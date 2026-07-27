Colorado expands Healthy School Meals for All with grants for schools to purchase local food, expand scratch cooking, and boost nutrition staff wages

27 de julio de 2026

Colorado amplía el programa Healthy School Meals for All con subvenciones para la compra de alimentos locales, la preparación de comidas desde cero y el aumento salarial del personal de nutrición escolar

DENVER — El Departamento de Educación de Colorado (CDE, por sus siglas en inglés) anunció hoy la asignación de $23.8 millones en subvenciones del programa Healthy School Meals for All para ayudar a las escuelas de Colorado a comprar alimentos cultivados localmente, ampliar la preparación de comidas desde cero y aumentar la remuneración del personal de primera línea de nutrición escolar.

Estas dos subvenciones no competitivas —Local Food Program Grant y Wages and Stipends Grant— respaldarán la compra de alimentos locales, la capacitación y la asistencia técnica para distritos escolares y productores, así como aumentos salariales para los profesionales de nutrición escolar. Las subvenciones también impulsarán la creación de Student Parent Advisory Committees (Comités Asesores de Estudiantes y Padres de Familia) para garantizar que las comidas escolares sean nutritivas, culturalmente relevantes y atractivas para los estudiantes.

Este financiamiento representa un importante avance en la implementación continua del programa Healthy School Meals for All, aprobado por los votantes para garantizar que todos los estudiantes de Colorado tengan acceso a comidas escolares gratuitas y nutritivas. Obtenga más información sobre las subvenciones en la página web del CDE.

“Cuando los estudiantes tienen acceso a comidas nutritivas, están mejor preparados para participar en el aprendizaje y tener éxito en el aula”, dijo la comisionada de Educación de Colorado, Dra. Susana Córdova. “Estos fondos ayudan a las escuelas a fortalecer sus programas de nutrición, invertir en los profesionales que los hacen posibles y fortalecer las conexiones con agricultores locales y comunidades que benefician a estudiantes de todo Colorado”.

“Este es un logro importante para las madres, los padres, los estudiantes y los líderes comunitarios de Colorado que trabajaron arduamente para hacer realidad Healthy School Meals for All. No solo pidieron comidas gratuitas, sino también un programa integral, equitativo y transformador”, dijo Marc Jacobson, director ejecutivo de Hunger Free Colorado. “Estas inversiones cumplen esa promesa al apoyar a los trabajadores, los sistemas alimentarios locales y las cocinas escolares que hacen posible ofrecer comidas saludables a todos los estudiantes”

“Como madre en una comunidad rural, he visto lo importantes que son las comidas escolares. Mi hija tuvo dificultades para alimentarse en la escuela, y el acceso a alimentos frescos y saludables ha marcado una diferencia real en su salud y en su capacidad para aprender. Estas inversiones significan que los estudiantes reciben comidas que realmente quieren comer, al tiempo que apoyan a las granjas locales y al personal dedicado que las prepara. Me enorgullece que nuestra comunidad haya alzado la voz, se haya organizado y haya fortalecido este programa para todos nuestros niños”, compartió Adriana Miranda, coordinadora de programas de Lamar Unidos.

Mediante estas subvenciones, todos los distritos escolares, escuelas e instituciones que optaron por participar en el programa Healthy School Meals for All recibirán apoyo para fortalecer sus programas de alimentación y brindar un mejor servicio a los estudiantes.

La subvención Local Food Program ayudará a las escuelas a comprar alimentos cultivados en Colorado

Un total de 131 distritos escolares y 14 escuelas chárter recibirán más de $15.4 millones en fondos estatales para el año escolar 2026-27 mediante la subvención Local Food Program Grant, destinada a la compra de alimentos cultivados, producidos y preparados en Colorado. Esto permitirá incorporar ingredientes frescos y locales en las cafeterías escolares, al tiempo que apoyará a ganaderos, agricultores y empresas alimentarias del estado.

Los distritos escolares pueden recibir hasta $0.25 por cada almuerzo servido, con base en la participación en el programa de almuerzos escolares de hace dos años y una asignación mínima de $5,000.

Un componente fundamental de esta subvención es la creación de los Student Parent Advisory Committees, que darán voz a estudiantes y familias en la planificación de comidas escolares saludables y nutritivas. Estos comités podrán ofrecer comentarios sobre los menús, la calidad de los alimentos y la experiencia durante las comidas, ayudando a las escuelas a ofrecer alimentos nutritivos que respondan a las necesidades culturales de sus comunidades.

Como parte de esta subvención, las organizaciones sin fines de lucro pudieron solicitar fondos para brindar asistencia técnica. Nourish Colorado ofrecerá capacitación y asistencia técnica a escuelas y productores. El apoyo incluirá:

Ayudar a las escuelas a hacer la transición a la cocina desde cero con ingredientes cultivados en Colorado.

Capacitar al personal en la preparación de alimentos y en habilidades culinarias.

Apoyar a las escuelas con subvenciones para la compra y el uso de equipos de cocina comercial.

Fortalecer las prácticas de planificación de menús y de abastecimiento de productos en Colorado.

Conectar las escuelas de K-12 con productores, centros regionales de distribución de alimentos y distribuidores de Colorado.

Desarrollar la capacidad de las pequeñas y medianas granjas para vender en los mercados K-12.

La subvención Wages and Stipends Grant ofrece estipendios para profesionales de nutrición escolar

Por primera vez, existe un financiamiento específico para apoyar al personal de primera línea de nutrición escolar mediante la subvención Wages and Stipends Grant. Un total de 151 distritos escolares recibirán más de $8.4 millones en fondos estatales, calculados con base en la cantidad de comidas servidas, para otorgar aumentos salariales o estipendios al personal que prepara y sirve las comidas escolares.

Los distritos escolares pueden recibir hasta $0.12 por cada almuerzo servido, con una asignación mínima de $3,000. Estos fondos deben utilizarse para aumentar la remuneración de los profesionales de nutrición escolar que preparan o sirven las comidas, lo que ayuda a las escuelas a reclutar, apoyar y retener al personal.

Reconocimiento al impacto de las comidas escolares

Desde su implementación, Healthy School Meals for All ha incrementado significativamente la participación estudiantil en los programas de alimentación escolar, ha reducido el estigma y ha mejorado el bienestar de los estudiantes. Según un estudio de la Colorado League of Charter Schools, las escuelas de todo Colorado reportan una mejor asistencia, menos problemas de salud y una mayor participación en el aula.

Las escuelas públicas de Colorado, las escuelas chárter, los centros de tratamiento diurno y las instituciones residenciales de cuidado infantil que participan en el National School Lunch Program o el School Breakfast Program y que optaron por participar en el programa Healthy School Meals for All son elegibles para solicitar las subvenciones Local Food Program Grant y Wages and Stipends Grant.

Consulte la lista de distritos beneficiarios de las subvenciones.