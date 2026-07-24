AGM stellt PAD P3 Compact vor – Die ultra-robuste und schlanke 8-Zoll-Tablet jetzt vorbestellbar

Das AGM P3 Compact ist ein vielseitiges Tablet. Ideal für Outdoor-Aktivitäten und auch für Unternehmen. Die wichtigsten technischen Daten des P3 Compact auf einen Blick

BERLIN, BERLIN, GERMANY, July 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM, ein führender Hersteller robuster Mobilgeräte, gibt heute den Start der Vorbestellung seiner neuesten Innovation bekannt: die AGM PAD P3 Compact – eine leistungsstarke und vielseitige 8-Zoll-Tablet, die sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für anspruchsvolle professionelle Einsatzbereiche entwickelt wurde.

Mit einer bemerkenswerten Dicke von nur 14,5 mm und einem leichten Gewicht, das eine bequeme Bedienung mit einer Hand ermöglicht, vereint die PAD P3 Compact erstklassige Portabilität mit kompromissloser Robustheit. Sie verfügt über ein 8,68-Zoll-HD-Display mit einer flüssigen 120-Hz-Bildwiederholrate, einen Helio G99-Prozessor, 6 GB RAM + 128 GB ROM sowie einen massiven 7200-mAh-Akku für ganztägige Leistung. Weitere Highlights sind eine 50-MP-Hauptkamera, eine integrierte Camping-Leuchte, NFC, Dual-SIM + eSIM-Unterstützung (bei der Global-Version), Widevine L1 für hochwertiges Streaming und das volle Android 16.

Für den Einsatz in jeder Situation konzipiert, bietet die PAD P3 Compact erstklassigen Schutz durch die Zertifizierungen IP68, IP69K und MIL-STD-810H. Damit ist sie wasser-, staub-, fall- und extrembedingungsresistent. Ein optionaler metallener Rückseiten-Ständer ist für eine praktische freihändige Nutzung erhältlich.

Um unterschiedliche Märkte zu bedienen, wird die PAD P3 Compact in zwei Versionen angeboten:

- Global Version (Rest der Welt): Mit 4G-Mobilfunkunterstützung.

- US Version: WiFi-only-Modell, optimiert für den nordamerikanischen Markt.

Die PAD P3 Compact eignet sich hervorragend für den Alltag sowie den professionellen Einsatz. Sie überzeugt besonders in der Gastronomie und Hotellerie (für Bestellungen und Gästeservices), in Industrie und Bauwesen (für Dokumentation und Management vor Ort) sowie in unzähligen weiteren Geschäftsbereichen.

„Wir haben die PAD P3 Compact entwickelt, um zu beweisen, dass eine Tablet sowohl extrem robust als auch wirklich portabel sein kann“, so ein Sprecher von AGM. „Ob Reisender, Unternehmer oder Fachkraft in herausfordernden Außeneinsätzen – dieses Gerät bietet die perfekte Balance aus Leistung, Robustheit und Komfort.“

Die Vorbestellung der AGM PAD P3 Compact ist ab sofort auf der offiziellen AGM Mobile Website möglich. Der Versand beginnt voraussichtlich im August.

Für weitere Informationen und die vollständigen technischen Daten besuchen Sie bitte: https://eu.agmmobile.com/products/agm-pad-p3-compact-rugged-tablet/

Über AGM

AGM ist eine innovative Marke, die sich auf robuste Smartphones und Tablets spezialisiert hat. Diese Geräte sind für den Einsatz in den härtesten Umgebungen konzipiert und bieten gleichzeitig moderne Funktionen für den Alltag.



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