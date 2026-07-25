El Senador Dave Cortese Logra Una Victoria Para Contratistas, Trabajadores E Infraestructura de California…

SACRAMENTO, CA — El Senador Estatal de California Dave Cortese (D-San José) anunció hoy que el Gobernador Gavin Newsom ha promulgado su Proyecto de Ley del Senado 33 (SB 33), lo que convierte en permanente el exitoso proceso de resolución de reclamaciones de obras públicas de California y garantizando que los contratistas reciban un pago justo y oportuno por los trabajos realizados en proyectos públicos.

Al eliminar la fecha de caducidad del 1 de enero de 2027 para los contratos públicos, la ley SB 33 preserva un marco de trabajo eficaz que, durante casi una década, ha reducido litigios costosos, evitado retrasos en los proyectos y mejorado la ejecución de obras de infraestructura crítica en toda California.

Bajo la legislación vigente, los contratistas que realizan trabajos adicionales o modificaciones en proyectos públicos a menudo asumen un riesgo financiero considerable mientras esperan el pago, a pesar de tener que cubrir en tiempo real los costos de mano de obra, prestaciones para los empleados, materiales y gastos generales. Antes de la creación del proceso de resolución de reclamaciones en 2016, algunos contratistas esperaban meses o incluso años para cobrar por los trabajos realizados, lo que generaba dificultades financieras tanto para las empresas como para los trabajadores.

El proceso actual de resolución de reclamaciones exige a los organismos públicos responder a las reclamaciones de los contratistas dentro de plazos determinados, abonar las partes de las reclamaciones que reconozcan adeudar y participar en iniciativas estructuradas de resolución de disputas, incluidas las reuniones de consulta y negociación, así como la mediación no vinculante para las reclamaciones en litigio.

Entre los partidarios del proyecto de ley SB 33 figuran la Asociación Nacional de Contratistas Eléctricos y United Contractors, junto con una amplia coalición de organizaciones laborales y del sector de la construcción que representan a contratistas y trabajadores cualificados de toda California.

«Los contratistas eléctricos sindicalizados de California elogian al Senador Cortese por su liderazgo al impulsar la ley SB 33. Al hacer permanente el proceso de resolución de reclamaciones para obras públicas en California, esta legislación garantiza que los contratistas que ejecutan proyectos de infraestructura crítica sigan contando con un mecanismo justo, transparente y eficiente para resolver disputas de pago. El pago puntual permite mantener a los trabajadores cualificados en sus puestos, cumplir con los plazos de los proyectos y asegurar el avance de las obras de infraestructura financiadas con fondos públicos. Valoramos el compromiso del Senador Cortese con políticas que fortalecen el sector de la construcción en California y, al mismo tiempo, protegen el interés público», declaró Fred Neubauer, Vicepresidente del Distrito 9 de la Asociación Nacional de Contratistas Eléctricos (NECA).

El Senador Dave Cortese representa al Distrito Senatorial 15, que abarca San José y gran parte del condado de Santa Clara, en el corazón de Silicon Valley. Visite el portal web del Senador Cortese: https://sd15.senate.ca.gov

Mario B. Lopez, Director de Comunicaciones

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