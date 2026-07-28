Earth Overshoot Day 2026 valt op 30 juli

Hoe de Earth Overshoot Day door de tijd heen is veranderd. How Earth Overshoot Day has changed over time.

De figuur toont in welke mate landen in hun strategiedocumenten overshoot erkennen (x-as) en erop reageren (y-as). De groene smiley rechtsboven markeert de positie waar strategieën volgens ons kader zouden moeten staan: overshoot betekenisvol erkennen en erop reageren.