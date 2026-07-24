Vox porta il Bluetooth nei tour guidati, dalle cuffie agli apparecchi acustici
Da settembre 2026, Vox introduce la connettività Bluetooth nei tour guidati, così gli ospiti potranno ascoltare con cuffie e apparecchi acustici personaliROME, ITALY, July 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Da 25 anni Vox fa in modo che ogni ospite di un tour guidato senta bene ogni parola, fornendo comode cuffie a tutti, comprese quelle pensate per chi porta l'apparecchio acustico. Oggi però la maggior parte dei viaggiatori ha già i propri auricolari wireless in tasca, e sempre più apparecchi acustici si collegano via Bluetooth. È cambiata così anche la domanda: Posso usare i miei auricolari?
Da settembre la risposta è sì. Con Vox BT, ogni radio Vox diventa Bluetooth: l'ospite arriva al tour e sente subito la guida nelle proprie cuffie wireless o nei propri apparecchi acustici Bluetooth. Niente da configurare, niente da imparare.
"Quello che amo di Vox BT è la naturalezza con cui si inserisce nell'esperienza dell'ospite», racconta Fabio Primerano, CEO di Vox. «Pensate a un gruppo riunito in una cattedrale: c'è chi ascolta con le proprie cuffie, chi riceve la voce della guida direttamente nei propri apparecchi acustici, eppure tutti seguono lo stesso tour, ciascuno a modo suo. Non abbiamo inventato nulla di complicato: abbiamo semplicemente ascoltato , e abbiamo fatto un piccolo passo in più. È una prima assoluta per il settore, e siamo orgogliosi di esserne noi gli artefici."
Per i tour operator è un salto di qualità silenzioso ma potente: un'aggiunta semplice, non un cambiamento nel modo di lavorare. Il beneficio più evidente riguarda gli ospiti che dipendono dagli apparecchi acustici. Chi ha apparecchi acustici Bluetooth può ora ricevere il commento della guida direttamente sul proprio dispositivo, senza doversi sforzare per cogliere le parole nel rumore della città o della folla. Per i tanti viaggiatori che dipendono dagli apparecchi acustici ogni giorno, è la fine di una piccola frustrazione quotidiana.
L'aggiornamento arriva mentre l'accessibilità nei viaggi diventa una priorità sempre più centrale nel turismo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 1,5 miliardi di persone convivono con una qualche forma di perdita dell'udito, e circa 430 milioni hanno bisogno di percorsi di riabilitazione per una perdita dell'udito invalidante, una cifra destinata a crescere con l'invecchiamento della popolazione. Con sempre più apparecchi acustici dotati di bluetooth, un numero crescente di ospiti ha già con sé la tecnologia necessaria per ricevere l'audio direttamente, anche durante un tour guidato.
C'è anche un vantaggio ambientale. Vox distribuisce già cuffie che vengono poi raccolte e riciclate: nulla va perso. Con Vox BT, quando gli ospiti scelgono di usare le proprie cuffie, c'è semplicemente meno da distribuire e da gestire: un passo in più nella stessa direzione che Vox segue già da tempo.
Vox BT arriva mentre Vox Aura, il trasmettitore intelligente di Vox, continua a crescere: oggi è un vero compagno smart, capace di rispondere a qualsiasi domanda della guida, aggiungere sottotitoli in tempo reale e parlare la lingua dell'ospite, fino a 200 lingue. Lo stesso tour può essere raccontato in modo diverso a una famiglia, a un gruppo specialistico o a chi visita per la prima volta, ciascuno sul proprio canale. E se manca la rete, Aura continua comunque a funzionare, trasmettendo contenuti multilingue pre-caricati direttamente dal dispositivo. Il filo conduttore resta lo stesso: ascoltare con attenzione, e poi fare un passo in più.
Vox BT sarà disponibile da settembre 2026. Gli operatori che vogliono essere tra i primi a proporlo possono registrare il proprio interesse su Vox Tours oppure parlarne con il proprio account manager Vox.
Barbara Epifani
Vox Spa
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