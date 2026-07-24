A UN Mes De Los Devastadores Terremotos, La Gobernadora Hochul Lanza UN Sitio Web Con Recursos Para La Comunidad Venezolana Y Sus Aliados en Todo Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul lanzó hoy un nuevo sitio web con recursos para la comunidad venezolana y sus aliados en todo Nueva York. Un mes después de los devastadores terremotos que azotaron el país, Venezuela aún enfrenta una situación crítica y la gobernadora Hochul continúa instando a los neoyorquinos a apoyar los esfuerzos de recuperación y ayuda humanitaria. Consciente de los profundos lazos de Nueva York con la comunidad venezolana, se ha asociado con la Federación Hispana para proporcionar recursos que apoyen las labores de ayuda humanitaria en la región, al tiempo que advierte sobre posibles estafas relacionadas con donaciones.

“Un mes después de los devastadores terremotos, miles de familias venezolanas, incluidas muchas aquí en Nueva York, aún lidian con pérdidas e incertidumbre inimaginables”, dijo la gobernadora Hochul. “Animo a los neoyorquinos a que sigan demostrando la generosidad que caracteriza a nuestro estado apoyando a organizaciones humanitarias confiables que brindan ayuda sobre el terreno. Si deciden donar, por favor, manténganse alerta ante posibles estafas y asegúrense de que cada dólar llegue a las personas y comunidades que más lo necesitan”.

Mientras Venezuela continúa recuperándose de este devastador desastre, la gobernadora Hochul ha reiterado su apoyo al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que cumplan con los requisitos, reconociendo que nadie debe ser obligado a regresar a países que enfrentan crisis humanitarias.

Apoyo a los esfuerzos de ayuda humanitaria

Un mes después de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela, Nueva York mantiene su compromiso de apoyar a nuestros vecinos globales en tiempos de crisis. En nuestro continuo esfuerzo por apoyar a las comunidades afectadas, compartimos recursos proporcionados por la Federación Hispana para quienes estén interesados en contribuir a las labores de socorro y recuperación.

Federación Hispana – Ayuda a los Pueblos: Ayuda para el desastre en Venezuela

La Federación Hispana, la organización latina sin fines de lucro más grande del país, anunció un Fondo de Ayuda de Emergencia de $100,000: Ayuda a los Pueblos: Ayuda para el desastre en Venezuela.

En colaboración con organizaciones como AID for Life y Casa de Venezuela Orlando, que tienen fuertes vínculos con grupos locales que están movilizando asistencia humanitaria inmediata, incluyendo alimentos, agua potable, refugio de emergencia y suministros esenciales en toda Venezuela.

Aid for LIFE (Ayuda para la Vida) – Fondo de Ayuda de Emergencia para el Terremoto de Venezuela

Equipo en Venezuela evaluando en tiempo real las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas, proporcionando alimentos, agua potable y suministros médicos.

Las donaciones se entregan directamente al equipo en Venezuela, que coordina con organizaciones locales, incluyendo estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que realizan rescates, así como con hospitales y clínicas que necesitan urgentemente suministros médicos.

Casa de Venezuela Orlando – Respuesta de Emergencia

En colaboración con la Red de Organizaciones Venezolanas en Estados Unidos y grupos locales, brindamos apoyo continuo a largo plazo a las comunidades mediante asistencia médica de emergencia, suministros y apoyo emocional a familias dentro y fuera de Venezuela.

World Central Kitchen - Ayuda Alimentaria de Emergencia para Venezuela

Mediante la colaboración con organizaciones locales y la activación de una red de camiones de comida o cocinas de emergencia, WCK proporciona comidas recién preparadas, con ingredientes culturalmente familiares, además de agua potable y hielo a las comunidades afectadas por desastres.

Ha servido más de un millón de comidas en las semanas posteriores a los recientes terremotos en Venezuela y ha apoyado a cocinas comunitarias con suministros de alimentos, equipos de cocina, mejoras de infraestructura y capacitación culinaria para ampliar su capacidad.

Cómo evitar estafas con donaciones

Cuando ocurren desastres, los estafadores se aprovechan de las personas que buscan ayudar. Los terremotos en Venezuela brindan una oportunidad para que los estafadores creen organizaciones benéficas falsas o se hagan pasar por víctimas de desastres. Otros diseñan sitios web que imitan el sitio oficial de una organización benéfica legítima para robar el dinero y/o la información personal de donantes desprevenidos.

Para evitar que las donaciones caigan en manos equivocadas, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York recomienda tomar las siguientes precauciones:

Verifique la solicitud: Los estafadores se hacen pasar con frecuencia por amigos, familiares o parejas sentimentales en las redes sociales y solicitan donaciones. Si recibe una solicitud de donación no solicitada en línea, incluso si parece provenir de alguien que conoce, comuníquese directamente con la persona a través de otro medio de comunicación para verificar la solicitud. No haga clic en ningún enlace ni complete ningún formulario antes de verificar la fuente. Si la solicitud proviene de alguien que conoció recientemente en línea, lo más probable es que sea una estafa y debe tener especial cuidado.

