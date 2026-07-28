The Sleepwalkers Regresan a Sus Raíces en su Nuevo Álbum: ALMAS PERDIDAS
EINPresswire.com/ -- Más de dos décadas después del lanzamiento de su álbum debut, la veterana banda chicana de roots rock originaria de San Diego, The Sleepwalkers, se prepara para lanzar su nuevo álbum este octubre a través de Blind Owl Records. ALMAS PERDIDAS marca un hito para el sello al convertirse en su primer lanzamiento de Rock en Español, impulsado por su fundador y también chicano, Dude Cervantes, quien es seguidor de The Sleepwalkers desde que los vio presentarse en un festival que coorganizó en 2023. Ahora, Blind Owl Records lleva a una de las bandas de roots rock chicano con mayor trayectoria de San Diego a un público aún más amplio.
El anuncio del álbum llega acompañado del lanzamiento del sencillo "Baila Maria", disponible desde hoy en todas las plataformas de streaming.
Compuesto por ocho temas, ALMAS PERDIDAS fusiona roots, psicodelia, rockabilly, cumbia y rock chicano, al tiempo que reflexiona sobre la identidad cultural del grupo y la constante evolución de su sonido. A lo largo de su trayectoria, The Sleepwalkers han compartido escenario con una impresionante variedad de artistas, y recientemente fueron los encargados de abrir conciertos para Poncho Sanchez, Son Rompe Pera, Rosie Flores y Ozomatli.
"He tenido la oportunidad de conocer a músicos como Flaco Jiménez, Freddy Fender, Doug Sahm y otros a quienes admiraba profundamente", recuerda el vocalista Johnny Valenzuela. "He tenido la fortuna de tocar junto a muchos músicos, cantantes y bandas cuyo trabajo he disfrutado desde hace mucho tiempo. A nivel local, eso incluye a grupos como The Paladins y The Beat Farmers, con quienes compartimos escenario cuando Country Dick Montana aún seguía con nosotros."
La manera en que Valenzuela interpreta su voz también es inconfundible. Al cantar en español con la cadencia del rock and roll estadounidense, logra un estilo que conserva el sello característico del rock chicano. "Si alguien viene a vernos en vivo, verá que en un momento estamos tocando una cumbia para bailar y, al siguiente, cambiamos por algo de Americana, rockabilly o incluso una canción country", comenta Valenzuela.
Lejos de limitar a la banda, esa constante transformación entre géneros ha fortalecido a su público, que sigue atrayendo tanto a seguidores de toda la vida como a nuevos oyentes en busca de la energía, la conexión y la alegría que distinguen sus presentaciones. "Siento que nunca antes habíamos visto a tanta gente venir a nuestros conciertos, bailar y sonreír como ahora", dice Valenzuela. "Antes a la gente le gustábamos y disfrutaban de nuestra música, pero definitivamente ha habido un cambio, y creo que ha sido para bien."
Gran parte de esa energía también proviene de los músicos que han dado forma al sonido en vivo de la banda a lo largo de los años. Entre ellos destaca el guitarrista Ritchie Orduño, integrante de The Sleepwalkers desde 2016. Su presencia a lo largo del álbum convierte a ALMAS PERDIDAS en uno de los discos con mayor protagonismo de guitarra en la historia de la banda.
"Ritchie Orduño... ¿qué se puede decir de él?", comenta Valenzuela. "Si lo conoces, ya sabes de qué hablo. Y si no, necesitas salir más y apoyar la música en vivo. Ritchie —o 'Reeshy', como le decimos nosotros— es uno de los guitarristas más chingones de San Diego, y probablemente de cualquier otro lugar también. Su increíble talento con la guitarra solo es superado, aunque por muy poco, por el enorme corazón que tiene y el amor genuino que siente por la música y por la gente para la que toca."
Aunque el álbum está lleno de los ritmos que han definido el sonido de la banda, la canción que le da título al disco y abre el repertorio, "Almas Perdidas", carga con uno de los mensajes más profundos y emotivos del proyecto. Al hablar sobre la letra, Valenzuela explica: "Lo que tenía en mente era todo lo que estaba pasando con ICE. Quería escribir algo sobre las familias que han sido separadas."
La presencia de ICE se ha vuelto cada vez más visible en comunidades de todo el país, incluido San Diego, una realidad que inspira varios de los temas abordados en el álbum. Frente a ese contexto, Valenzuela mantiene firme su sentido de identidad. "Estoy orgulloso de ser mexicoamericano", afirma. "Serví en el Ejército durante algunos años y me sentí orgulloso de servir a mi país. Siempre he vivido entre dos culturas y, conforme he ido creciendo, he aprendido a valorar aún más esa parte de quien soy."
Al preguntarle qué espera que la gente experimente al escuchar ALMAS PERDIDAS, el mensaje de Valenzuela es sencillo, pero especialmente significativo en el momento que vivimos: "Si este álbum puede ayudar a la gente a desconectarse un rato, a dejar de pensar en todas las cosas negativas que están pasando en el mundo... Si simplemente pueden ponerlo, disfrutarlo, sonreír, bailar en la cocina o mover la cabeza mientras manejan, entonces eso es exactamente lo que espero."
