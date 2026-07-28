El Día del Sobregiro de la Tierra 2026 cae el 30 de julio
El mayor sobregiro jamás registrado, y aun así la mayoría de los países sigue sin prepararse
La fecha de este año cae más tarde que la del año pasado, pero eso refleja una revisión de los datos y no una disminución en el uso de recursos. Una revisión al alza de la capacidad del océano para absorber carbono, junto con ajustes menores, movió la fecha ocho días más tarde. El crecimiento real del sobregiro durante el último año la movió dos días más temprano. El resultado neto es una fecha seis días posterior a la de 2025. Sobre un conjunto de datos consistente, el sobregiro de este año es el más alto jamás registrado.
Diversos factores contribuyen al sobregiro, como los autos, las centrales eléctricas y las fábricas que emiten más CO₂ del que la biósfera puede absorber, el consumo de más agua dulce de la que se repone, la tala de más árboles de los que pueden volver a crecer y la captura de más peces de los que las poblaciones pueden reponer. El uso excesivo agota el capital natural y amenaza la seguridad económica de largo plazo en todo el mundo.
EL SOBREGIRO A LO LARGO DEL TIEMPO
Aunque el sobregiro de este año es el más alto de la historia, la fecha se ha mantenido dentro de una ventana estrecha durante más de 15 años. La porción roja del gráfico muestra la parte del año en la que la humanidad vive agotando aún más nuestro planeta. Esto significa que, aun cuando la fecha se mantenga estable, la presión sobre el planeta se intensifica porque el daño del sobregiro es acumulativo. El gasto deficitario de cada año se suma a la deuda ecológica ya existente. (crédito de la figura: Global Footprint Network www.overshootday.org)
EL PUNTO CIEGO DE LOS GOBIERNOS FRENTE AL SOBREGIRO
A pesar de este sobregiro, casi ningún gobierno nacional trata la seguridad de los recursos como una parte central de su planificación económica, incluso cuando el sobregiro ecológico alimenta la estanflación, la inseguridad alimentaria y energética, las crisis sanitarias y los conflictos, según el informe especial “¿Preparados para lo predecible? El sobregiro y el fracaso de los países a la hora de alistarse” (“Prepared for the Predictable? Overshoot and the Failure of Countries to Ready Themselves”), que Global Footprint Network y Greenings produjeron para el Día del Sobregiro de la Tierra.
Este análisis aplicó un marco de evaluación en cuatro de los principales modelos de lenguaje de gran escala, con resultados verificados contra documentos de política pública publicados. Con esta investigación, Global Footprint Network y Greenings identificaron qué países reconocen el sobregiro como una amenaza económica y hasta dónde llegan realmente sus políticas para prepararse. Encontraron que la mayoría de los países trata la sustentabilidad como un tema secundario en lugar de un riesgo estructural para el crecimiento, la estabilidad fiscal y la competitividad de largo plazo, y que ningún país conecta plenamente la planificación económica con los límites físicos de los recursos.
Hallazgos principales:
• Ninguna de las estrategias nacionales analizadas aborda de manera significativa los riesgos del sobregiro.
• El plan quinquenal vigente de China obtuvo el puntaje más alto, aunque aun así queda lejos de una respuesta proporcional.
• Los documentos de estrategia nacional de Argentina obtuvieron el puntaje más bajo entre todos los documentos revisados.
• El desempeño de Uruguay en seguridad de recursos y reconocimiento del riesgo biofísico se caracteriza por un mayor nivel de sofisticación conceptual que el de Argentina o Chile, aunque sigue dependiendo estructuralmente de un crecimiento intensivo en recursos.
• La Unión Europea obtuvo un puntaje más bajo de lo que su trayectoria en materia de reportes de sustentabilidad podría sugerir, lo que indica una brecha entre los compromisos públicos y la planificación económica.
Los hallazgos sugieren que, incluso cuando la sustentabilidad se reconoce en el discurso público, no se refleja de manera consistente en las decisiones estructurales que dan forma a las economías nacionales.
La figura del informe incluida muestra en qué medida los documentos estratégicos de los países reconocen (eje x) y responden a (eje y) el sobreconsumo. La cara sonriente verde en la esquina superior derecha indica dónde, según nuestra rúbrica, deben situarse las estrategias para reconocer y responder de manera significativa al sobregiro ecológico. Las nubes elipsoidales grises representan el rango de puntuaciones obtenidas para cada documento estratégico analizado.
“El sobregiro no es una preocupación ambiental lejana. Ya está produciendo impactos económicos”, afirma el Dr. David Lin, uno de los autores principales del estudio y Científico Principal de Global Footprint Network. “Parece evidente que los países que planifiquen para un futuro con restricciones de recursos serán los que estén mejor posicionados para resistirlo. Ahora mismo, casi ninguno lo está haciendo”.
