Calles Más Seguras: La Gobernadora Hochul Anuncia Avances Continuos en la Lucha de Nueva York para Reducir la Violencia con Armas de Fuego

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la violencia con armas de fuego en las comunidades que participan en la iniciativa estatal GIVE (Eliminación de la Violencia con Armas de Fuego) disminuyó un 19 por ciento durante la primera mitad de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las muertes por disparos también se redujeron un 48 por ciento (26 frente a 50), y 17 departamentos de policía no registraron asesinatos con armas de fuego durante los primeros seis meses de 2026: Amherst, Auburn, Binghamton, Hempstead, Ithaca, Jamestown, Kingston, Lackawanna, Middletown, Mount Vernon, Newburgh (ciudad), Rochester, Schenectady, Spring Valley, Utica, Watertown y Yonkers. Los datos del primer trimestre de 2026, reportados por los 28 departamentos de policía del programa GIVE, también mostraron avances en la reducción de los delitos del índice de criminalidad, registrando en conjunto una disminución del seis por ciento en comparación con el primer trimestre del año pasado.

"Estas estadísticas son más que simples números. Representan vidas que no se vieron truncadas, un ser querido que no recibió una llamada devastadora y una comunidad que se libró de otro acto de violencia", dijo la gobernadora Hochul. “Por eso hemos realizado inversiones récord tanto en la aplicación de la ley como en la prevención: porque los neoyorquinos merecen sentirse seguros en sus vecindarios. Estos resultados demuestran lo que es posible cuando mantenemos nuestro compromiso de hacer que nuestras comunidades sean más seguras, y no bajaremos la guardia hasta que cada neoyorquino se sienta seguro donde vive”.

Además de la disminución en los incidentes con disparos que resultaron en lesiones (197 frente a 244) durante la primera mitad de este año en comparación con 2025, el número de víctimas de disparos se redujo en un 20 por ciento (223 frente a 279). Este avance significativo consolida las reducciones drásticas registradas en 2025, año en que los incidentes con disparos que causaron lesiones alcanzaron la cifra más baja jamás reportada desde que el estado comenzó a recopilar estos datos hace 20 años. Los incidentes con disparos que resultaron en lesiones disminuyeron un 66 por ciento (197 frente a 583) al comparar los datos de enero a junio de este año con los de la primera mitad de 2021.

La iniciativa GIVE, administrada por la División de Servicios de Justicia Penal del Estado (DCJS, por sus siglas en inglés), financia personal, horas extras, equipamiento y tecnología. Las agencias que participan en la iniciativa en cada condado deben colaborar para elaborar un plan integral que detalle las estrategias basadas en evidencia que utilizarán para abordar los tiroteos y los delitos violentos relacionados con armas de fuego. Los 28 departamentos de policía participantes representan, en conjunto, alrededor del 90 por ciento de los delitos violentos con armas de fuego y el 85 por ciento de todos los delitos violentos reportados fuera de la ciudad de Nueva York.

La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York, Rossana Rosado, dijo: “En todo Nueva York, nuestros dedicados socios de GIVE continúan marcando una diferencia real en sus comunidades. Estas tendencias positivas en cuanto a la violencia armada y la delincuencia se traducen en menos tragedias, más familias que permanecen unidas y más jóvenes que siguen con vida y con oportunidades para prosperar. El compromiso inquebrantable de la gobernadora Hochul con la seguridad pública ha garantizado que las agencias policiales locales y las organizaciones comunitarias sigan contando con los recursos necesarios para transformar vidas y construir comunidades más seguras y resilientes para todos”.

Los 17,105 delitos índice reportados por las agencias del programa GIVE entre enero y marzo representaron la cifra más baja registrada durante el primer trimestre de cualquier año entre 2017 y 2026. Las agencias GIVE, que prestan servicio a las comunidades más pobladas del estado fuera de la ciudad de Nueva York, también reportaron la menor cantidad de delitos violentos (2,473 frente a 3,288, una disminución del 25 por ciento), incluidos homicidios (16), así como de delitos contra la propiedad (14,632 frente a 17,608, una caída del 17 por ciento) durante los primeros tres meses de ese mismo periodo.

