La Gobernadora Hochul Anuncia la Entrada Gratuita a la Gran Feria Estatal de Nueva York para Estudiantes Activos y de Nuevo Ingreso de SUNY

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una nueva iniciativa para todos los estudiantes activos de SUNY con una identificación estudiantil válida, así como para los estudiantes de nuevo ingreso de SUNY con carta de admisión, quienes recibirán entrada gratuita a la Gran Feria Estatal de Nueva York el jueves 27 de agosto, Día de la Juventud Estudiantil. La entrada gratuita para estudiantes activos y de nuevo ingreso de SUNY forma parte del objetivo de la Gran Feria Estatal de Nueva York de brindar a más neoyorquinos la oportunidad de disfrutar de las emocionantes, informativas y divertidas actividades que se ofrecen en la feria del 26 de agosto al 7 de septiembre.

"La Gran Feria Estatal de Nueva York es una de las tradiciones anuales más queridas del estado, donde los neoyorquinos se reúnen para celebrar lo mejor de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "Ahora, gracias a la entrada gratuita a este maravilloso evento, más estudiantes de SUNY podrán aprender sobre la extensa industria agrícola, la historia y la cultura de Nueva York, y disfrutar de todo lo que la Feria tiene para ofrecer".

Desde 1841, la Feria Estatal de Nueva York, organizada por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, ha sido una celebración del patrimonio agrícola y la comunidad, con espectáculos, exposiciones, concursos, gastronomía y diversión para toda la familia. Gracias a la colaboración con la Gran Feria Estatal de Nueva York, todos los estudiantes activos de SUNY y todos los neoyorquinos con una carta de admisión de una universidad de SUNY podrán asistir a la Feria Estatal de forma gratuita el jueves 27 de agosto, que también se celebra el Día de la Juventud Estudiantil.

El rector de SUNY, John B. King Jr., dijo: “La gran Universidad Estatal de Nueva York se complace en colaborar con la Gran Feria Estatal de Nueva York para brindar más oportunidades a los estudiantes activos y futuros de celebrar el estado de Nueva York. En SUNY hay un lugar para cada neoyorquino, y los campus de SUNY de todo el estado participan en la Feria Estatal, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer cómo nuestros cursos y programas pueden impulsarlos hacia el progreso. Agradecemos a la Gran Feria Estatal de Nueva York su apoyo a los estudiantes de SUNY con este día de entrada gratuita, e invitamos a todos nuestros estudiantes y a todos los neoyorquinos a que vengan a disfrutar de la feria”.

La Junta Directiva de SUNY dijo: “La Gran Feria Estatal de Nueva York es la feria estatal más antigua y prestigiosa de nuestro país, y muestra lo mejor del Estado del Imperio. Agradecemos a la Gobernadora Hochul su liderazgo y promoción de la Feria Estatal, así como por facilitar esta colaboración que ayudará a incentivar a más estudiantes y familias de SUNY a asistir a la feria y disfrutar de una experiencia inolvidable”.

El Comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, Richard Ball, dijo: “La Gran Feria Estatal de Nueva York es el lugar donde los neoyorquinos de todas las edades pueden experimentar lo mejor que nuestro estado tiene para ofrecer, desde nuestra agricultura de clase mundial y alimentos locales hasta nuestras ricas tradiciones y vibrantes comunidades. Agradecemos a la Gobernadora Hochul esta oportunidad de colaborar con SUNY para dar la bienvenida a más jóvenes a la Feria, donde podrán explorar las increíbles oportunidades que existen en todo Nueva York, conectar con nuestra industria agrícola y desarrollar un mayor aprecio por las personas y los productos que hacen de nuestro estado un lugar tan especial”.

La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: “La Feria Estatal de Nueva York es uno de los eventos más destacados del verano, y nos complace que nuestros estudiantes de SUNY puedan disfrutar del Día de la Juventud Estudiantil en la Feria de forma gratuita este año. Hay una razón por la que generaciones de neoyorquinos esperan con ilusión toda la diversión, la comida y las festividades de la Feria, y este es precisamente el tipo de experiencia que nos encanta ver más accesible”.

La asambleísta Donna Lupardo dijo: “La Gran Feria Estatal de Nueva York es una de las mejores oportunidades para experimentar la agricultura, la innovación y las tradiciones que hacen de Nueva York un lugar tan especial. Animamos a los estudiantes de SUNY a que vengan a la Feria para disfrutar de todo lo que ofrece, mientras exploran las oportunidades educativas disponibles en nuestro sistema universitario público. Agradecemos a la Gobernadora su constante compromiso para que la Feria sea accesible para todos”.

