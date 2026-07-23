Español: DEQ emite un aviso de calidad del aire para la región de Portland, Hermiston, Ontario, y Salem debido al smog

Portland, Ore.— El Departamento de Calidad Ambiental de Oregón (DEQ por sus siglas en inglés) emitió un aviso sobre la calidad del aire para la región de Portland, Hermiston, Ontario y Salem debido a los elevados niveles de contaminación de ozono, o smog. DEQ espera que el aviso dure hasta las 8 de la tarde de este miercoles, 22 de julio de 2026.

Las agencias esperan que la contaminación de ozono alcance niveles que podrían ser perjudiciales para la salud de grupos sensibles, incluyendo niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardíacas o respiratorias. Los funcionarios de salud recomiendan que los grupos sensibles limiten la actividad al aire libre cuando los niveles de contaminación son altos.

DEQ insta a los residentes a proteger su salud y limitar las actividades que causan contaminación durante este aviso. Las recomendaciones incluyen:

Limitar la conducción utilizando transporte público, coches compartidos u otros medios de transporte alternativos.

Evitar el uso innecesario del motor.

Repostar los vehículos durante las horas más frescas de la tarde.

Posponer el corte del césped.

Posponer los proyectos de pintura y aerosoles.

El smog irrita los ojos, la nariz y los pulmones, y contribuye a los problemas respiratorios. Consulte a su médico si estos síntomas empeoran.

El ozono se forma cuando las temperaturas altas y los vientos bajos se combinan con la contaminación de coches, motores a gasolina y los productos químicos de pinturas y aerosoles. Estos contaminantes del aire reaccionan con la luz solar y el calor para producir ozono y neblina.

La contaminación del ozono aumenta a lo largo del día con la exposición a la luz solar, por lo que los niveles de contaminación tienden a ser más altos durante las tardes y las primeras horas de la noche. Los monitores de calidad del aire pueden mostrar una buena calidad del aire por la mañana, y luego aumentar rápidamente a niveles poco saludables más tarde en el día.

Revise las condiciones y avisos actuales de calidad del aire en [Índice de Calidad del Aire de DEQ](https://ordeq.org/oregonair) o descargando la aplicación gratuita OregonAIR en un teléfono inteligente.

Contacto para medios:

Oregon DEQ: Jennifer Flynt, 503-730-5924, Jennifer.flynt@deq.oregon.gov