere EntwicklungsprozesseNeben Usability und Performance berücksichtigt die Zusammenarbeit auch zentrale Anforderungen an Cybersecurity, Änderungsmanagement und Rückverfolgbarkeit.Candera ist nach ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert und unterstützt sichere Entwicklungsprozesse durch proaktive CVE-Überwachung sowie die Bereitstellung eines Software-Bill-of-Materials (SBOM). Das XML-basierte CGI-Studio-Projektformat SCML ermöglicht die Versionsverwaltung mit Systemen wie Git oder SVN und unterstützt die nachvollziehbare Dokumentation von Änderungen.Gemeinsame Medical-HMI-Demonstration und WebinarAls gemeinsames Anwendungsbeispiel präsentieren Candera und CONZE die HMI eines Blutanalysegeräts für Labore, Krankenhäuser und Apotheken. Die Demonstration zeigt den durchgängigen Workflow von der UI-Konzeption bis zur technischen Umsetzung einer realitätsnahen Medical-HMI-Anwendung.Im gemeinsamen Webinar „Medical-HMI ohne unnötige Schleifen. Wie Sie Entwicklungs- und Zertifizierungsaufwände gezielt reduzieren“ zeigen die Partner, wie sich regulatorische, technische und Usability-relevante Anforderungen effizient zusammenführen lassen.Das Webinar findet am 29.09.2026 um 13:00 statt. Anmeldung unter dem angefügten QR-Code möglich.Über CanderaCandera ist ein Pionier für professionelle HMI-Design- und Entwicklungssoftware. Mit CGI Studio ermöglicht das Unternehmen die effiziente Erstellung hochperformanter und produktionsreifer Benutzeroberflächen für Automotive-, Industrie-, Medizintechnik- und Embedded-Anwendungen. CGI Studio unterstützt unterschiedliche Hardwareklassen, Betriebssysteme und Zielplattformen und begleitet HMI-Projekte vom ersten Design bis zur Serienproduktion.Weitere Informationen unter www.candera.eu Über CONZE Informatik GmbHDie CONZE Informatik GmbH entwickelt hochwertige Software für regulierte Märkte und kritische Einsatzumgebungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Realisierung anspruchsvoller Geräte, Softwaresysteme und Cloud-Dienste, insbesondere in der Medizintechnik, im Healthcare-Bereich und in der Industrie.Weitere Informationen unter www.conze.com

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