La figura migratoria que los latinos de EE.UU. están usando para emigrar a España

Leyanis Zorrilla, directora de Nexum Tramilex, explica la vía legal con la que profesionales y dueños de negocio latinos obtienen la residencia en España.

Ya no existe la visa de inversor, pero profesionales y dueños de negocio hispanos están logrando la residencia española con su propio trabajo remoto o empresa.

Mis clientes no están huyendo: están eligiendo. Convertir el miedo en estrategia es la decisión más poderosa que puede tomar una familia inmigrante.” — Leyanis Zorrilla

MADRID, MADRID, SPAIN, August 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Trabajaron durante años para construir una vida en Estados Unidos. Levantaron negocios, pagaron impuestos, criaron a sus hijos en inglés. Y sin embargo, cada vez más profesionales y empresarios latinos reconocen en privado la misma sensación: la de vivir con una tensión permanente de fondo. El endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump, el clima de incertidumbre que afecta incluso a quienes tienen su estatus en regla, el costo asfixiante de la salud y de la universidad de los hijos, y la pregunta que muchos se hacen en voz baja: "¿Y si esto ya no es el lugar donde quiero que crezca mi familia?".La respuesta que miles están encontrando no pasa por empezar de cero, sino por un dato jurídico que la mayoría desconoce: España permite obtener la residencia legal usando exactamente lo que ya tienen — su profesión, su empleo remoto o su propio negocio.LA VISA DE INVERSOR YA NO EXISTE. ESTA FIGURA LA HA REEMPLAZADO.Quien busca hoy "visa de inversionista para España" encuentra una noticia desactualizada: la Golden Visa fue eliminada en abril de 2025. Pero la figura que se ha abierto paso en su lugar es, paradójicamente, más accesible para el perfil latino en EE.UU.: la Autorización de Residencia para Teletrabajadores de Carácter Internacional, el llamado visado de nómada digital , con un plazo legal de resolución de solo 20 días hábiles."No hace falta ser millonario ni comprar una propiedad", explica Leyanis Zorrilla Romero, y directora de Nexum Tramilex , despacho especializado en exclusiva en inmigración legal a España. "Un consultor, una dueña de agencia, un contador con clientes propios o un empleado remoto pueden convertir su actividad profesional en su vía de entrada legal a Europa. La figura está pensada para gente que trabaja — y esa es precisamente la historia del inmigrante latino en Estados Unidos".DEL MIEDO A LA ESTRATEGIAZorrilla, que atiende cada semana consultas desde Florida, Texas, Nueva York y California, describe dos perfiles entre sus clientes hispanos. "Están quienes sienten que Estados Unidos se ha vuelto un terreno hostil y quieren un lugar donde volver a respirar, donde nadie cuestione su acento ni su origen. Y están quienes simplemente han hecho cuentas: viven de su negocio o de su trabajo remoto, y se preguntan por qué seguir pagando primas de seguro médico de cuatro cifras cuando en España la sanidad es universal y está entre las mejores del mundo".La ecuación familiar pesa tanto como la económica. La autorización incluye desde el primer día al cónyuge y a los hijos, con derecho a trabajar. Los hijos acceden a educación pública gratuita y a universidades a una fracción del costo estadounidense. Y las familias recuperan algo difícil de cuantificar: calles seguras, sobremesas, un ritmo de vida que no devora a las personas."Mis clientes no están huyendo: están eligiendo", subraya la letrada. "Convertir el miedo en estrategia es la decisión más poderosa que puede tomar una familia inmigrante. Un Plan B bien construido no es una renuncia al sueño americano — es su evolución".LA VENTAJA QUE SOLO TIENEN LOS LATINOS: PASAPORTE EUROPEO EN EL HORIZONTEA diferencia de otros extranjeros, los nacionales de países iberoamericanos pueden solicitar la nacionalidad española tras solo 2 años de residencia legal, frente a los 10 años del régimen general. Para una familia mexicana, colombiana, venezolana, cubana o peruana, eso significa que la residencia de hoy puede convertirse en un pasaporte europeo — con libre movilidad por el espacio Schengen — en un horizonte de tiempo real y planificable."La residencia no es la meta: es el instrumento", afirma Zorrilla, creadora del Programa Nómada Digital España y del método Expediente Infalible, con autorizaciones recientes concedidas a sus clientes con vigencia hasta 2029. "Nuestro trabajo es que ninguna familia pierda esta oportunidad por un expediente mal construido".Nexum Tramilex ofrece un diagnóstico previo online, en español, que determina la viabilidad real de cada caso antes de iniciar trámite alguno.SOBRE LEYANIS ZORRILLA Y NEXUM TRAMILEXLeyanis Zorrilla Romero colegiada (ICOGAM nº 3784), dirige Nexum Tramilex, despacho de Abogados y Gestores Administrativos, especializada en derecho de Extranjería e Inmigración, con sede en Madrid.

Testimonio real: así obtuvo su residencia en España como teletrabajador internacional

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