Este progreso da continuidad a la reducción de la delincuencia registrada en estas comunidades el año pasado, cuando los delitos graves disminuyeron un 13 % en comparación con 2024. Cada uno de los siete delitos graves —cuatro violentos (homicidio, violación, robo, agresión con agravantes) y tres contra la propiedad (robo con allanamiento, hurto, robo de vehículos)— se redujo en porcentajes de dos dígitos. Los delitos graves en los 57 condados fuera de la ciudad de Nueva York también disminuyeron un 14 % en 2025 con respecto a 2024, alcanzando su nivel más bajo en 10 años (entre 2016 y 2025). Se reportaron 257 homicidios, la segunda cifra más baja durante ese período.

GIVE forma parte del enfoque integral del estado para abordar la violencia armada, mejorar la seguridad pública y fortalecer las comunidades. El presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 mantiene inversiones récord en prevención, intervención y aplicación de la ley, incluyendo la lucha contra amenazas emergentes como las armas impresas en 3D y las ametralladoras caseras.

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha conseguido una financiación récord para las fuerzas del orden y ha incrementado las inversiones en iniciativas y programas que crean oportunidades para jóvenes y familias y fortalecen los barrios, como SNUG Street Outreach , Project RISE , iniciativas comunitarias de seguridad pública en el Bronx , programas de detección y almacenamiento seguro de armas de fuego para la prevención de lesiones y el nuevo programa HOPE para jóvenes y familias. Este enfoque multifacético reconoce la importancia de brindar apoyo continuo a las comunidades que no se han beneficiado plenamente del progreso en la reducción de la violencia armada.

La División de Servicios de Justicia Penal (DCJS) brinda apoyo fundamental a todos los aspectos del sistema de justicia penal del estado, incluyendo, entre otros: la capacitación de las fuerzas del orden y otros profesionales de la justicia penal; la supervisión de un programa de acreditación policial; el aseguramiento del correcto funcionamiento de los alcoholímetros y los equipos de control de velocidad utilizados por las fuerzas del orden locales; la gestión de subvenciones para la justicia penal; el análisis de datos estatales sobre delincuencia y programas; el apoyo a la investigación; la supervisión de los departamentos de libertad condicional de los condados y los programas alternativos al encarcelamiento; y la coordinación de políticas de justicia juvenil. Siga a DCJS en Facebook, Instagram y LinkedIn.

La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo: “La continua disminución de la violencia armada demuestra que las inversiones inteligentes en prevención, intervención y aplicación de la ley específica brindan resultados reales. Estos avances se están sintiendo en comunidades como Yonkers y Mount Vernon, donde las familias están más seguras y los vecindarios son más fuertes gracias a iniciativas comprobadas como GIVE y SNUG. Desde el principio, la mayoría del Senado ha impulsado SNUG y otros programas comunitarios de prevención de la violencia porque sabemos que contar con personas de confianza y alianzas locales es esencial para prevenir la violencia antes de que ocurra. Bajo mi liderazgo, hemos priorizado soluciones de seguridad pública basadas en evidencia, incluyendo $352 millones en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2026-27 para esfuerzos de prevención de la violencia armada que apoyan a las fuerzas del orden, fortalecen las comunidades y salvan vidas. Continuaremos trabajando con la gobernadora Hochul y nuestros socios en todo Nueva York para garantizar que cada comunidad tenga las herramientas y los recursos necesarios para consolidar este progreso y mantener seguros a los neoyorquinos”.

La senadora estatal Shelley Meyer dijo: “Cada muerte por violencia armada destroza familias y comunidades, dejando una estela de trauma que afecta a decenas de vidas. Por otro lado, la reciente y significativa disminución de los tiroteos significa que más comunidades permanecen intactas y más familias se mantienen unidas. Estos datos demuestran un punto crucial: invertir en estrategias basadas en la evidencia y escuchar a las comunidades locales genera enormes beneficios al salvar vidas. Para mantener este impulso que salva vidas, debemos redoblar nuestros esfuerzos en estas inversiones fundamentales. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul y a la líder de la mayoría, Stewart-Cousins, por priorizar la seguridad pública”.

