El Schools Development Authority del estado de Nueva Jersey Inaugura Construcción de Nueva Escuela Primaria/Intermedia en la ciudad the Trenton

La ciudad de Trenton, NJ - El Schools Development Authority del estado de Nueva Jersey (el “SDA”) hoy acompañó al distrito escolar de la ciudad de Trenton, junto con funcionarios locales y estudiantes, en la ceremonia de inauguración de construcción para celebrar la construcción de la nueva escuela primaria “Betty V. Coles Elementary School” y la escuela intermedia “Miguel A. Hernandez Intermediate School.”

“Hoy, inauguramos construcción en más que una nueva escuela – celebramos una inversión en las personas de interés más valiosas de nuestro estado – sus estudiantes, expresó Manuel Da Silva, el CEO del SDA. –El cimiento que se está construyendo aquí sostendrá una instalación de aprendizaje que representa nuestro compromiso con los estudiantes, los educadores y la comunidad. Juntos, acompañado por nuestro distrito escolar y nuestros socios estatales, locales y de construcción, nuestra visión y propósito compartido resultará en una nueva escuela que le dará acceso a innumerables oportunidades para los jovenes estudiantes de Trenton—añadió.

“Estamos tan emocionados que se construirá una nueva escuela en la ciudad de Trenton, expresó James Earle, Superintendente de escuelas de la ciudad de Trenton. –Esta inauguración de construcción representa una inversión en las escuelas públicas de Trenton, nuestros estudiantes, nuestras familias, y nuestro futuro—añadió.

Para corresponder con la alineación de nivel de grado del distrito escolar, esta instalación de aprendizaje de 124,000 pies cuadrados servirá como dos escuelas en una, una escuela primaria para el grado kindergarten al tercer grado y una escuela intermedia para el cuarto grado al sexto grado. La nueva instalación de aprendizaje será diseñada para educar a un máximo de 837 estudiantes. Esta instalación de alta calidad incluirá: más de 30 aulas de aprendizaje general, una sala de demostraciones de ciencias, un laboratorio de multiusos, un aula de arte, tres salones de creación, cuatro aulas de instrucción para grupos pequeños, un aula de música vocal, un aula de clases de instrumentos, una cafeteria-auditorio, un gimnasio, y un centro de medios de comunicación.

Al completar, este proyecto de 89.4 millones de dólares será el décimo proyecto a gran escala completado por el SDA en la ciudad de Trenton desde el comienzo del programa de construcción de escuelas. El SDA anteriormente invirtió más de 380 millones de dólares en proyectos realizados en la ciudad de Trenton.

La construcción de este nuevo proyecto de escuela está avanzando mediante el procedimiento de ejecución de proyectos “diseño-construcción.” El procedimiento de diseño-construcción difiere del método tradicional de diseño-oferta-construcción de la manera que permite al SDA contratar con una sola empresa para el diseño y la construcción de un proyecto de instalaciones escolares. La empresa Ernest Bock & Sons, Inc. es el contratista de diseño-construcción en este proyecto. Como parte del contrato de diseño-construcción, Ernest Bock & Sons, Inc. está trabajando con la empresa SSP Architectural Group, Inc. con respecto al diseño. La empresa Joseph Jingoli & Son, Inc. está gestionando este proyecto.

Como resultado del compromiso del SDA a construir instalaciones escolares energéticamente eficientes que toman en cuenta el medio ambiente circundante, esta escuela será construida con el objetivo de lograr la certificación LEED (Liderazgo En Energía y Diseño Ambiental emitido por el Consejo Estadounidense de la Construcción Ecológica y Energéticamente Eficiente, mejor conocido como United States Green Building Council – Leadership in Energy and Environmental Design).

Sobre el Schools Development Authority del estado de Nueva Jersey

El SDA es la agencia estatal responsable de financiar y gestionar de manera completa la nueva construcción, modernización y renovación de proyectos de instalaciones escolares en los 31 distritos del SDA. Su conjunto actual de proyectos activos está valorado en aproximadamente 2 mil millones de dólares – incluyendo el conjunto de proyectos a gran escala, proyectos emergentes, y fondos para distritos de operación regular. Desde el inicio del programa, el SDA ha proporcionado financiación para y supervisión de la gestion de 900 proyectos de instalaciones escolares ya completados en distritos del SDA, y ha ejecutado mas de 5,400 fondos para distritos de operación regular por todo el estado de Nueva Jersey. Para mas información sobre el SDA, por favor visite nuestra página del web en www.njsda.gov síganos en las redes sociales en: Facebook; Instagram; LinkedIn; y/o Twitter.