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WiseGlow prezentuje WiseGlow Platform na targach Intersolar Europe 2026 WiseGlow prezentuje WiseGlow Platform dla modernizacji polskiej energetyki i odpornej sieci

WiseGlow zaprezentował na Intersolar Europe 2026 platformę wspierającą cyfryzację energetyki, modernizację sieci i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

WARSZAWA, WARSZAWA, POLAND, July 27, 2026 / EINPresswire.com / -- (Monachium, 27 lipca 2026 r) - W miarę realizacji przez Polskę ambitnych celów związanych z budową nowoczesnego krajobrazu energetycznego, szybki rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przesuwa uwagę na kluczowe wyzwania: modernizację sieci oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Podczas targów Intersolar Europe 2026 firma WiseGlow zaprezentowała swoją platformę WiseGlow Platform , przedstawiając kompleksowy zestaw rozwiązań do przyspieszenia cyfryzacji energetyki oraz rozwijania niezależności energetycznej w całym kraju.Doskonałość operacyjna potwierdzona wynikamiPewność WiseGlow opiera się na udokumentowanych danych i sprawdzonych osiągnięciach operacyjnych. Firma zrealizowała jak dotąd ponad 500 projektów na całym świecie, zarządza aktywami fotowoltaicznymi o mocy ponad 180 MW i posiada portfel inwestycji o łącznej mocy ponad 1 GW. W niedawnym projekcie pilotażowym we Włoszech wdrożenie platformy przyniosło 15-procentowy wzrost rocznej efektywności wytwarzania energii oraz 7-procentową redukcję kosztów operacyjnych. Stanowi to praktyczną ścieżkę dla polskich interesariuszy realizujących proces integracji odnawialnych źródeł energii.Kluczowe możliwości wspierające przyspieszenie modernizacji energetykiPlatforma WiseGlow Platform firmy WiseGlow opiera się na czterech filarach transformacji, dostosowanych do obecnego krajobrazu energetycznego Polski:• Niezależne od sprzętu rozwiązania cyfryzacyjne Platforma umożliwia płynną integrację z istniejącą infrastrukturą bez konieczności kosztownej wymiany sprzętu. Obniża to bariery nakładów inwestycyjnych i przyspiesza wdrożenia w zróżnicowanych zasobach rozproszonych źródeł energii.• System zarządzania energią ( EMS ) System wykorzystuje modele oparte na sztucznej inteligencji, obejmujące wytwarzanie, obciążenie i sygnały cenowe, aby optymalizować strategie handlowe oraz dyspozycję energii. Wspiera tym samym bezpieczeństwo energetyczne i poprawia optymalizację wykorzystania energii.• Inteligentne zarządzanie aktywamiPlatforma wprowadza konserwację predykcyjną i analitykę wydajności, umożliwiając operatorom zwiększanie niezawodności aktywów oraz ograniczanie przestojów w systemach fotowoltaicznych i magazynach energii.• Możliwości orkiestracji Rozwiązanie umożliwia koordynację aktywów w czasie rzeczywistym, tworząc operacyjne podstawy do wdrażania wirtualnych elektrowni VPP i przekształcania odizolowanych aktywów w inteligentną platformę energetyczną dla dynamicznie koordynowanych sieci.Ponadto WiseGlow rozszerza swoją działalność o zagospodarowanie gruntów i infrastruktury poprzez swoją inicjatywę GREENFIELDS. W jej ramach firma przekształca niewykorzystane tereny w rozproszone aktywa wytwarzania energii odnawialnej zintegrowane z cyfrowymi systemami sterowania. Wspiera to lokalną elastyczność energetyczną i stabilność sieci.