La demanda de la humanidad sobre la biocapacidad, es decir, la capacidad del planeta de regenerar los recursos y las funciones ecológicas críticas de las que dependen las economías, supera lo que el planeta puede renovar cada año desde principios de la década de 1970. Los autores del informe recomiendan que cada país establezca un grupo de trabajo o una comisión parlamentaria para mapear sus dependencias de recursos, su exposición financiera y sus opciones para construir resiliencia antes de que llegue el próximo shock de recursos.
El informe completo, con los hallazgos detallados por país y la metodología, está disponible en https://footprintnetwork.org/prepared-for-the-predictable
OPORTUNIDADES PARA RESPONDER AL SOBREGIRO
Hay muchas maneras de responder al sobregiro. Si es eficaz, el sobregiro terminará por diseño, en lugar de por desastre. El Poder de lo Posible destaca más de 100 opciones que ya están disponibles y son financieramente ventajosas en cinco áreas clave: Ciudades, Energía, Alimentos, Población y Planeta. Por ejemplo, una reducción del 50% en las emisiones de CO₂ provenientes de la quema de combustibles fósiles movería la fecha (#MoveTheDate) tres meses hacia adelante. También hay empresas que corren la fecha (#MoveTheDate) a medida que se expanden. Esas empresas son las mejor posicionadas para ganar valor en un futuro de cambio climático y restricciones de recursos. Las regiones, ciudades, empresas y países que no se hayan preparado para esta realidad predecible enfrentan riesgos significativamente mayores.
ACERCA DE GLOBAL FOOTPRINT NETWORK
Global Footprint Network es una organización de investigación internacional que desarrolla y aplica los conceptos de huella ecológica y biocapacidad, y ayuda a gobiernos, empresas y personas a responder de manera significativa al agotamiento global de recursos impulsado por el sobregiro ecológico. También coordina el Día del Sobregiro de la Tierra, que marca la fecha de cada año en la que la demanda de la humanidad sobre la naturaleza supera lo que la Tierra puede regenerar. www.footprintnetwork.org
ACERCA DE LA HUELLA ECOLÓGICA
La Huella Ecológica es la métrica de contabilidad de recursos biológicos más completa disponible. Basada en 15.000 puntos de datos por país y por año, suma todas las demandas que compiten por áreas biológicamente productivas: alimentos, madera, fibras, secuestro de carbono y espacio para infraestructura. Actualmente, la huella de carbono, es decir, las emisiones de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles, representa el 60 por ciento de la Huella Ecológica de la humanidad. Las Cuentas Nacionales de Huella y Biocapacidad son producidas ahora por la Universidad de York (York University), en Toronto, y gobernadas por FoDaFo.
CONTACTOS DE PRENSA
media@footprintnetwork.org
Descargue los materiales visuales en https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/visuals/
Con aviso previo, es posible coordinar entrevistas con medios en inglés, francés, español y alemán.
###
RECURSOS ADICIONALES
• Resumen de “Preparados para lo predecible?” (en español) https://footprintnetwork.org/prepared-for-the-predictable/
• Cómo se calculó el Día del Sobregiro de la Tierra 2026 https://overshoot.footprintnetwork.org/2026-calculation/
• Cómo comparar la fecha del Día del Sobregiro de la Tierra con la de años anteriores https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/
• Datos de Huella Ecológica de approx. 200 países y regiones https://data.footprintnetwork.org
• Infografías y videos disponibles para redes sociales y medios tradicionales https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/visuals/
• Soluciones para revertir el sobregiro ecológico e impulsar la regeneración biológica https://www.overshootday.org/pop
EARTH OVERSHOOT DAY 2026 FALLS ON JULY 30:
THE HIGHEST OVERSHOOT EVER RECORDED, YET MOST COUNTRIES REMAIN UNPREPARED
This year’s Earth Overshoot Day falls on July 30, the date when humanity’s demand on nature exceeds what Earth’s ecosystems can regenerate in that year, according to Global Footprint Network. Humanity is currently using nature 73% faster than ecosystems can regenerate, the equivalent of living off 1.73 Earths.
This year’s later date is the result of revised data rather than any easing of resource use. An upward revision of the ocean’s capacity to absorb carbon, along with smaller adjustments, moved the date eight days later. Real growth in overshoot over the past year moved it two days earlier. The net result is six days later than in 2025. On a consistent data set, this year’s overshoot is the largest ever recorded.
A variety of factors contribute to overshoot, such as cars, power plants and factories emitting more CO₂ than the biosphere can absorb, more freshwater being consumed than is replenished, more trees being harvested than can regrow, and more fish being caught than stocks can replenish. Overuse depletes natural capital and threatens long-term economic security worldwide.