La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: “Proporcionamos fondos para la prevención de la violencia armada a través del programa GIVE para garantizar que nuestras fuerzas del orden locales cuenten con los recursos necesarios para interrumpir los ciclos de violencia y hacer que nuestras comunidades sean más seguras, y está dando resultados. Las` últimas cifras dejan claro que en todas las comunidades beneficiarias de GIVE, incluida la ciudad de Kingston, estamos viendo una disminución significativa de la violencia armada y de las vidas perdidas. Este es el resultado de inversiones vitales en prevención comunitaria como GIVE, y agradezco al Departamento de Policía de la ciudad de Kingston por sus extraordinarios esfuerzos”.

La senadora estatal Samra Brouk dijo: “El programa de Eliminación de la Violencia con Armas de Fuego (GIVE) ha sido fundamental para que Rochester sea un lugar más seguro para nuestros residentes. Felicito a la gobernadora Hochul por su constante inversión en la reducción de la violencia con armas de fuego y por priorizar la seguridad y el bienestar de los neoyorquinos en todo el estado”.

La senadora estatal Rachel May dijo: "Con la iniciativa GIVE, estamos generando un impacto significativo en el centro del estado de Nueva York. Unos vecindarios más seguros permiten que las familias prosperen y que las comunidades alcancen su máximo potencial. Estos resultados demuestran que invertir en la prevención de la violencia y en la seguridad pública marca una diferencia real. Agradezco a la gobernadora Hochul su liderazgo y su compromiso para reducir la violencia armada y ayudar a construir comunidades más seguras en todo el estado de Nueva York".

La senadora estatal Nathalia Fernandez dijo: "Cada reducción en la violencia armada significa menos familias en duelo y más neoyorquinos que pueden sentirse seguros en las comunidades que consideran su hogar. Este progreso refleja la labor de las fuerzas del orden, los mediadores comunitarios, las organizaciones vecinales y los servidores públicos comprometidos con salvar vidas. Agradezco a la gobernadora Hochul que continúe invirtiendo en las iniciativas y colaboraciones que ayudan a hacer nuestras comunidades más seguras".

El asambleísta J. Gary Pretlow dijo: "Todos los residentes merecen sentirse seguros en su vecindario, y estos resultados demuestran lo que es posible cuando las fuerzas del orden, las organizaciones comunitarias y los líderes estatales trabajan juntos con el compromiso compartido de prevenir la violencia antes de que ocurra. Me resulta especialmente alentador que tanto Mount Vernon como Yonkers no registraran homicidios relacionados con armas de fuego durante la primera mitad de 2026; esto es testimonio de la dedicación de nuestros departamentos de policía locales, defensores comunitarios y residentes que se niegan a aceptar la violencia armada como algo normal. Si bien celebramos este avance, nuestra labor está lejos de terminar. Debemos seguir invirtiendo en estrategias probadas de prevención de la violencia, en oportunidades para los jóvenes y en colaboraciones comunitarias para garantizar que todas las familias puedan vivir seguras y que todos los niños crezcan libres del temor a la violencia armada".

El asambleísta Harry B. Bronson dijo: "Desde la implementación del programa GIVE, Rochester ha experimentado una disminución significativa y marcada de la violencia en todos los niveles. Gracias a los fondos de GIVE, las fuerzas del orden y los líderes locales cuentan con las herramientas y los recursos necesarios para adoptar un enfoque basado en evidencias para prevenir y reducir la violencia armada. Aún queda trabajo por hacer, y esa labor continuará con GIVE, junto con enfoques comunitarios para la prevención de la violencia. Estas iniciativas no solo hacen que nuestras calles sean más seguras, sino que transforman vecindarios y vidas, brindando a los jóvenes mejores oportunidades y alternativas, y asegurando que nuestros agentes del orden dispongan de los recursos necesarios para fortalecer a las comunidades a las que sirven".

La asambleísta Michaelle C. Solages dijo: "Reducir la violencia armada significa evitar tragedias para las familias y garantizar que nuestros vecindarios sean seguros, tal como deben ser. El progreso logrado gracias a esta iniciativa demuestra lo que es posible cuando los líderes asignan recursos de manera inteligente, con el interés de proteger a los residentes de una violencia atroz y sin sentido. Felicito a la gobernadora Hochul por su labor para asegurar nuestro estado y proteger a sus habitantes. Debemos seguir consolidando estos avances para que cada neoyorquino pueda sentirse seguro en su hogar y en su comunidad".

