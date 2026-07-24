SEO und GEO im Pharma-Marketing: Wie die KI-Suche digitale Sichtbarkeit von Herstellern und Health-Startups verändert

KI verändert die Gesundheitsrecherche: Warum Pharma-Unternehmen und Health-Startups künftig nicht nur ranken, sondern in KI-Antworten zitiert werden müssen.

FRANKFURT AM MAIN, HESSEN, GERMANY, July 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Die Recherche nach Gesundheitsinformationen verändert sich derzeit schneller als in nahezu jeder anderen Branche. Patientinnen und Patienten tippen ihre Symptome immer seltener in ein Suchfeld und beschreiben sie stattdessen einem KI-Assistenten. Ärztinnen und Ärzte prüfen Wirkstoffe, Studienlagen und Leitlinien über generative Systeme, die Antworten zusammenfassen, statt zehn Quellen aufzulisten. Für Pharmaunternehmen, Digital-Health-Anbieter und Gesundheitsplattformen entsteht daraus eine neue Anforderung: Sie müssen nicht mehr nur in Ergebnislisten ranken, sondern in KI-Antworten zitiert werden.Genau diese Verschiebung beschreibt der Begriff Generative Engine Optimization, kurz GEO. Während klassische Suchmaschinenoptimierung darauf zielt, eine Seite möglichst weit oben in einer Trefferliste zu platzieren, geht es bei GEO darum, als vertrauenswürdige Quelle in die Antwort eines KI-Systems einzugehen. Im Gesundheitsbereich ist dieser Unterschied besonders folgenreich, weil generative Systeme bei medizinischen Fragen deutlich strenger filtern als bei Alltagsthemen."Im Pharma- und Health-Umfeld entscheidet nicht mehr, wer am lautesten optimiert, sondern wer am glaubwürdigsten belegt", sagt David Malewski, Gründer und Geschäftsführer der DAMA Solutions GmbH. "KI-Systeme bevorzugen Inhalte mit klarer Autorenschaft, medizinischer Prüfung und nachvollziehbaren Quellen. Wer das nicht liefert, taucht in der Antwort schlicht nicht auf – unabhängig davon, wie gut die Seite früher gerankt hat."Junge Unternehmen unter besonderem DruckBesonders deutlich zeigt sich die Entwicklung bei jungen Anbietern. Ohne etablierte Marke und ohne über Jahrzehnte gewachsenes Linkprofil konkurrieren sie mit Konzernen und großen Fachportalen um dieselben Antworten. SEO für Pharma-Startups verlagert sich deshalb weg von reiner Keyword-Arbeit hin zum systematischen Aufbau von Fachautorität: medizinisch geprüfte Inhalte, namentlich benannte Autoren mit nachweisbarer Qualifikation, strukturierte Daten und konsistente Angaben über alle Kanäle hinweg.Ähnlich verhält es sich bei Anwendungen. Die Sichtbarkeit von Digital-Health-Apps entscheidet sich zunehmend außerhalb der App-Stores – nämlich dort, wo Nutzerinnen und Nutzer nach einer Lösung für ein konkretes Problem fragen, lange bevor sie wissen, dass es dafür überhaupt eine Anwendung gibt. Wer in dieser Phase nicht als Antwortoption auftaucht, verliert den Nutzer, bevor der Wettbewerb um Downloads überhaupt beginnt.Fachkreise recherchieren andersAuch die Kommunikation mit Fachkreisen verändert sich. HCP-Marketing musste bislang vor allem regulatorische Vorgaben und Zugangsbeschränkungen abbilden. Inzwischen kommt hinzu, dass Ärztinnen und Ärzte KI-gestützte Recherche in ihren Arbeitsalltag integrieren. Inhalte, die ausschließlich hinter Login-Hürden liegen oder nur als PDF bereitgestellt werden, bleiben für generative Systeme unsichtbar."Viele Unternehmen im Gesundheitsbereich haben hervorragende Inhalte – nur in einer Form, die Maschinen nicht auswerten können", so Malewski. "Das ist kein inhaltliches Problem, sondern ein strukturelles. Und genau deshalb ist es lösbar."Vier Beobachtungen aus der PraxisAus der Projektarbeit mit Gesundheitsplattformen und Pharma-Partnern leitet die Agentur vier Entwicklungen ab. Erstens gewinnen Autorenprofile mit echter medizinischer Qualifikation stark an Gewicht; anonyme Redaktionsinhalte verlieren. Zweitens werden strukturierte Daten zu Krankheitsbildern, Symptomen und Wirkstoffen zum Standard statt zur Kür. Drittens verschiebt sich die Erfolgsmessung: Statt reiner Rankings rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob eine Marke in KI-Antworten überhaupt genannt wird. Viertens steigt die Bedeutung mehrsprachiger Inhalte, weil generative Systeme Sprachgrenzen leichter überbrücken als klassische Suchmaschinen."Die Branche steht bei diesem Thema noch am Anfang", fasst Malewski zusammen. "Wer jetzt saubere Strukturen aufbaut, verschafft sich einen Vorsprung, den Wettbewerber in zwei Jahren nur noch mit erheblichem Aufwand aufholen können."Über DAMA SolutionsDie DAMA Solutions GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Digitalagentur für Suchmaschinenoptimierung, Webdesign und digitale Sichtbarkeit. Sie begleitet mittelständische Unternehmen, Gesundheitsplattformen und Digital-Health-Anbieter beim Aufbau organischer Reichweite – mit Schwerpunkt auf medizinisch geprüften Inhalten, technischer Qualität und Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen.

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