OVERSHOOT OVER TIME
Although this year’s overshoot is the largest ever, the date has remained within a narrow window for over 15 years. The orange section of the graph shows the portion of the year humanity lives by further depleting our planet. Damage from overshoot is cumulative, which means that even as the date holds steady, the pressure on the planet intensifies. . Every year’s overshoot adds to the already existing ecological debt. (Attached figure from Global Footprint Network www.overshootday.org)
THE OVERSHOOT BLIND SPOT OF GOVERNMENTS
Despite this overshoot, hardly any national governments treat resource security as a central part of their economic planning, even as ecological overshoot fuels stagflation, food and energy insecurity, health crises, and conflict, according to the special report “Prepared for the Predictable? Overshoot and the Failure of Countries to Ready Themselves” which Global Footprint Network and Greenings produced for Earth Overshoot Day.
This analysis applied an evaluation framework across four leading large language models, with outputs verified against published policy documents. With this research, Global Footprint Network and Greenings identified which countries recognize overshoot as an economic threat and how far their policies actually go to prepare for it. They found that most countries treat sustainability as a side issue rather than a structural risk to growth, fiscal stability, and long-term competitiveness, and no country fully connects economic planning to physical resource limits.
Key findings:
• None of the national strategies analyzed meaningfully address overshoot risks.
• China’s current five-year plan scored highest, though it still falls short of a commensurate response.
• Argentina national strategy documents ranked lowest across all documents reviewed.
• Uruguay’s performance in resource security and biophysical risk recognition is characterized by a higher level of conceptual sophistication than Argentina or Chile, though it remains structurally reliant on resource-intensive growth.
• The European Union scored lower than its sustainability reporting record might suggest, indicating a gap between public commitments and economic planning.
The findings suggest that even when sustainability is acknowledged in public discourse, it is not consistently reflected in the structural decisions that shape national economies.
The report’s figure with the country flags included here shows the extent to which countries’ strategy documents recognize (x-axis) and respond to (y-axis) overshoot. The green smiley face in the upper right corner indicates where strategies need to be, according to our rubric, to meaningfully recognize and respond to overshoot. The grey ellipsoid clouds represent the range of scores produced for each analyzed strategy document.
“Overshoot is not a distant environmental concern. It is already producing economic impacts,” says Dr. David Lin, one of the lead authors of the study and Chief Scientist at Global Footprint Network. “Countries that plan for a resource-constrained future will be the ones best positioned to withstand it. Right now, almost none are.”
Since the early 1970s, humanity’s demand has consistently outstripped biocapacity, the planet's ability to regenerate the resources and critical ecological services that sustain our economies. The report’s authors recommend every country establish a task force or a parliamentary commission to map their resource dependencies, financial exposure, and options for building resilience before the next resource shock hits.
The full report, including detailed country findings and methodology, is available at https://footprintnetwork.org/prepared-for-the-predictable
OPPORTUNITIES TO RESPOND TO OVERSHOOT
There are many ways to respond to overshoot. If effective, overshoot will end by design, rather than by disaster. The Power of Possibility highlights 100+ options that are already available and financially advantageous in five key areas: Cities, Energy, Food, Population, and Planet. For example, 50% reduction in CO₂ emissions from fossil fuel burning would #MoveTheDate by three months. There are also businesses that #MoveTheDate as they expand. Such businesses are best positioned to gain value in a future of climate change and resource constraints. Regions, cities, companies, and countries that have not prepared for this predictable reality face significantly higher risks.
ABOUT GLOBAL FOOTPRINT NETWORK
Global Footprint Network is an international research organization that develops and applies the concepts of ecological footprint and biocapacity, helping governments, businesses, and individuals meaningfully respond to global resource depletion driven by ecological overshoot. It also coordinates Earth Overshoot Day, marking the date each year when humanity's demand on nature exceeds what Earth can regenerate. www.footprintnetwork.org
ABOUT THE ECOLOGICAL FOOTPRINT
The Ecological Footprint is the most comprehensive biological resource accounting metric available. Based on 15,000 data points per country per year, it adds up all of people’s competing demands for biologically productive areas – food, timber, fibers, carbon sequestration, and accommodation of infrastructure. Currently, the carbon footprint, i.e., the carbon emissions from burning fossil fuel, makes up 60 percent of humanity’s Ecological Footprint. The National Footprint and Biocapacity Accounts are now produced by York University in Toronto and governed by FoDaFo.
ADDITIONAL RESOURCES
• “Prepared for the Predictable?”, including supplementary data and tools. https://footprintnetwork.org/prepared-for-the-predictable/
• How Earth Overshoot Day 2026 was calculated https://overshoot.footprintnetwork.org/2026-calculation/
• How to compare the date of Earth Overshoot Day to previous years https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/
• Ecological Footprint data for nearly 200 countries and regions https://data.footprintnetwork.org
• Infographics and videos available for social media and traditional media https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/visuals/
• Solutions to reverse ecological overshoot and bolster biological regeneration https://www.overshootday.org/p
Mathis Wackernagel
Global Footprint Network
+1 510-459-5820
mathis@footprintnetwork.org
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.