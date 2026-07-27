WiseGlow präsentiert die WiseGlow Platform: AI+Energy Platform für Netzflexibilität und Energieeffizienz in Österreich WiseGlow präsentiert die WiseGlow Platform: AI+Energy Platform für Netzflexibilität und Energieeffizienz in Österreich

WiseGlow präsentiert die WiseGlow Platform: AI+Energy-Lösung für mehr Netzflexibilität, Energieeffizienz und digitale Transformation in Österreich.

MUNICH, MUNICH, GERMANY, July 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Mit Blick auf die ambitionierten EAG-Energieziele, die Österreich für 2030 verfolgt, hat der Zubau erneuerbarer Energien den Marktfokus auf Netzflexibilität und Energieversorgungssicherheit verlagert. Auf der Intersolar Europe 2026 stellte WiseGlow seine WiseGlow Platform vor – eine umfassende Lösungssuite zur Beschleunigung der digitalen Transformation des Energiesektors und zur Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit in Österreich. Die Plattform bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Integrationsherausforderungen der österreichischen PV-Infrastruktur, einschließlich der besonderen Netzrestriktionen in Gebirgs- und dezentralen Regionen, und stützt sich dabei auf erfolgreiche Modelle und Referenzprojekte aus der operativen Exzellenz von WiseGlow in Europa.Operative Exzellenz mit nachgewiesener ErfolgsbilanzDie Stärke sowie die operative Exzellenz der AI+Energy-Produkte und -Lösungen von WiseGlow werden durch reale Erfolge belegt: Mit über 500 erfolgreich abgeschlossenen Projekten weltweit im Rücken verwaltet WiseGlow derzeit Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 180 MW und verfügt über ein Gesamtprojektvolumen von über 1 GW. In einem kürzlich abgeschlossenen Pilotprojekt in Italien erzielte die WiseGlow Platform eine Steigerung der jährlichen Erzeugungseffizienz um +15 % sowie eine Reduzierung der Betriebskosten um 7 % – ein klarer Beweis für die transformative Wirkung der KI-nativen Architektur der Plattform und eine belastbare Referenz für österreichische Akteure auf dem Weg zur digitalen Transformation des Energiesektors.KI-gestützte Lösung zur digitalen Transformation des Energiesektors als Rückgrat der österreichischen EnergiewendeVor dem Hintergrund der voranschreitenden Netzmodernisierung in Österreich stellt WiseGlow seine Stärke beim Aufbau der unverzichtbaren digitalen Architektur des nationalen Energieökosystems unter Beweis. Mit KI-nativer Intelligenz im Zentrum der Energiewertschöpfungskette geht WiseGlow über die reine Asset-Optimierung hinaus – die Plattform löst das Spannungsfeld zwischen intermittierender erneuerbarer Energieerzeugung und zuverlässiger industrieller Nachfrage auf. Diese strategische Integration versetzt Energieversorger und Industrieunternehmen in die Lage, veraltete operative Einschränkungen zu überwinden und ein skalierbares, transparentes und autonomes Energienetz aufzubauen, das Österreichs Dekarbonisierungsziele für 2030 unmittelbar unterstützt.Kernkompetenzen zur Unterstützung von Österreichs Fortschritt auf dem Weg zu den EAG-ZielenDie WiseGlow Platform von WiseGlow liefert ein vollständiges Lösungsportfolio, das auf die Anforderungen der österreichischen Energiewende zugeschnitten ist: Digitalisierung des intelligenten Netzes, Netzflexibilität, Ausbau von Energiespeichern, industrielle Dekarbonisierung sowie Energieversorgungssicherheit.• Hardware-agnostische Digitalisierung: Die nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur reduziert CAPEX-Barrieren und beschleunigt die Implementierung bei verschiedenen DER-Anlagen (dezentralen).• KI-gestütztes EMS : Nutzt KI-getriebene Modelle zur Optimierung des Energie-Dispatch und unterstützt so Energieversorgungssicherheit und Energieoptimierung. Darüber hinaus versetzt das EMS Energiegemeinschaften in die Lage, die EAG-Anforderungen für kollektiven Eigenverbrauch zu erfüllen – und sichert so durch intelligentes Energiemanagement einen maximalen wirtschaftlichen Mehrwert.• Intelligentes Asset-Management: Verlagert die Wartung von der reaktiven Instandsetzung hin zur proaktiven Instandhaltung und erhöht so die Anlagenzuverlässigkeit von Solar- und BESS-Systemen.• Orchestrierungsfähigkeiten: Ermöglicht Echtzeitkoordination, legt den Grundstein für den Einsatz von VPP (Virtual Power Plant) und verwandelt dezentrale Einzelanlagen in eine intelligente Energieplattform.Durchgängiger Mehrwert für alle Akteure des Energie-ÖkosystemsDie WiseGlow Platform von WiseGlow liefert messbaren Mehrwert entlang der gesamten österreichischen Wertschöpfungskette:• Für Industriekunden: Durch das EMS reduziert WiseGlow Energiekosten und erhöht die Reaktionsfähigkeit auf Marktvolatilität.• Für Aggregatoren: Stellt die zugrunde liegende Technologie für Flexibilitätsdienste bereit und hilft, die Erträge dezentraler Anlagen zu maximieren.• Für BESS-Betreiber: Optimiert Lade- und Entladezyklen durch prädiktive Algorithmen und beschleunigt so den ROI.• Für Netzbetreiber (DSO, Distribution System Operator): Mildert durch Echtzeit-Monitoring und Orchestrierung lokale Netzengpässe und leistet so einen Beitrag zur Netzmodernisierung.• Für SaaS-Anbieter: Bietet robuste APIs für die schnelle Entwicklung lokalisierter intelligenter Energielösungen.Als tief in Europa verwurzelter globaler AI+Energy-Lösungspartner profitiert WiseGlow von einem leistungsstarken globalen Netzwerk – von KI-Betriebssystemen bis hin zu industrieller IoT-Expertise. Dank strategischer Partnerschaften mit globalen Marktführern wie ThunderSoft, Amazon, Huawei, Qualcomm und Google hat WiseGlow ein solides Fundament geschaffen, um den besonderen Herausforderungen der digitalen Transformation des österreichischen Energiesektors zu begegnen und systemische Dezentralisierung in nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.„Wir sind begeistert von Österreichs Fortschritt auf dem Weg zur Modernisierung des Energiesektors und sind überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für WiseGlow ist, Teil dieser nationalen strategischen Entwicklung zu sein – mit unserer praxiserprobten Erfahrung und unseren Referenzprojekten in ganz Europa, die uns in die Lage versetzen, auf die unterschiedlichen Herausforderungen und Bedürfnisse der einzelnen Länder einzugehen", sagte der unternehmenssprecher von WiseGlow.Über WiseGlow:WiseGlow mit Hauptsitz in Italien positioniert sich als eine KI-native Lösungsplattform für die Energiewende, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zukunft autonomer Energiesysteme – ausgehend von der Solarenergie – zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet Produkte und Lösungen für den gesamten Lebenszyklus an, die Solarenergie, Speichersysteme sowie deren Verteilung kombinieren. Dies basiert auf intelligentem Anlagendesign, fortschrittlicher KI-nativer Software und Steuerungssystemen sowie optimierten Betriebs- und Wartungskapazitäten (O&M). Dadurch ermöglicht WiseGlow grüne, programmierbare und wettbewerbsfähige Solar-Megawattstunden. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen Energieversorger dabei, ihre operative Effizienz und Anlagenperformance zu steigern sowie den Energiehandel und die langfristigen Investitionsrenditen zu optimieren.

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