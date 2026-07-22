Tellurian Research lance ses services d'intelligence stratégique en République démocratique du Congo

KINSASHA, ISRAEL, July 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- Après son lancement international, Tellurian Research annonce le déploiement de ses services d'intelligence stratégique en République démocratique du Congo (RDC), premier marché couvert par son offre dédiée aux environnements complexes et en rapide évolution.

Tellurian Research accompagne les entreprises, investisseurs, institutions financières, cabinets de conseil et organisations internationales en transformant des informations fragmentées en intelligence décisionnelle. Grâce à une combinaison d'intelligence artificielle, de veille multisource continue et d'expertise humaine, l'entreprise aide ses clients à anticiper les évolutions majeures, détecter les risques émergents et saisir les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes.

Dans des marchés où les informations sont dispersées entre des centaines de sources locales et internationales, Tellurian Research ne se contente pas de collecter des données. Ses équipes analysent, vérifient et contextualisent les informations afin de fournir des analyses directement exploitables pour la prise de décision. Ses technologies permettent d'identifier rapidement les signaux faibles et les corrélations pertinentes, que ses analystes valident, contextualisent et transforment en intelligence directement exploitable.

Les services proposés comprennent notamment :

- Alertes en temps réel

- Rapports stratégiques multiformats

- Analyses géopolitiques et économiques

- Cartographie des parties prenantes

- Évaluations des risques

- Recherches sur mesure

La République démocratique du Congo occupe une place stratégique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en minerais critiques et dispose d'un potentiel économique considérable. Toutefois, la complexité de son environnement politique, réglementaire et opérationnel rend souvent l'accès à une information fiable particulièrement difficile.

En lançant ses services en RDC, Tellurian Research entend offrir aux acteurs économiques une visibilité renforcée sur les évolutions qui façonnent le pays et éclairer les décisions d'investissement et de développement de ses clients.

« Les décideurs ne manquent pas nécessairement d'informations. Ils manquent de la capacité à relier des informations fragmentées, à distinguer ce qui est réellement important et à comprendre ce que cela signifie pour leurs activités. C'est précisément la mission de Tellurian Research. »

Arnon Epstein

Founder & Managing Director – Tellurian Research

Ce lancement en RDC marque une première étape dans le développement régional de Tellurian Research. L'entreprise prévoit d'étendre progressivement sa couverture à d'autres marchés complexes et émergents, tout en continuant à renforcer son expertise sur la République démocratique du Congo.

À propos de Tellurian Research

Tellurian Research est une société d'intelligence stratégique spécialisée dans les marchés complexes et émergents. En combinant intelligence artificielle, veille multisource continue et expertise humaine, elle transforme des informations complexes en intelligence décisionnelle.

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