„Jesteśmy niezwykle podekscytowani postępami Polski w modernizacji energetyki i jesteśmy przekonani, że to idealny moment, aby WiseGlow stał się częścią tego strategicznego procesu. Utworzyliśmy biuro w Polsce, aby zapewniać szybkie reagowanie na szczeblu lokalnym i pomagać w budowaniu fundamentów cyfryzacji oraz modernizacji polskiej energetyki” - powiedział rzecznik firmy WiseGlow.Kompleksowa wartość dla interesariuszy sektora energiiWiseGlow Platform tworzy wymierną wartość w całym polskim energetycznym łańcuchu wartości:• Dla odbiorców przemysłowych Dzięki precyzyjnemu prognozowaniu obciążenia i systemowi EMS WiseGlow pomaga obniżać koszty energii oraz zwiększać odporność na zmienność rynku, zapewniając ciągłość operacyjną.• Dla agregatorów i dostawców usług energetycznych WiseGlow zapewnia technologię bazową dla usług elastyczności, pomagając maksymalizować przychody z aktywów rozproszonych na rozwijającym się polskim rynku usług systemowych.• Dla operatorów magazynów energii Dzięki optymalizacji procesów ładowania i rozładowania za pomocą algorytmów predykcyjnych WiseGlow przyspiesza zwrot z inwestycji w projekty magazynowania energii.• Dla operatorów sieci — DSO/TSO Poprzez monitorowanie i orkiestrację w czasie rzeczywistym WiseGlow pomaga ograniczać lokalne przeciążenia sieci, bezpośrednio wspierając modernizację i stabilność systemu elektroenergetycznego.• Dla dostawców SaaS oraz podmiotów poszukujących efektywnych kosztowo rozwiązań cyfryzacji energetyki Jako niezależna od sprzętu baza cyfrowa WiseGlow oferuje rozbudowane interfejsy API, które umożliwiają szybki rozwój lokalnych, inteligentnych rozwiązań do zarządzania energią.Głęboko zakorzeniona w Europie firma WiseGlow korzysta z rozległej globalnej sieci obejmującej systemy operacyjne oparte na sztucznej inteligencji oraz kompetencje z zakresu przemysłowego Internetu Rzeczy. Dzięki strategicznym partnerstwom ze światowymi liderami, takimi jak ThunderSoft, Amazon, Huawei, Qualcomm i Google, WiseGlow zapewnia cyfrową inteligencję potrzebną do przekształcenia systemowej decentralizacji w trwałą przewagę konkurencyjną, wspierając Polskę w osiąganiu większej niezależności energetycznej.WiseGlow: firma ma siedzibę we Włoszech i oferuje sprawdzone w praktyce produkty oraz rozwiązania, które potwierdzają jej pozycję jako platformy rozwiązań energetycznych zbudowanej od podstaw w oparciu o sztuczną inteligencję. Firma zobowiązuje się wspierać przyszłość autonomicznych systemów energetycznych, począwszy od energii słonecznej. WiseGlow dostarcza produkty i rozwiązania obejmujące pełny cykl życia, łączące fotowoltaikę, systemy magazynowania energii oraz dystrybucję w oparciu o inteligentne projektowanie instalacji, zaawansowane oprogramowanie i systemy sterowania AI-native, a także zoptymalizowane możliwości eksploatacji i utrzymania. W ten sposób firma umożliwia wytwarzanie zielonych, programowalnych i konkurencyjnych megawatogodzin energii słonecznej. Ponadto wspiera przedsiębiorstwa energetyczne w poprawie efektywności operacyjnej i wydajności aktywów, a także w optymalizacji handlu energią i długoterminowych zwrotów z inwestycji.Więcej informacji na stronie: https://wiseglow.com/en/ Kontakt: contacts@wiseglow.comSłowa kluczowe i tagiWiseGlow | WiseGlow Platform | cyfryzacja energetyki | modernizacja energetyki | EMS | energetyka autonomiczna | bezpieczeństwo energetyczne | niezależność energetyczna | modernizacja sieci | integracja odnawialnych źródeł energii | inteligentne zarządzanie aktywami | inteligentna platforma energetyczna | prognozowanie energii | optymalizacja wykorzystania energii

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