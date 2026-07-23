Midwest Poultry Services. L.P. Recalls Shell Eggs Due to Possible Salmonella Enteritidis Contamination
Kroger Large 12 eggs
P-1950 or 840962
011110609038
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Kroger Large 18 eggs
P-1950 or 840962
011110609335
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Kroger Large 60 eggs
P-1950
011110609144
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Kroger Extra Large 12 eggs
P-1950 or 840962
011110609045
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Kroger Medium 12 eggs
P-1950 or 840962
011110609021
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Kroger Medium 30 eggs
P-1950
011110609809
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Kroger Jumbo 12 eggs
P-1950 or 840962
011110609052
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Simple Truth Cage Free Medium
Brown 12 eggs
P-1950
011110870230
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Simple Truth Cage Free Large
Brown 12 eggs
P-1950
011110797704
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Simple Truth Cage Free Large
Brown 18 eggs
P-1950
011110893109
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Simple Truth Cage Free Large
Brown 24 eggs
P-1950
011110150974
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Brookshire's Large 12 Eggs
P-1950
092825095552
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Brookshire's Large 18 Eggs
P-1950
092825095569
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Brookshire's Large 36 eggs
P-1950
092825109808
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Brookshire's Large 60 eggs
P-1950
092825095637
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Brookshire's Large 6 eggs
P-1950
092825095644
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Brookshires Extra Large 18 Eggs
P-1950
092825095606
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Brookshire's Jumbo 12 Eggs
P-1950
092825095583
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Country Morning Large 12 Eggs
P-1950
078566200004
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Country Morning Large 18 Eggs
P-1950
078566005036
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Country Morning Large 2 ½
Dozen
P-1950
079307005162
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Country Morning Extra Large 12
Eggs
P-1950
078566001021
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Country Morning Medium 12
Eggs
P-1950
078566001045
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Country Morning Jumbo 12 Eggs
P-1950
078566001014
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Sunups Medium 2 1/2 Dozen
P-1950
028621304987
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Grade AA Large Bulk X 30
DOZEN
P-1950
N/A
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Grade A Large Bulk X 15 DOZEN
P-1950
N/A
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Grade A Large Bulk - TICTAC
P-1950
N/A
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Grade A Large Bulk - BROWN -
TICTAC
P-1950
N/A
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Grade A Medium Bulk X 30
DOZEN
P-1950
N/A
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Grade A Medium Bulk X 15
DOZEN
P-1950
N/A
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Grade A Extra Large Bulk X 15
DOZEN
P-1950
N/A
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
Grade A Jumbo Bulk 20 eggs
P-1950
N/A
157 to 184
July 20 – August 17, 2026
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