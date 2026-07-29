Athian Verifica e Vende os Primeiros Insets de Sustentabilidade para a Carne Bovina Brasileira

Em parceria com a Rumin8 e a Minerva Foods, a Athian aplica com sucesso seu modelo de insetting em projeto-piloto internacional de carne bovina

WILMINGTON, NC, UNITED STATES, July 29, 2026 / EINPresswire.com / -- A Athian anunciou hoje a venda dos primeiros créditos de inset de carne bovina brasileira, verificados e registrados como parte de um projeto-piloto único de sustentabilidade conduzido em parceria com a Rumin8 e a Minerva Foods.Os resultados do estudo que embasa o projeto apontaram uma redução significativa nas emissões de metano de bovinos alimentados com um ingrediente inovador desenvolvido pela Rumin8. A Athian utilizou seu modelo e sua plataforma de insetting para facilitar a verificação dos dados, registrar os créditos resultantes e vendê-los à Minerva Foods. O projeto representa uma série de pioneirismos para a indústria brasileira de carne bovina e para a Athian, empresa de sustentabilidade pecuária que iniciou sua trajetória no setor de laticínios dos Estados Unidos.“A notícia é empolgante e inovadora em vários aspectos”, disse Kendra Tolley, cofundadora e diretora comercial da Athian. “Não apenas comprovamos o processo de insetting – da geração e verificação das reduções à sua venda como ativos de Escopo 3 – pela primeira vez na carne bovina brasileira, como também demonstramos como a abordagem da Athian se aplica internacionalmente e a diferentes sistemas pecuários.” Protocolos , ou práticas realizadas nas fazendas comprovadamente capazes de gerar reduções de emissões, são a base do trabalho da Athian. Este piloto testou tanto o desempenho da tecnologia de ingrediente para ração da Rumin8 na mitigação de gases de efeito estufa quanto seu potencial como futuro protocolo na plataforma da Athian.“Este projeto evidencia diversas oportunidades de próximos passos”, disse David Messina, CEO da Rumin8. “Além dos resultados do estudo, que mostraram forte eficácia do nosso produto em um confinamento brasileiro e fornecem dados importantes em apoio aos nossos esforços de comercialização, o piloto de insetting mostra como toda a cadeia de suprimentos pode se beneficiar do trabalho conjunto para melhorar a pegada ambiental da carne bovina.”A Athian ajuda os parceiros da cadeia de suprimentos a colaborar e a realizar, com credibilidade, projetos de sustentabilidade pecuária ao:- Munir os produtores pecuários de protocolos cientificamente válidos para a redução de emissões, como ingredientes para ração e práticas alternativas de manejo de dejetos;- Facilitar a coleta segura de dados para análise e verificação por terceiros; e- Registrar e vender os resultados como créditos de inset confiáveis para empresas de alimentos que buscam cumprir metas de escopo 3.“Na Minerva, acreditamos que o progresso ambiental na carne bovina precisa ser mensurável e verificável”, disse Marta Giannichi, diretora global de sustentabilidade da empresa. “Este piloto com a Rumin8 e a Athian demonstra que é possível quantificar as reduções de metano no nível da fazenda e integrá-las a um modelo confiável de cadeia de suprimentos. A Minerva é uma fornecedora que traz dados verificados para essa conversa.”A Minerva junta-se a outros parceiros da Athian que investem em resultados de sustentabilidade para reduzir as emissões de escopo 3. Entre os clientes da Athian estão algumas das maiores cooperativas de laticínios dos EUA, processadores globais de laticínios e marcas de alimentos amplamente reconhecidas. Os produtores já receberam mais de US$ 25 milhões por suas práticas de redução de emissões desde que a Athian começou a emitir créditos e, coletivamente, esses esforços já reduziram as emissões em quase 600.000 toneladas métricas de CO2 equivalente.“A Athian está vivendo um momento incrível para a nossa missão”, disse Tolley. “E resultados positivos, como os deste ensaio, aceleram a inclusão de novas opções de protocolos para os produtores e de oportunidades de projetos para os compradores, permitindo ampliar nosso impacto para mais produtores e parceiros da cadeia de suprimentos.”###AthianA Athian foi fundada em 2022 para ajudar a cadeia de valor da pecuária a capturar e reivindicar reduções de emissões de gases de efeito estufa (GEE), agregando-as, verificando-as e certificando-as, e então monetizando essas reduções para os produtores por meio da venda dos insets resultantes. A plataforma da Athian é uma ferramenta de software segura que simplifica a inserção, o envio, a medição e a verificação de dados em escala, resultando em reduções de emissões de GEE críveis e de alta qualidade, que ajudam a cumprir metas de Escopo 3 e a financiar medidas de sustentabilidade dos produtores pecuários. A Athian oferece às principais marcas de alimentos uma forma não apenas de investir em iniciativas climáticas e de sustentabilidade, mas também de mitigar riscos corporativos, apoiando a resiliência financeira e ambiental das fazendas de suas cadeias de suprimentos. Para saber mais, visite: www.athian.ag Rumin8A Rumin8 é uma empresa de tecnologia climática voltada à agropecuária, que usa tecnologia farmacêutica para criar suplementos acessíveis para ração e água que reduzem as emissões de metano da pecuária. O processo patenteado da Rumin8 entrega ingredientes farmacêuticos inspirados e derivados da natureza para interromper a produção de metano e também melhorar o desempenho animal. A Rumin8 está aperfeiçoando diversas formulações para diferentes sistemas de alimentação pecuária, incluindo bovinos criados a pasto. Para saber mais, visite: www.rumin8.com Minerva FoodsA Minerva Foods é uma empresa global de alimentos e a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. A companhia detém marcas reconhecidas internacionalmente, como Cabaña Las Lilas, Estância 92 e PUL, e atende clientes em mais de 100 países. A Minerva Foods faz parte da Minerva S.A., que também inclui Minerva Energy, Minerva Biodiesel, Minerva Ingredients, Minerva Casings, Minerva Leather e MyCarbon. Com operações no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Austrália, o grupo emprega mais de 35.000 pessoas e opera 46 unidades industriais, 18 escritórios internacionais e 23 centros de distribuição, fornecendo carne bovina, cordeiro e produtos processados para clientes nos cinco continentes. Para saber mais, visite: www.minervafoods.com

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