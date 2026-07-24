Meinhaus Center, Casa Bosch de Paraguay, Incorpora Línea de Herramientas

Meinhaus Center, primera Casa Bosch de Paraguay, incorpora la línea de herramientas Bosch, respaldada por servicio técnico y repuestos originales.

En Meinhaus Center creemos que la relación con nuestros clientes comienza mucho antes de la compra y continúa durante toda la vida útil de sus productos.” — Gerencia, Meinhaus Center

ASUNCION, CENTRAL, PARAGUAY, July 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- En un mercado donde la confianza es tan importante como la tecnología, a dos años de convertirse en la primera Casa Bosch del Paraguay, Meinhaus Center se consolida como representante de la marca al ofrecer las últimas tendencias y destacar las mejores cualidades de la marca alemana.

Con una propuesta basada en la excelencia del servicio, la empresa acompaña a sus clientes durante todo el ciclo de vida de sus equipos mediante un servicio técnico especializado, asesoramiento personalizado y disponibilidad de repuestos originales Bosch, garantizando el máximo rendimiento, seguridad y durabilidad de cada producto.

Este compromiso con la calidad ha convertido a Meinhaus Center en un referente para quienes buscan electrodomésticos premium respaldados por un servicio postventa confiable, un aspecto clave para preservar la eficiencia y la vida útil de los equipos.

«Aposté por Meinhaus y Bosch para mi cocina, y estoy completamente satisfecho. Me acompañaron en la elección de las mejores opciones para nuestra cocina en cuento a lo que queríamos, y nos brindaron asesoramiento y acompañamientos antes, durante y después de la instalación de los equipos. Recomendado el local para los que buscan calidad.» Comenta Juan José Mongelós, cliente de la tienda.

Como parte de su crecimiento, la empresa amplía ahora su portafolio con la incorporación de la línea de herramientas Bosch: amoladoras, taladros, equipos de medición, son solo algunas de las herramientas reconocidas internacionalmente por su innovación, precisión y resistencia. Esta nueva categoría está dirigida tanto a profesionales de la construcción y la industria como a usuarios que buscan herramientas de alto desempeño para proyectos de carpintería y mejoras del hogar.

Bosch es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, con más de 135 años de historia desarrollando soluciones para el hogar, la movilidad y la industria. Sus electrodomésticos son reconocidos por combinar ingeniería alemana, eficiencia energética, diseño funcional e innovación orientada a facilitar la vida cotidiana. Del mismo modo, sus herramientas eléctricas se han ganado la confianza de millones de profesionales gracias a su calidad, durabilidad y constante desarrollo tecnológico.

«En Meinhaus Center creemos que la relación con nuestros clientes comienza mucho antes de la compra y continúa durante toda la vida útil de sus productos. Por eso, además de ofrecer la calidad e innovación de Bosch, nos enfocamos en brindar asesoramiento especializado, servicio técnico confiable y repuestos originales que permitan a cada familia y profesional disfrutar de sus equipos con tranquilidad. Nuestra misión es generar confianza a través de una experiencia completa, respaldada por una marca reconocida mundialmente y por nuestro equipo comprometido con la excelencia.» Benjamín Vallejos, gerente de Meinhaus Center.

Al representar oficialmente a la marca en Paraguay, Meinhaus Center acerca al mercado local productos diseñados bajo los más altos estándares internacionales, ofreciendo además el respaldo de personal capacitado y acceso a componentes originales, factores fundamentales para mantener el desempeño y la garantía de fábrica.

Con esta expansión, Meinhaus Center reafirma su compromiso de ofrecer soluciones integrales para el hogar y el trabajo, consolidándose como un aliado estratégico para quienes buscan tecnología de primer nivel, atención especializada y el respaldo de una marca líder a nivel mundial.

Meinhaus Center - Casa Bosch

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