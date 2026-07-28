Kaizen Loyalty, Türkiye'nin En İyi 3 Çözüm Sağlayıcısından Biri Seçildi

Kaizen Loyalty, MMA SMARTIES™ Business Impact Index Türkiye 2025 kapsamında, ölçülebilir iş etkisiyle Türkiye'nin En İyi 3 Çözüm Sağlayıcısı arasında yer aldı.

Türkiye'nin en iyi çözüm sağlayıcıları arasında yer almak büyük bir gurur. Bu başarı yalnızca ekibimizin değil, bize güvenen müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ortak başarısını temsil ediyor.” — Loran Özsahakyan

ISTANBUL, TURKEY, July 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Kaizen Loyalty, pazarlama etkinliği ve iş sonuçlarını ölçen dünyanın en saygın değerlendirmelerinden biri olan MMA SMARTIES™ Business Impact Index Türkiye 2025 kapsamında, Türkiye'nin En İyi 3 Çözüm Sağlayıcısı arasında yer aldı. Bu başarı, şirketin sadakat teknolojileri alanındaki uzmanlığını ve müşterileri için yarattığı ölçülebilir iş etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.

MMA SMARTIES™ Business Impact Index, MMA SMARTIES™ Awards sonuçları temel alınarak hazırlanan ve markalar, ajanslar ile teknoloji sağlayıcılarının pazarlama faaliyetleri aracılığıyla yarattıkları gerçek iş etkisini değerlendiren küresel bir endekstir. Endeks, yalnızca yaratıcı fikirleri değil, bu fikirlerin işletmeler üzerinde oluşturduğu somut ticari sonuçları da dikkate almasıyla sektörün en prestijli performans göstergeleri arasında kabul edilmektedir.

Kaizen Loyalty'nin Türkiye'nin en iyi çözüm sağlayıcıları arasında gösterilmesi; müşteri sadakati, oyunlaştırma ve dijital etkileşim alanlarında geliştirdiği çözümlerle markaların büyüme hedeflerine sağladığı katkının önemli bir göstergesi niteliği taşıyor.

Ölçülebilir İş Sonuçları Yaratan Sadakat Çözümleri

Günümüzde sadakat programları, geleneksel puan ve ödül sistemlerinin ötesine geçerek müşteri etkileşimini artıran ve uzun vadeli bağlılık oluşturan stratejik platformlara dönüşüyor. Markalar ise yalnızca yeni müşteriler kazanmayı değil, mevcut müşterileriyle sürdürülebilir ilişkiler kurmayı da önceliklendiriyor.

Kaizen Loyalty, tüketici ürünleri, finansal çözümler, perakende, telekomünikasyon ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteren markalar için geliştirdiği sadakat ve oyunlaştırma çözümleriyle müşteri kazanımı, etkileşim, tekrar satın alma ve elde tutma gibi kritik iş hedeflerini destekliyor. Veri odaklı yaklaşımı sayesinde markaların kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına ve pazarlama yatırımlarından daha yüksek iş etkisi elde etmesine katkı sağlıyor.

Uluslararası Bir Başarı Göstergesi

MMA SMARTIES™ Business Impact Index'te Türkiye'nin en iyi üç çözüm sağlayıcısı arasında yer almak, Kaizen Loyalty'nin yalnızca yenilikçi teknolojiler geliştirdiğinin değil, bu teknolojileri müşterileri için ölçülebilir iş sonuçlarına dönüştürdüğünün de güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kaizen Loyalty Kurucusu Loran Özsahakyan, başarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin en iyi çözüm sağlayıcıları arasında yer almak bizim için büyük bir gurur. Bu başarı yalnızca ekibimizin değil, bize güvenen müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ortak başarısını temsil ediyor. Her projede müşterilerimizin iş hedeflerini merkeze alıyor, onların kullanıcılarına gerçekten değer katan deneyimler tasarlamaya odaklanıyoruz. Uluslararası saygınlığa sahip bir endeks tarafından bu çalışmaların takdir edilmesi, doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi."

Geleceğe Bakış

Müşteri beklentilerinin hızla değiştiği günümüzde sadakat teknolojileri de yapay zekâ, veri analitiği ve kişiselleştirme yetenekleriyle sürekli gelişmeye devam ediyor. Kaizen Loyalty, bu dönüşümün merkezinde yer alarak markaların daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasını sağlayan yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.

Şirket, yapay zekâ destekli sadakat teknolojilerine yaptığı yatırımlarla markaların müşterilerini daha iyi anlamalarını, davranışlarını gerçek zamanlı analiz etmelerini ve her etkileşimi kişiselleştirmelerini sağlayan çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Gelişmiş veri analitiği, üretken yapay zekâ ve otomasyon yeteneklerini sadakat programlarına entegre eden Kaizen Loyalty, markaların daha akıllı kararlar almasına, müşteri deneyimini sürekli optimize etmesine ve uzun vadeli bağlılığı sürdürülebilir şekilde artırmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

MMA SMARTIES™ Business Impact Index Türkiye 2025'te elde edilen bu başarı, Kaizen Loyalty'nin müşteri odaklı inovasyon anlayışını ve ölçülebilir iş etkisi yaratma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor. Kaizen Loyalty, bu başarıya katkı sağlayan müşterilerine, iş ortaklarına ve ekip üyelerine teşekkür ederken, sadakat teknolojilerinin geleceğini birlikte şekillendirmeyi sürdürecek.

Kaizen Loyalty: https://www.kaizenloyalty.com

MMA Global: https://mmaglobal.com/

MMA SMARTIES™ Business Impact Index Türkiye 2025 sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Basın ve medya iletişimi: marketing@kaizenloyalty.com

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