Los estafadores se hacen pasar con frecuencia por amigos, familiares o parejas sentimentales en las redes sociales y solicitan donaciones. Si recibe una solicitud de donación no solicitada en línea, incluso si parece provenir de alguien que conoce, comuníquese directamente con la persona a través de otro medio de comunicación para verificar la solicitud. No haga clic en ningún enlace ni complete ningún formulario antes de verificar la fuente. Si la solicitud proviene de alguien que conoció recientemente en línea, lo más probable es que sea una estafa y debe tener especial cuidado. Cuidado con las organizaciones benéficas falsas: Algunos estafadores crean organizaciones falsas e intentan engañarte con nombres similares a los de organizaciones reconocidas. Presta atención al nombre completo, la dirección web, la información de contacto, etc. Los estafadores pueden copiar o imitar el nombre de una organización conocida y de confianza para estafarte.

Algunos estafadores crean organizaciones falsas e intentan engañarte con nombres similares a los de organizaciones reconocidas. Presta atención al nombre completo, la dirección web, la información de contacto, etc. Los estafadores pueden copiar o imitar el nombre de una organización conocida y de confianza para estafarte. Investigue a la organización benéfica: No se limite a consultar únicamente el sitio web de la organización. Antes de donar, busque información en línea utilizando el nombre del grupo junto con términos como "reseña" o "estafa" . La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda consultar sitios como give.org, charitynavigator.org, charitywatch.org, o candid.org para ver informes y calificaciones de las organizaciones benéficas. También puede verificar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que la organización esté registrada. La Oficina de la Fiscal General recomienda asimismo revisar el Registro de Organizaciones Benéficas para consultar los informes financieros antes de donar y asegurarse de que la organización goce de buena salud fiscal.

No se limite a consultar únicamente el sitio web de la organización. Antes de donar, busque información en línea utilizando el nombre del grupo junto con términos como "reseña" o "estafa" . La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda consultar sitios como give.org, charitynavigator.org, charitywatch.org, o candid.org para ver informes y calificaciones de las organizaciones benéficas. También puede verificar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que la organización esté registrada. La Oficina de la Fiscal General recomienda asimismo revisar el Registro de Organizaciones Benéficas para consultar los informes financieros antes de donar y asegurarse de que la organización goce de buena salud fiscal. Resista las tácticas de presión: Aunque la situación sea urgente, los consumidores no deben dejarse presionar para donar de inmediato. Los estafadores suelen presionar para conseguir una donación urgente, lo que puede llevarle a pasar por alto señales de alerta en su relato. Tenga cuidado con los correos electrónicos directos de supuestas "víctimas" y con los solicitantes que utilizan historias conmovedoras e insisten en que done al instante. No entregue dinero por teléfono a vendedores que le contacten sin haberlo solicitado; en su lugar, pídales que le envíen información por escrito sobre la organización y sobre cómo realizar la donación, si decide hacerlo.

Aunque la situación sea urgente, los consumidores no deben dejarse presionar para donar de inmediato. Los estafadores suelen presionar para conseguir una donación urgente, lo que puede llevarle a pasar por alto señales de alerta en su relato. Tenga cuidado con los correos electrónicos directos de supuestas "víctimas" y con los solicitantes que utilizan historias conmovedoras e insisten en que done al instante. No entregue dinero por teléfono a vendedores que le contacten sin haberlo solicitado; en su lugar, pídales que le envíen información por escrito sobre la organización y sobre cómo realizar la donación, si decide hacerlo. Mantenga privada su información personal: Nunca proporcione su número de Seguro Social, número de tarjeta de crédito o débito, ni otra información de identificación personal en respuesta a una solicitud de donación no solicitada. Si dona en línea, asegúrese de que su conexión a Internet sea segura antes de proceder con la donación.

Nunca proporcione su número de Seguro Social, número de tarjeta de crédito o débito, ni otra información de identificación personal en respuesta a una solicitud de donación no solicitada. Si dona en línea, asegúrese de que su conexión a Internet sea segura antes de proceder con la donación. Pregunte cómo se utilizará su dinero: Los consumidores quieren saber que su dinero llega directamente a las víctimas. Una organización benéfica legítima debería poder informarle qué parte de su donación se destinará directamente al programa y cuál a gastos administrativos.

Los consumidores quieren saber que su dinero llega directamente a las víctimas. Una organización benéfica legítima debería poder informarle qué parte de su donación se destinará directamente al programa y cuál a gastos administrativos. Done mediante cheque o tarjeta de crédito: Nunca entregue dinero en efectivo, tarjetas de regalo, criptomonedas ni ningún otro medio de pago difícil de rastrear. Realice su contribución mediante cheque o tarjeta de crédito para asegurarse de tener un registro de la donación. Extienda los cheques a nombre de la organización benéfica, no de una persona física. Si decide donar a través del sitio web de una organización, verifique que el sitio sea seguro y que su computadora cuente con la protección antivirus más reciente.

Si sospecha que ha sido objeto de un intento fraudulento de solicitud de donaciones, puede presentar una queja ante la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York. Las quejas de los consumidores pueden presentarse en cualquier momento a través del sitio web de la División de Protección al Consumidor del Estado.

La línea directa de asistencia al consumidor de la División está disponible de lunes a viernes (excepto los días festivos estatales), de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., llamando al 1-800-697-1220. Puede encontrar más información y consejos siguiendo a la División de Protección al Consumidor en las redes sociales X y Facebook.