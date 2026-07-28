Purpose first. WIB - Women in Business e.V. wird Teil von Mentessa for Good

WIB - Women in Business e.V. wird Teil von Mentessa for Good

Mentessa öffnet seine Plattform für gemeinnützige Organisationen – weil Vernetzung und Mentoring kein Privileg sein sollten.

Mit Mentessa haben wir für FEMtoring endlich die Infrastruktur, um gegenseitiges Lernen zwischen Mentorinnen und Mentees strukturiert zu ermöglichen, statt nur der üblichen Netzwerk-Zirkeln.” — Julia Burglechner, Vorstandsvorsitzende WIB - Women in Business e.V.

MüNCHEN, GERMANY, July 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Die Mentessa GmbH nimmt WIB – Women in Business e.V. in ihr Programm Mentessa for Good auf. Damit erhält der gemeinnützige Verein kostenlosen Zugang zur Mentessa-Plattform und zu den Werkzeugen, die Netzwerke dabei unterstützen, ihre Mitglieder zu vernetzen, Wissen zu aktivieren und eine Kultur des gegenseitigen Lernens aufzubauen.Mentessa for Good richtet sich an NGOs, Vereine und gemeinnützige Organisationen, für die der Aufbau einer digitalen Infrastruktur für Mentoring und Community Building häufig nur schwer finanzierbar ist.Vernetzung darf keine Frage des Budgets seinMentoring und Peer Learning verändern, wie Menschen sich entwickeln und wie Gemeinschaften wachsen. Mit Mentessa for Good verfolgt Mentessa das Ziel, diese Möglichkeiten nicht nur großen Unternehmen zugänglich zu machen, sondern überall dort, wo Menschen mit gemeinsamen Werten zusammenarbeiten und voneinander lernen möchten.WIB – Women in Business e.V. setzt sich für die Förderung und Vernetzung von Frauen in der Wirtschaft ein. Durch den Zugang zu Mentessa können Vereinsmitglieder passende Kontakte finden, Mentoring-Beziehungen aufbauen und das Netzwerk aktiv nutzen – unabhängig von ihrem Standort oder ihrer zeitlichen Verfügbarkeit.„Wir glauben, dass die richtigen Verbindungen Leben verändern können. Gemeinnützige Organisationen wie WIB – Women in Business e.V. leben das jeden Tag. Deshalb möchten wir sicherstellen, dass ihnen dieselben Möglichkeiten offenstehen wie großen Unternehmen.“Dr. Tina Ruseva, CEO der Mentessa GmbH„Mit Mentessa haben wir für FEMtoring endlich die Infrastruktur, um gegenseitiges Lernen zwischen Mentorinnen und Mentees strukturiert zu ermöglichen – weit über die üblichen Netzwerktreffen hinaus.“Julia Burglechner, Vorstandsvorsitzende von WIB – Women in Business e.V.Über Mentessa for GoodMentessa for Good ist das Förderprogramm der Mentessa GmbH für gemeinnützige Organisationen, Vereine und NGOs. Teilnehmende Organisationen erhalten kostenlosen oder stark vergünstigten Zugang zur Mentessa-Plattform einschließlich Onboarding und Support. Bewerbungen sind ganzjährig möglich. Jährlich werden drei Organisationen ausgewählt. Bewerbungsschluss ist jeweils der 30. November.Weitere Informationen: https://mentessa.com/mentessa-for-good Über MentessaDie Mentessa GmbH mit Sitz in München entwickelt eine KI-gestützte Plattform für Mentoring, Wissensaustausch und Community Building. Unternehmen und Organisationen nutzen Mentessa, um Mitarbeitende und Mitglieder intelligent zu vernetzen, Lernen zu fördern und internes Wissen nachhaltig verfügbar zu machen.Weitere Informationen: https://mentessa.com Über WIB – Women in Business e.V.WIB – Women in Business e.V. ist ein eingetragener Verein mit Sitz in München, der Studentinnen und Berufseinsteigerinnen aller Fachrichtungen miteinander vernetzt. Der Verein unterstützt junge Frauen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung, schafft eine starke Community und fördert den Aufbau nachhaltiger Netzwerke.Weitere Informationen: https://wib-womeninbusiness.de

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