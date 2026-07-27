Solarzyklus 25 verspricht auch im Winter 2026/27 gute Bedingungen für Polarlichtbeobachtungen, so NOA Villas

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Die Nordlichter sollten der Höhepunkt einer Reise sein, aber nicht ihr einziger Zweck.” — Lina Baronaite

SODANKYLä, FINLAND, July 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Nach dem kürzlich erreichten Höhepunkt des Sonnenzyklus 25 wird erwartet, dass der Winter 2026/2027 eine der stärksten Perioden des Jahrzehnts für die Beobachtung der Nordlichter bleibt. In Kombination mit minimaler Lichtverschmutzung, langen arktischen Nächten und einer Lage direkt unterhalb des Polarlichtovals bietet Finnisch-Lappland außergewöhnliche Bedingungen, um eines der spektakulärsten Naturphänomene der Welt zu erleben.

Erfahrene Reisende wissen jedoch, dass selbst in Zeiten hoher Sonnenaktivität das Erscheinen der Nordlichter nicht garantiert werden kann. Um sie zu sehen, müssen mehrere atmosphärische und geografische Faktoren genau zusammenpassen: der Breitengrad, geringe Lichtverschmutzung, günstige Wetterbedingungen und eine ausreichende Sonnenaktivität.

Während Island, Norwegen, Schweden und Finnland zu den klassischen Reisezielen für Polarlichtsuchende zählen, reicht eine nördliche Lage allein nicht aus, um eine klare Sicht zu gewährleisten. Ein kontinentales Klima kann einen entscheidenden Vorteil bieten, da Regionen im Landesinneren häufig weniger von maritimen Wettereinflüssen betroffen sind und deutlich mehr Möglichkeiten für klare Winterhimmel bieten.

Dies verschafft Regionen wie Sodankylä im finnischen Lappland einen einzigartigen natürlichen Vorteil. Die Region beherbergt das weltbekannte Geophysikalische Observatorium Sodankylä, das seit über einem Jahrhundert Phänomene der oberen Atmosphäre erforscht, und ist international für ihre wissenschaftliche Bedeutung sowie die konstant hohe Polarlichtaktivität anerkannt.

Laut Lina Baronaite, CEO von NOA Villas, einem Quiet-Luxury-Retreat in Sodankylä, geht es bei der optimalen Planung einer Winterreise um die richtige Balance zwischen Breitengrad, Dunkelheit, lokalen Wetterbedingungen und der allgemeinen Qualität des Reiseerlebnisses – eine Art „Polarlicht-Mathematik“.

„Die Region Sodankylä befindet sich in einem besonderen geografischen Sweet Spot für Polarlichtaktivität“, erklärt Baronaite. „Statistisch gesehen haben Besucher, die fünf bis sieben Nächte unter klaren Winterbedingungen verbringen, eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Lichter mindestens einmal zu sehen, wenn sie aktiv danach Ausschau halten. Es handelt sich nicht um eine geplante Aufführung, die jeden Abend auf Abruf erscheint, sondern um ein seltenes arktisches Naturphänomen, das Geduld, Dunkelheit und die richtige Umgebung belohnt.“

Da lokale Wetterbedingungen und Schwankungen der Sonnenaktivität immer eine Rolle spielen, empfehlen Experten, eine Reise in die Arktis so zu planen, dass das Reiseziel auch unabhängig davon einen eigenen Wert besitzt, ob sich der Himmel erhellt.

„Die Nordlichter sollten der Höhepunkt einer Reise sein, aber nicht ihr einziger Zweck“, ergänzt Baronaite. „Ein authentisches arktisches Erlebnis muss für sich allein vollständig sein – durch unberührte Wildnis, entschleunigte Aufenthalte in abgeschiedener Umgebung, traditionelle Saunakultur und intensive Naturerlebnisse. Wenn die Polarlichter erscheinen, ist es Magie. Wenn nicht, hat man dennoch eine erholsame und unvergessliche Reise erlebt.“

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