La Gobernadora Hochul Anuncia Que La Empresa De Ia Legora Creará Más De 550 Empleos Mediante Una Importante Expansión en La Ciudad De Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Legora, el sistema operativo de agentes para el trabajo jurídico, ampliará significativamente sus operaciones en EE.UU. con una nueva oficina en el número 11 de Madison Avenue, en Manhattan. Esta iniciativa creará más de 550 nuevos empleos y establecerá un espacio de oficinas de casi 100,000 pies cuadrados destinado a apoyar funciones de ingeniería, desarrollo de productos, ingeniería jurídica y operaciones corporativas. Para respaldar el proyecto, Empire State Development ha ofrecido hasta 10,5 millones de dólares a través del programa Excelsior Jobs, condicionados directamente a los compromisos de inversión y creación de empleo de la empresa.

"La inteligencia artificial está transformando sectores en todo el mundo, y Nueva York se asegura de permanecer a la vanguardia de esa transformación", dijo la gobernadora Hochul. "La decisión de Legora de ampliar sus operaciones en EE.UU. desde la ciudad de Nueva York es una nueva muestra de confianza en nuestro talento inigualable, nuestro ecosistema de innovación de clase mundial y nuestro compromiso de ayudar a prosperar a las empresas de vanguardia. Al invertir en compañías que crean las tecnologías del mañana, estamos generando empleos bien remunerados que impulsarán la economía de Nueva York en los años venideros".

Legora planea establecer una oficina de 98,420 pies cuadrados en el número 11 de Madison Avenue, la cual dará soporte a una amplia gama de funciones empresariales, incluidas la ingeniería, la ingeniería jurídica, el desarrollo de productos y las operaciones corporativas. La empresa se ha comprometido a crear más de 550 nuevos empleos a tiempo completo en los próximos años.

Hope Knight, presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, dijo: "Cada gran empresa de IA que decide crecer en Nueva York fortalece un ecosistema que se vuelve más competitivo con cada nueva inversión. La expansión de Legora creará oportunidades para los neoyorquinos, acelerará la innovación y reforzará el impulso que observamos a medida que las empresas tecnológicas globales continúan arraigándose con más fuerza en todo el estado".

Patrick Forquer, director de ingresos (CRO) de Legora, dijo: "Nueva York se está consolidando como el epicentro de la IA aplicada al sector jurídico, y queremos formar parte de esa historia. Esta oficina es la base de nuestro crecimiento en Norteamérica, y la estamos desarrollando junto a un equipo de primer nivel y clientes que están definiendo el futuro del trabajo legal".

David Eckstein, director financiero (CFO) de Legora, dijo: "Con más de 1,500 clientes entre bufetes de abogados y empresas en 50 mercados de todo el mundo, esta oficina nos permitirá ampliar nuestra presencia y ofrecer un servicio de asistencia de excelencia a nuestra creciente base de clientes".

El asambleísta Steve Otis dijo: "Este emocionante anuncio es un ejemplo más de la sinergia en el sector tecnológico que sigue creciendo en el estado de Nueva York. Felicito a Legora, a la gobernadora Hochul y al equipo de Empire State Development liderado por Hope Knight por demostrar, una vez más, el papel fundamental que desempeñan las empresas tecnológicas innovadoras a la hora de impulsar la creación de empleo en Nueva York. La gobernadora Hochul y ambas cámaras de la legislatura han convertido la IA, la fabricación de tecnología, la computación cuántica y la colaboración entre empresas y universidades en los pilares para expandir el ecosistema empresarial tecnológico del estado".

Empire State Development respalda el proyecto con hasta 10,5 millones de dólares en créditos fiscales vinculados a resultados a través del programa *Excelsior Jobs Program*, a cambio de compromisos de creación de empleo e inversión en investigación y desarrollo. Se prevé que el proyecto genere más de 550 nuevos empleos netos y fomente una importante inversión a largo plazo en la economía de la innovación de Nueva York.

La expansión de Legora se enmarca en la estrategia de la gobernadora Hochul para convertir a Nueva York en el principal destino para empresas de inteligencia artificial, *fintech* y otros sectores tecnológicos de alto crecimiento. En los últimos años, empresas de todo el ecosistema de la IA han seguido ampliando su presencia en Nueva York, atraídas por la excepcional fuerza laboral del estado, el acceso a capital, sus universidades de prestigio mundial y su entorno de innovación colaborativa.

Acerca de Empire State Development

Empire State Development es la principal agencia de desarrollo económico de Nueva York y promueve el crecimiento empresarial, la creación de empleo y mayores oportunidades económicas en todo el estado. Con oficinas en cada una de las 10 regiones del estado, ESD supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, fomenta la equidad en el acceso a banda ancha a través de la oficina ConnectALL y desarrolla la fuerza laboral del futuro mediante la Oficina de Desarrollo Estratégico de la Fuerza Laboral. La agencia colabora con industrias emergentes y de nueva generación —como las de energía limpia y fabricación de semiconductores— que buscan crecer en el estado de Nueva York; opera una red de centros de asistencia para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y prosperar; y promociona los destinos turísticos de clase mundial del estado a través de I LOVE NY. Para obtener más información, visite esd.ny.gov y conecte con ESD en LinkedIn, Facebook y X.