La asambleísta Jen Lunsford dijo: "Las estadísticas que muestran una drástica disminución de los delitos, la violencia y las muertes relacionados con armas de fuego en todo el estado son una prueba clara de que la prevención funciona. Los fondos del programa GIVE, y las intervenciones directas a nivel comunitario que estos financian, hacen que nuestras comunidades sean más seguras. Las cifras no mienten. Me enorgullece el progreso logrado hacia comunidades más seguras gracias a la financiación de GIVE, y agradezco a la gobernadora su compromiso continuo de destinar estos recursos a los códigos postales que más los necesitan".

La asambleísta Marianne Buttenschon dijo: "Agradezco a los equipos de primera respuesta que están en la línea de frente combatiendo la violencia armada. También valoro que la gobernadora financie los programas GIVE, los cuales trabajan para mantener seguras a nuestras comunidades. Mi prioridad absoluta sigue siendo combatir el uso ilegal de armas de fuego entre nuestros jóvenes y adultos jóvenes, ya que demasiados niños siguen siendo explotados y manipulados por delincuentes adultos que ponen armas en sus manos para cometer actos violentos. Las estadísticas de hoy son alentadoras, pero aún queda trabajo por hacer; seguiré apoyando a GIVE y todos los esfuerzos destinados a reducir la violencia armada".

El asambleísta Noah Burroughs dijo: "Aplaudo a la gobernadora Hochul por su inversión continua en nuestras comunidades a través de iniciativas como GIVE. Las cifras hablan por sí solas. Cuando se invierte en las comunidades y se apoya a las organizaciones que las integran, se obtienen resultados".

La asambleísta Sarah Clark dijo: "Ver a Rochester entre las comunidades que no registraron homicidios relacionados con armas de fuego durante la primera mitad de este año es un recordatorio contundente de que las inversiones sostenidas en seguridad pública dan resultados. El progreso que observamos es fruto de los esfuerzos conjuntos de las fuerzas del orden, las organizaciones de prevención de la violencia, los líderes vecinales y los residentes, quienes se han unido para hacer nuestras comunidades más seguras. Debemos mantener este impulso apoyando tanto los programas de prevención de eficacia comprobada como los recursos de seguridad pública que ayudan a salvar vidas en Rochester y en comunidades de todo el estado de Nueva York. Agradezco a la gobernadora Hochul su compromiso continuo con estas inversiones y a todas las personas que trabajan sobre el terreno y cuya labor está marcando una diferencia real".

La alcaldesa de Syracuse, Sharon Owens, dijo: "Syracuse sigue experimentando una reducción significativa de la violencia armada, lo que refleja el arduo trabajo y el compromiso del Departamento de Policía de Syracuse, de la Oficina de la Alcaldía para la Reducción de la Violencia Armada y de los numerosos colaboradores comunitarios que nos acompañan. Valoro la colaboración constante de la gobernadora Hochul y su apoyo a nuestros esfuerzos. No obstante, la pérdida de una sola vida a causa de cualquier forma de violencia es demasiado. Al permanecer unidos y apoyarnos mutuamente, reafirmamos nuestro compromiso de proteger nuestros vecindarios y trabajar juntos por una Syracuse libre de violencia".

El jefe de policía de Syracuse, Mark Rusin, dijo: "La continua disminución de los tiroteos en Syracuse refleja el impacto de una labor policial centrada en la calidad, una actuación policial proactiva y unas alianzas sólidas. Gracias a la iniciativa GIVE y a nuestra colaboración con socios estatales, del condado y comunitarios, estamos haciendo que nuestra ciudad sea más segura. Si bien aún queda trabajo por hacer, estos resultados demuestran que el compromiso de nuestros agentes está marcando la diferencia, y ellos seguirán consolidando este gran avance".

El alcalde de Rochester, Malik D. Evans, dijo: "Las inversiones de la gobernadora Kathy Hochul en la iniciativa GIVE han desempeñado un papel fundamental para reducir la violencia armada en Rochester a su nivel más bajo en 15 años. Agradezco profundamente el compromiso continuo de la gobernadora Hochul con esta iniciativa, que nos ayuda a hacer nuestras calles más seguras y a llevar paz a nuestros vecindarios".