La Gobernadora Hochul Anuncia Nuevos Datos que Muestran las Inversiones para Fortalecer la Atención de Salud Mental en Todo el Estado

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de nuevos datos que rastrean los programas establecidos y ampliados luego de su histórica iniciativa de salud mental de mil millones de dólares y las inversiones posteriores para fortalecer el sistema de atención del estado de Nueva York. En un esfuerzo por aumentar la transparencia y mostrar los resultados de estas inversiones, la Oficina de Salud Mental del estado recopiló datos sobre 23 áreas distintas del continuo de atención y luego destacó métricas clave en infografías en lenguaje sencillo publicadas en el sitio web de la agencia.

"Los neoyorquinos deberían estar orgullosos del extraordinario trabajo que hemos realizado para convertir a nuestro estado en un líder nacional en atención de salud mental", dijo la gobernadora Hochul. "Los datos presentados aquí reflejan gran parte de lo que hemos hecho para priorizar la atención de salud mental en todo el estado y garantizar que todos tengan acceso al apoyo en el que pueden confiar para prosperar en nuestras comunidades".

Los datos proporcionan información sobre la evaluación y el impacto de los programas en cuatro categorías distintas: acceso a la atención; servicios de prevención y juventud; servicios de crisis; y servicios especializados. Cada área proporciona infografías en un lenguaje sencillo y de una manera fácil de entender, presentando métricas clave para resaltar su progreso y desempeño.

Los nuevos recursos están destinados a apoyar la divulgación, la educación y la participación de las comunidades y agencias asociadas, además del público. La OMH realizará actualizaciones periódicas de cada infografía a lo largo del año, en función de los cambios en los datos.

La categoría de “acceso a la atención” incluye programas que han ampliado los servicios de salud mental y viviendas de apoyo para ayudar a los neoyorquinos a vivir una vida significativa y productiva en la comunidad. Esta categoría incluye clínicas comunitarias certificadas de salud conductual, atención hospitalaria, expansión del programa clínico y fuerza laboral de salud mental, entre otros.

La categoría “servicios de prevención y juventud” analiza iniciativas que ayudan a los jóvenes y a las familias a abordar problemas de salud mental en una etapa más temprana de la vida. Estos programas incluyen HealthySteps, Espacios seguros para jóvenes, prevención del suicidio, programas de hospitalización parcial y equipos de intervención en crisis en el hogar.

La categoría de "servicios especializados" incorpora aquellos programas destinados a brindar estabilidad a personas a menudo desconectadas de los apoyos tradicionales de salud mental. Esto incluye intervención en momentos críticos, tratamiento comunitario asertivo, apoyos de opciones seguras y equipos de participación intensiva y sostenida, junto con esfuerzos para abordar la inestabilidad de la vivienda.

La categoría "servicios de crisis" muestra programas que se asocian con proveedores locales para garantizar que haya ayuda inmediata disponible en todo el estado. Estos programas incluyen 988 Suicide and Crisis Lifeline, centros de estabilización de crisis, respuesta a crisis basada en salud conductual, residencias de crisis y equipos móviles de crisis.

Comenzando con su histórica iniciativa de mil millones de dólares para fortalecer el sistema de atención de salud mental del estado de Nueva York en 2023 y continuando con las inversiones realizadas en presupuestos posteriores, la gobernadora Hochul ha marcado el comienzo de mejoras radicales tanto en los servicios como en el apoyo. Desde agregar capacidad para pacientes hospitalizados hasta ampliar drásticamente los programas para pacientes ambulatorios y crear miles de nuevas unidades de vivienda especializada y más, el estado ha tomado medidas audaces bajo su liderazgo para garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a estos servicios críticos, especialmente aquellos individuos y familias de poblaciones previamente desatendidas.

En septiembre, Mental Health America clasificó a Nueva York en primer lugar a nivel nacional en el informe de la organización "El estado de la salud mental en Estados Unidos" basado en 17 indicadores que miden la prevalencia de enfermedades mentales y el acceso a la atención. La organización también entregó a la Gobernadora Hochul su Premio al Liderazgo del Gobernador 2026, reconociendo las “inversiones significativas y sostenidas” que han fortalecido los sistemas de salud mental en todo el espectro de atención del estado.

La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental, dijo: "Estamos ayudando a los neoyorquinos de todas las edades a obtener la atención de salud mental que necesitan, cuándo y dónde la necesitan. Estas infografías muestran cómo nuestras inversiones críticas en salud mental están fortaleciendo áreas clave de nuestro sistema de atención para que todos en nuestro estado tengan acceso a estos apoyos críticos. Además, muestran cómo las inversiones incomparables de la gobernadora Hochul en atención de salud mental ahora están dando dividendos en todo el estado".

La senadora estatal Samra Brouk dijo: “Como presidenta del Comité Senatorial de Salud Mental, reconozco la necesidad de más datos e ideas para ayudar a abordar nuestra crisis de salud mental en todo el estado. Los nuevos datos de la Oficina de Salud Mental respaldarán nuestros esfuerzos para mejorar los equipos de respuesta a crisis, la Línea de Vida de Crisis y Suicidio 988 y las intervenciones críticas para apoyar las necesidades urgentes de salud mental de nuestros residentes”.