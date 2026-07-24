AGM presenta el PAD P3 Compact – La tableta de 8 pulgadas ultra-resistente y delgada ya disponible para preventa

La AGM P3 Compact es una tableta versátil. Ideal para actividades al aire libre y también para empresas. Las principales especificaciones del P3 Compact de un vistazo

MADRID, MADRID, SPAIN, July 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM, líder en dispositivos móviles rugged, anunció hoy el inicio de la preventa de su última innovación: la AGM PAD P3 Compact, una potente y versátil tableta de 8 pulgadas diseñada tanto para usuarios cotidianos como para exigentes entornos profesionales.

Con un grosor de solo 14,5 mm y un peso ligero que permite sujetarla cómodamente con una mano, la PAD P3 Compact combina una excelente portabilidad premium con una durabilidad sin concesiones. Cuenta con una pantalla HD de 8,68 pulgadas con una fluida tasa de refresco de 120 Hz, procesador Helio G99, 6 GB de RAM + 128 GB de ROM y una enorme batería de 7200 mAh que ofrece rendimiento durante todo el día. Entre sus principales características destacan una cámara trasera de 50 MP, luz de camping integrada, NFC, soporte para Dual SIM + eSIM (en la versión global), Widevine L1 para streaming en alta calidad y Android 16 completo.

Diseñada para funcionar en cualquier escenario, la PAD P3 Compact ofrece protección de primer nivel con certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810H, lo que la hace resistente al agua, al polvo, a caídas y a condiciones extremas. Además, dispone de un soporte metálico posterior opcional para un uso manos libres cómodo.

Para adaptarse a diferentes mercados, la PAD P3 Compact se ofrecerá en dos versiones:

- Versión Global (Resto del Mundo): Incluye conectividad 4G.

- Versión EE. UU.: Modelo solo WiFi optimizado para el mercado norteamericano.

Ideal tanto para el uso diario como profesional, la PAD P3 Compact destaca en hostelería (hoteles y restaurantes para pedidos y atención al cliente), entornos industriales y de construcción (para documentación y gestión in situ), y en innumerables otras aplicaciones empresariales.

«Creamos la PAD P3 Compact para demostrar que una tableta puede ser a la vez increíblemente resistente y realmente portátil», declaró un portavoz de AGM. «Ya seas un viajero, un empresario o trabajes en condiciones de campo exigentes, este dispositivo ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento, durabilidad y comodidad».

Las preventas de la AGM PAD P3 Compact ya están abiertas en el sitio web oficial de AGM Mobile. Los envíos comenzarán en agosto.

Para más información y especificaciones completas, visita: https://eu.agmmobile.com/products/agm-pad-p3-compact-rugged-tablet/

Acerca de AGM

AGM es una marca pionera especializada en smartphones y tabletas rugged diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional en los entornos más hostiles, sin renunciar a las características modernas para el día a día.



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