ALMAS PERDIDAS estará disponible el 16 de octubre de 2026 a través de Blind Owl Records en vinilo, CD y todas las plataformas de streaming. Además, será el primer álbum de The Sleepwalkers editado en vinilo. Para más información, así como próximos eventos, anuncios y contenido exclusivo, sigue a The Sleepwalkers en Instagram @thesleepwalkersband.
Lee la entrevista completa y conoce la historia detrás de ALMAS PERDIDAS AQUÍ, en el sitio web de Blind Owl Records.
Blind Owl Records
El anuncio del álbum llega acompañado del lanzamiento del sencillo "Baila Maria", disponible desde hoy en todas las plataformas de streaming.
Compuesto por ocho temas, ALMAS PERDIDAS fusiona roots, psicodelia, rockabilly, cumbia y rock chicano, al tiempo que reflexiona sobre la identidad cultural del grupo y la constante evolución de su sonido. A lo largo de su trayectoria, The Sleepwalkers han compartido escenario con una impresionante variedad de artistas, y recientemente fueron los encargados de abrir conciertos para Poncho Sanchez, Son Rompe Pera, Rosie Flores y Ozomatli.
"He tenido la oportunidad de conocer a músicos como Flaco Jiménez, Freddy Fender, Doug Sahm y otros a quienes admiraba profundamente", recuerda el vocalista Johnny Valenzuela. "He tenido la fortuna de tocar junto a muchos músicos, cantantes y bandas cuyo trabajo he disfrutado desde hace mucho tiempo. A nivel local, eso incluye a grupos como The Paladins y The Beat Farmers, con quienes compartimos escenario cuando Country Dick Montana aún seguía con nosotros."
La manera en que Valenzuela interpreta su voz también es inconfundible. Al cantar en español con la cadencia del rock and roll estadounidense, logra un estilo que conserva el sello característico del rock chicano. "Si alguien viene a vernos en vivo, verá que en un momento estamos tocando una cumbia para bailar y, al siguiente, cambiamos por algo de Americana, rockabilly o incluso una canción country", comenta Valenzuela.
Lejos de limitar a la banda, esa constante transformación entre géneros ha fortalecido a su público, que sigue atrayendo tanto a seguidores de toda la vida como a nuevos oyentes en busca de la energía, la conexión y la alegría que distinguen sus presentaciones. "Siento que nunca antes habíamos visto a tanta gente venir a nuestros conciertos, bailar y sonreír como ahora", dice Valenzuela. "Antes a la gente le gustábamos y disfrutaban de nuestra música, pero definitivamente ha habido un cambio, y creo que ha sido para bien."
Gran parte de esa energía también proviene de los músicos que han dado forma al sonido en vivo de la banda a lo largo de los años. Entre ellos destaca el guitarrista Ritchie Orduño, integrante de The Sleepwalkers desde 2016. Su presencia a lo largo del álbum convierte a ALMAS PERDIDAS en uno de los discos con mayor protagonismo de guitarra en la historia de la banda.
"Ritchie Orduño... ¿qué se puede decir de él?", comenta Valenzuela. "Si lo conoces, ya sabes de qué hablo. Y si no, necesitas salir más y apoyar la música en vivo. Ritchie —o 'Reeshy', como le decimos nosotros— es uno de los guitarristas más chingones de San Diego, y probablemente de cualquier otro lugar también. Su increíble talento con la guitarra solo es superado, aunque por muy poco, por el enorme corazón que tiene y el amor genuino que siente por la música y por la gente para la que toca."
Aunque el álbum está lleno de los ritmos que han definido el sonido de la banda, la canción que le da título al disco y abre el repertorio, "Almas Perdidas", carga con uno de los mensajes más profundos y emotivos del proyecto. Al hablar sobre la letra, Valenzuela explica: "Lo que tenía en mente era todo lo que estaba pasando con ICE. Quería escribir algo sobre las familias que han sido separadas."
La presencia de ICE se ha vuelto cada vez más visible en comunidades de todo el país, incluido San Diego, una realidad que inspira varios de los temas abordados en el álbum. Frente a ese contexto, Valenzuela mantiene firme su sentido de identidad. "Estoy orgulloso de ser mexicoamericano", afirma. "Serví en el Ejército durante algunos años y me sentí orgulloso de servir a mi país. Siempre he vivido entre dos culturas y, conforme he ido creciendo, he aprendido a valorar aún más esa parte de quien soy."
Al preguntarle qué espera que la gente experimente al escuchar ALMAS PERDIDAS, el mensaje de Valenzuela es sencillo, pero especialmente significativo en el momento que vivimos: "Si este álbum puede ayudar a la gente a desconectarse un rato, a dejar de pensar en todas las cosas negativas que están pasando en el mundo... Si simplemente pueden ponerlo, disfrutarlo, sonreír, bailar en la cocina o mover la cabeza mientras manejan, entonces eso es exactamente lo que espero."
ALMAS PERDIDAS estará disponible el 16 de octubre de 2026 a través de Blind Owl Records en vinilo, CD y todas las plataformas de streaming. Además, será el primer álbum de The Sleepwalkers editado en vinilo. Para más información, así como próximos eventos, anuncios y contenido exclusivo, sigue a The Sleepwalkers en Instagram @thesleepwalkersband.
Lee la entrevista completa y conoce la historia detrás de ALMAS PERDIDAS AQUÍ, en el sitio web de Blind Owl Records.
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