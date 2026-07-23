RevMate choisi par Trema Hotels pour piloter le revenue management de trois boutiques-hôtels parisiens

Le groupe de gestion hôtelière parisien déploie RevMate sur trois boutiques-hôtels, permettant à son CEO de conserver le pilotage stratégique du revenu.

RevMate ne se limite pas à un angle d'analyse, mais concentre toutes les données essentielles à la prise de décision.” — Naïm Amarouayache, CEO, Trema Hotels

PARIS, FRANCE, July 23, 2026 / EINPresswire.com / -- RevMate , la solution de revenue management conçue pour la gestion multi-site, annonce la publication d'une étude de cas consacrée à Trema Hotels. Après avoir testé plusieurs Revenue Management Systems (RMS), le groupe de gestion hôtelière parisien a choisi RevMate pour piloter les revenus de ses trois boutiques-hôtels (133 chambres au total). Déployée en seulement deux jours, la solution permet aujourd'hui à Naïm Amarouayache, CEO de Trema Hotels, de conserver personnellement le pilotage du revenue management tout en réduisant significativement la charge opérationnelle liée à cette activité.Spécialisé dans l'exploitation d’établissements situés à Paris même, Trema Hotels recherchait une solution capable d'aller au-delà des recommandations tarifaires traditionnelles. Le groupe souhaitait réunir, au sein d'une interface unique, l'ensemble des indicateurs utiles à la décision : tension du marché, événements locaux, pickup, pace, prix moyen, suivi budgétaire, disponibilité du marché et performance de chaque établissement. L'objectif était de disposer d'une vision globale permettant de comprendre les facteurs qui justifient chaque recommandation tarifaire et d'adapter les décisions au contexte propre de chaque hôtel.Comme l’explique Naïm Amarouayache, CEO de Trema Hotels : « Je recherchais une solution qui me permette de comprendre les facteurs qui conduisent à une recommandation tarifaire. RevMate ne se limite pas à un angle d'analyse, mais concentre toutes les données essentielles à la prise de décision. Je peux construire mon tableau de bord et piloter personnellement le revenue management de nos hôtels tout en gagnant un temps considérable. »L'étude de cas met en évidence plusieurs bénéfices opérationnels obtenus par Trema Hotels. Le déploiement de RevMate a été réalisé en deux jours, contre trois à six semaines pour les solutions précédemment utilisées. Les traitements manuels ont été entièrement supprimés au profit d'un cockpit personnalisable réunissant l'ensemble des données nécessaires au revenue management. Connectée aux principaux outils de gestion et de distribution de l'hôtel, la plateforme permet également d'accélérer les analyses quotidiennes tout en laissant le contrôle final des décisions tarifaires à l'utilisateur.« L'expérience de Trema Hotels illustre parfaitement notre vision du revenue management. Les hôteliers n'ont pas besoin d'une boîte noire qui décide à leur place, mais d'une plateforme capable de centraliser les bonnes informations, de proposer des recommandations pertinentes et de leur permettre de décider rapidement avec confiance », déclare Gaëtan Gil, CEO de RevMate.Au-delà des gains de temps, cette collaboration démontre qu'un RMS peut accompagner aussi bien les équipes opérationnelles que les dirigeants d'un groupe hôtelier. Grâce à une lecture centralisée des données de marché et à une interface entièrement personnalisable, Naïm Amarouayache continue de piloter personnellement le revenu des 133 chambres du portefeuille malgré ses responsabilités de CEO. L'étude souligne également que RevMate apporte des recommandations tarifaires jugées plus pertinentes tout en conservant une approche où l'humain garde la maîtrise des décisions stratégiques.L'étude de cas complète est désormais disponible et détaille l'approche adoptée par Trema Hotels ainsi que les résultats obtenus après le déploiement de RevMate.À propos de RevMateRevMate est une solution de Revenue Management System (RMS) conçue pour les groupes hôteliers, les établissements multi-sites et les hôtels de plus de 40 chambres. Développée par une équipe de RM senior cumulant plus de 20 ans d’expérience, RevMate permet de piloter un portefeuille entier d’établissements via une interface unique, claire et stratégique. Adoptée par plus de 190 hôtels en France et en Europe, RevMate simplifie la gestion quotidienne du revenu et aide les professionnels à gagner en efficacité, en clarté, et en rentabilité. Pour plus d’informations, visitez https://revmate.tech/

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