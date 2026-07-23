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There were 2,082 press releases posted in the last 24 hours and 417,880 in the last 365 days.

Midwest Poultry Services. L.P. Recalls Shell Eggs Due to Possible Salmonella Enteritidis Contamination

Kroger Large 12 eggs

P-1950 or 840962

011110609038

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Kroger Large 18 eggs

P-1950 or 840962

011110609335

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Kroger Large 60 eggs

P-1950

011110609144

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Kroger Extra Large 12 eggs

P-1950 or 840962

011110609045

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Kroger Medium 12 eggs

P-1950 or 840962

011110609021

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Kroger Medium 30 eggs

P-1950

011110609809

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Kroger Jumbo 12 eggs

P-1950 or 840962

011110609052

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Simple Truth Cage Free Medium
Brown 12 eggs

P-1950

011110870230

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Simple Truth Cage Free Large
Brown 12 eggs

P-1950

011110797704

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Simple Truth Cage Free Large
Brown 18 eggs

P-1950

011110893109

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Simple Truth Cage Free Large
Brown 24 eggs

P-1950

011110150974

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Brookshire's Large 12 Eggs

P-1950

092825095552

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Brookshire's Large 18 Eggs

P-1950

092825095569

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Brookshire's Large 36 eggs

P-1950

092825109808

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Brookshire's Large 60 eggs

P-1950

092825095637

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Brookshire's Large 6 eggs

P-1950

092825095644

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Brookshires Extra Large 18 Eggs

P-1950

092825095606

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Brookshire's Jumbo 12 Eggs

P-1950

092825095583

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Country Morning Large 12 Eggs

P-1950

078566200004

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Country Morning Large 18 Eggs

P-1950

078566005036

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Country Morning Large 2 ½
Dozen

P-1950

079307005162

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Country Morning Extra Large 12
Eggs

P-1950

078566001021

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Country Morning Medium 12
Eggs

P-1950

078566001045

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Country Morning Jumbo 12 Eggs

P-1950

078566001014

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Sunups Medium 2 1/2 Dozen

P-1950

028621304987

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Grade AA Large Bulk X 30
DOZEN

P-1950

N/A

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Grade A Large Bulk X 15 DOZEN

P-1950

N/A

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Grade A Large Bulk - TICTAC

P-1950

N/A

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Grade A Large Bulk - BROWN - 
TICTAC

P-1950

N/A

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Grade A Medium Bulk X 30
DOZEN

P-1950

N/A

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Grade A Medium Bulk X 15
DOZEN

P-1950

N/A

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Grade A Extra Large Bulk X 15
DOZEN

P-1950

N/A

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

Grade A Jumbo Bulk 20 eggs

P-1950

N/A

157 to 184

July 20 – August 17, 2026

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Midwest Poultry Services. L.P. Recalls Shell Eggs Due to Possible Salmonella Enteritidis Contamination

Distribution channels: Consumer Goods


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