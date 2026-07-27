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Mixgate startet am 1. September in Berlin – Fotografen-Registrierung ist offen

Die Berliner Mixgate UG nimmt am 1. September 2026 den Betrieb auf. Bis dahin können sich Fotografen anmelden – ohne Abo, Gebühr nur bei Annahme.

Gute Fotografen sollten ihre Zeit mit Fotografieren verbringen, nicht mit Kundenakquise. Genau dafür bauen wir Mixgate in Berlin.”
— Alexander Kuhn, Geschäftsführer der Mixgate UG
BERLIN, BERLIN, GERMANY, July 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Mixgate nimmt am 1. September 2026 in Berlin den Betrieb auf. Bereits ab sofort können sich Fotografen in Berlin für die Plattform anmelden. Kundenanfragen werden erst zum Start am 1. September angenommen; bis dahin baut das Unternehmen
gezielt das Netz an teilnehmenden Fotografen auf.

Ab dem 1. September können Privatpersonen und Unternehmen über die Plattform ein Shooting anfragen und werden mit einem passenden Fotografen in ihrer Nähe zusammengebracht; Ziel ist die Vermittlung innerhalb von 24 Stunden.

Der Ablauf besteht aus drei Schritten: Kundinnen und Kunden beschreiben ihren geplanten Shoot über ein Formular auf der Website, Mixgate wählt daraufhin einen passenden Fotografen aus, und beide Seiten nehmen direkt Kontakt auf. Die Auswahl erfolgt softwaregestützt anhand der Angaben zum Shoot, des Standorts sowie der Angaben der Fotografen zu Erfahrung, Stilvorlieben und Anfahrtsbereitschaft. Die Anfrage ist unverbindlich und für Kundinnen und Kunden kostenlos.

Auf Anbieterseite verzichtet Mixgate auf Abonnements und monatliche Grundgebühren. Statt eines festen Beitrags fällt eine Gebühr von maximal acht Prozent des Auftragswerts an – und zwar nur für Anfragen, die ein Fotograf tatsächlich annimmt. Wer eine Anfrage ablehnt, zahlt nichts. Die Registrierung für Fotografen läuft vollständig über das Handy, Mindestabnahmen gibt es nicht.

Berlin ist der erste deutsche Markt des Unternehmens und das erste Angebot im Bereich Fotografie. Mixgate betreibt bereits eine vergleichbare Plattform für DJ-Buchungen in Australien. Weitere deutsche Städte sind geplant.

Alexander Kuhn
Mixgate UG
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