Códigos de Barras Portugal Lança Site Renovado Para Quem Compra Códigos de Retalho

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codigos-de-barras.pt junta loja, portal e ferramentas de códigos — EAN/UPC a preço único para PME portuguesas no retalho e no estrangeiro.

LISBON, PORTUGAL, July 24, 2026 / EINPresswire.com / -- A Códigos de Barras Portugal anunciou uma grande atualização dos seus serviços online, oferecendo às empresas portuguesas ferramentas mais simples para comprar, gerir e utilizar códigos de barras de retalho através de codigos-de-barras.pt As melhorias reúnem o site de comércio eletrónico principal da empresa, o portal do cliente e a International Barcodes Database . O objetivo é facilitar a preparação de produtos para venda em Portugal e no estrangeiro por parte de pequenas empresas, fabricantes, importadores e distribuidores.A Códigos de Barras Portugal foi criada para tornar o acesso ao retalho mais acessível às pequenas e médias empresas. Em vez de exigir o pagamento de taxas anuais de adesão contínuas, a empresa fornece códigos de barras de retalho EAN e UPC legítimos a um preço único — uma alternativa prática para quem precisa de códigos aceites no retalho e em marketplaces sem adesão à GS1 Portugal.“O nosso compromisso é oferecer o pacote de códigos de barras mais acessível e completo para empresas de todas as dimensões,” afirmou Anthony Blears, Diretor da Códigos de Barras Portugal. “Quer se trate de lançar o primeiro produto ou de entrar em cadeias de retalho maiores, queremos que o codigos-de-barras.pt seja um caminho direto para obter os códigos, as imagens, o apoio ao registo e as ferramentas de produto necessárias para vender em Portugal e em todo o mundo.”O site e o portal do cliente atualizados incluem ferramentas gratuitas de geração de imagens de códigos de barras 2D compatíveis com a norma GS1 Digital Link. Os clientes podem descarregar ficheiros em formatos comuns como PNG, PDF e SVG, facilitando a utilização em embalagens, etiquetas e artes finais de produto.Novas ferramentas gratuitas no site ajudam também a escolher e a verificar códigos antes da compra. Um validador de GTIN e uma calculadora de dígito de controlo permitem confirmar se um número de código de barras está corretamente formado, enquanto um seletor interativo de códigos de barras orienta o utilizador para o formato adequado ao produto — por exemplo EAN-13, UPC-A ou ITF-14 — consoante o canal e o mercado de venda.O portal também permite gerir códigos de barras ITF-14 para caixas exteriores e unidades de expedição. Isto ajuda empresas que vendem por grosso ou abastecem retalhistas com mercadoria em caixa a manter organizados, num só lugar, os códigos de produto e de caixa.Quando os clientes gerem os dados dos produtos através do portal, essa informação pode também ser listada na International Barcodes Database (barcodesdatabase.org). Assim, os produtos passam a ter um registo online mais claro e fica mais fácil a retalhistas, distribuidores e consumidores consultar informações básicas do produto.O site relançado explica ainda o contexto do retalho em Portugal em termos claros — incluindo a relação entre prefixos de empresa como o CEP e os GTIN de produto, e o posicionamento da Códigos de Barras Portugal como alternativa legítima à adesão à GS1 Portugal para muitos vendedores.A Códigos de Barras Portugal é o fornecedor oficialmente autorizado da International Barcodes Network em Portugal. Através de codigos-de-barras.pt, a empresa pretende continuar a apoiar empreendedores e empresas estabelecidas com soluções de códigos de barras simples, acessíveis e prontas para o retalho.

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