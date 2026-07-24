Ny svensk onlinekurs lär yrkesverksamma att komma igång med AI på en eftermiddag

aiutbildad.se lanserar självstudiekursen "AI på jobbet": 24 videolektioner på svenska, praktiska övningar och nedladdbara arbetsstöd.

Många använder AI på fel sätt av ett enkelt skäl: ingen har visat dem hur tekniken faktiskt fungerar.” — Andreas Olsson, grundare av aiutbildad.se

STOCKHOLM, STOCKHOLM, SWEDEN, July 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Utbildningstjänsten aiutbildad.se lanserar i dag sin första onlinekurs: "AI på jobbet: kom igång på en eftermiddag". Kursen riktar sig till yrkesverksamma utan förkunskaper och är helt på svenska.

Kursen består av 24 videolektioner fördelade på fem moduler: hur AI faktiskt fungerar, hur man skriver instruktioner som ger användbara svar, hur AI används i konkreta arbetsuppgifter, hur man arbetar tryggt med sekretess och källkritik, samt hur man bygger en egen rutin efter kursen. Lektionerna är korta, som längst åtta minuter, och samtliga har svenska undertexter.

Till kursen hör sex nedladdbara arbetsstöd, bland annat en lathund för prompting, ett beslutsstöd för när AI passar en uppgift och ett sjudagarsschema för att bygga en vana efter kursen. Varje modul innehåller en praktisk övning där deltagaren tillämpar innehållet på sitt eget arbete i stället för på ett påhittat exempel.

Bakgrunden är ett gap på den svenska marknaden. Det mesta av utbudet för nybörjare är antingen på engelska, byggt kring verktyg som ändras snabbare än materialet uppdateras, eller så teoretiskt att deltagarna inte vet vad de ska göra på måndag morgon.

"Många använder AI på fel sätt av ett enkelt skäl: ingen har visat dem hur tekniken faktiskt fungerar. Man skriver en rad, får ett mediokert svar och drar slutsatsen att AI inte är något för en", säger Andreas Olsson, grundare av aiutbildad.se. "Därför lär kursen ut hur AI fungerar och hur man arbetar med den, inte hur man klickar runt i ett enskilt verktyg. Verktygen byts ut, förståelsen består."

Kursen är självstudiebaserad och kan genomföras i egen takt. Aktuellt pris framgår av kurssidan.

FAKTA OM KURSEN

- Namn: AI på jobbet: kom igång på en eftermiddag

- Format: självstudier online, 24 videolektioner i fem moduler

- Språk: svenska, med svenska undertexter

- Omfattning: cirka en eftermiddag (drygt två timmar video plus övningar)

- Material: sex nedladdbara arbetsstöd, kunskapsfrågor i varje modul

- Förkunskaper: inga

- Pris: aktuellt pris på kurssidan

- Kurssida: https://aiutbildad.se/kurs/ai-pa-jobbet-kom-igang

OM AIUTBILDAD.SE

aiutbildad.se är en svensk utbildningstjänst som gör AI användbar för människor som inte arbetar med teknik. Kurserna är på svenska, byggda runt riktiga arbetsuppgifter och uppdateras löpande allteftersom verktygen förändras.

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