La directora de la Feria Estatal de Nueva York, Julie LaFave, dijo: “La Gran Feria Estatal de Nueva York se enorgullece de dar la bienvenida a los estudiantes de SUNY para celebrar todo lo que Nueva York tiene para ofrecer. Con una gastronomía exquisita, espectáculos en vivo, exhibiciones educativas y diversas tradiciones culturales, la Feria muestra lo mejor del Estado del Imperio. Agradecemos a la gobernadora Hochul su continuo compromiso para que la Feria sea accesible a más neoyorquinos y para animar a la próxima generación a disfrutar de esta entrañable tradición”.

Esta innovadora colaboración se basa en la larga relación de SUNY con la Gran Feria del Estado de Nueva York y busca animar a más estudiantes y familias de SUNY a visitar el evento. Los campus de SUNY participan habitualmente en la Feria del Estado de Nueva York con stands, animales de granja y maquinaria, proyectos de investigación de vanguardia y oportunidades para conocer mejor la vida universitaria. Para la Gran Feria del Estado de Nueva York de 2026, los campus de SUNY participantes incluyen:

La Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton (SUNY Binghamton) contará con un stand que mostrará la labor del *Energy Storage Engine* (Motor de Almacenamiento de Energía) de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) para impulsar el desarrollo de tecnologías de baterías.

SUNY Cobleskill Ag & Tech organizará una Jornada de Carreras Agrícolas, que incluirá una actividad de montaje de circuitos eléctricos y la exhibición de tractores para promocionar el programa JD Tech. SUNY Cobleskill Ag & Tech también realizará una presentación diaria en la carpa de *Future Farmers of America* (Futuros Agricultores de América) con información del programa y componentes de maquinaria.

El SUNY College of Environmental Science and Forestry (ESF) ofrecerá actividades prácticas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) del 26 de agosto al 4 de septiembre, abarcando temas como ingeniería, química, especies invasoras y el proyecto de restauración del castaño americano.

SUNY Morrisville exhibirá su enfoque de aprendizaje práctico durante toda la feria: estudiantes participarán en concursos de evaluación de ganado en los establos de bovinos y ovinos, un miembro del profesorado supervisará el concurso de manejo de ganado en el establo de vacuno lechero y habrá una mesa informativa en el edificio de ganado lechero. Los visitantes también podrán conocer a la agente de policía universitaria Nicole Wright y a los perros policía (K-9) Bruin y Ty durante el Día de las Fuerzas del Orden, el 31 de agosto.

El SUNY College of Optometry, en colaboración con SUNY Upstate Medical University, realizará exámenes de la vista el 2 de septiembre para dar a conocer el nuevo campus de extensión de SUNY Optometry en SUNY Upstate, cuya apertura está prevista para 2027.

La unidad móvil de mamografías de SUNY Upstate Medical University ofrecerá pruebas de detección en la feria los días 2 y 3 de septiembre, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. En ese mismo horario, también estarán presentes el programa de apoyo a la detección de cáncer de mama "She Matters" de SUNY Upstate y el programa "Pathway" (Promoción del Acceso a la Formación en Atención Sanitaria), que destacará cómo el campus ayuda a preparar a las personas para carreras en el ámbito de la medicina. Asimismo, el campus se encargará de atender la enfermería de la feria.

Acerca de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY)

La Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) es el sistema integral de educación superior más grande de los Estados Unidos; más del 95 por ciento de los habitantes de Nueva York viven a menos de 30 millas de alguno de los 64 colegios universitarios y universidades que conforman SUNY. El sistema cuenta con cuatro centros académicos de salud, cinco hospitales, cuatro facultades de medicina, dos facultades de odontología, una facultad de derecho, la escuela marítima más antigua del país, la única facultad de optometría del estado, 12 Centros de Oportunidades Educativas (Educational Opportunity Centers) y más de 30 laboratorios de alfabetización digital ATTAIN, además de gestionar un Laboratorio Nacional del Departamento de Energía de los EE. UU. En total, SUNY atiende a cerca de 1,7 millones de estudiantes a través de su oferta de cursos y programas (con y sin créditos académicos), educación continua y programas de vinculación con la comunidad. SUNY supervisa casi una cuarta parte de la investigación académica en Nueva York. El gasto en investigación de todo el sistema asciende a casi 1,500 millones de dólares para el año fiscal 2025, cifra que incluye importantes contribuciones de estudiantes y docentes. SUNY cuenta con más de tres millones de exalumnos en todo el mundo y, cada año, uno de cada tres neoyorquinos que obtiene un título universitario es egresado de SUNY. Para obtener más información sobre cómo SUNY crea oportunidades, visite suny.edu.