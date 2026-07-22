La Gobernadora Hochul Anuncia que Cientos de Agentes del Orden Público Completaron con Éxito una Capacitación Especializada Sobre Fraude en Seguros de Automóviles en Albany

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que cerca de 270 agentes del orden público de 55 agencias participaron en una capacitación especializada sobre la lucha contra el fraude en seguros de automóviles y temas relacionados en la Academia de la Policía Estatal de Nueva York en Albany. La capacitación, dirigida por la Policía Estatal de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS), está diseñada para fortalecer las habilidades de los investigadores y los profesionales de las fuerzas del orden locales, de modo que puedan detectar, investigar y enjuiciar mejor los delitos financieros, incluido el fraude en seguros de automóviles. Esta colaboración refuerza el compromiso de la gobernadora de combatir el fraude en seguros y reducir el costo del seguro de automóviles para los neoyorquinos.

“Nueva York ha experimentado un marcado aumento en los casos sospechosos de fraude al seguro de automóviles y la ola de dificultades que esto ha generado para los propietarios de vehículos que cumplen con la ley”, dijo la gobernadora Hochul. “Junto con nuestros socios, estamos haciendo cumplir la ley, protegiendo a los neoyorquinos del aumento de los costos y dejando claro que el fraude no será tolerado en ningún lugar de este estado. Mantengo mi compromiso de apoyar a nuestros colegas de las fuerzas del orden y proporcionar los recursos necesarios para interceptar este devastador delito”.

El superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, Steven G. James, dijo: “El fraude al seguro de automóviles no es un delito menor; los perpetradores son organizados y premeditados, y a menudo se relaciona con otras actividades delictivas. Esta capacitación mejorará la colaboración entre agencias, ayudará a identificar a los reincidentes y a los grupos organizados, y permitirá realizar arrestos selectivos con un impacto real. Agradezco a la gobernadora Hochul su apoyo inquebrantable y al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York su colaboración y su labor fundamental en esta capacitación”.

La superintendente interina del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Kaitlin Asrow, dijo: “El DFS se enorgullece de colaborar con la Policía Estatal de Nueva York y las agencias de seguridad pública de todo el estado para impulsar la misión de la gobernadora Hochul de combatir el fraude de seguros que incrementa los costos de los seguros para los conductores. La capacitación de hoy refuerza nuestros esfuerzos para responsabilizar a los delincuentes y reducir las primas de seguros para los neoyorquinos”.

El simposio se basa en la colaboración entre la Policía Estatal y el DFS, abordando los delitos financieros y diversos aspectos del fraude de seguros de automóviles, incluyendo colisiones simuladas, así como investigaciones que involucran a contratistas fraudulentos y estafas dirigidas a personas mayores. La capacitación incluyó una descripción general de las leyes pertinentes sobre fraude de seguros, estudios de caso e instrucción práctica a cargo de la Oficina de Fraudes de Seguros del DFS y las Unidades de Delitos Financieros e Investigaciones Especiales de la Oficina de Investigación Criminal (BCI) de la Policía Estatal de Nueva York sobre técnicas de investigación fundamentales. Entre los participantes se encontraban agentes de la Policía Estatal de Nueva York, departamentos de policía, oficinas del sheriff, departamentos de policía universitarios y fiscalías.

Plan de la Gobernadora Hochul para Combatir el Fraude de Seguros y Reducir las Primas

Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, el Estado de Nueva York se ha comprometido a combatir el fraude de seguros y reducir las primas de los seguros de vehículos. El presupuesto aprobado para 2027 incluyó reformas integrales para abordar las reclamaciones fraudulentas y los accidentes simulados que han contribuido al aumento de los costos del seguro de automóviles para las familias neoyorquinas.

Esto incluye:

Permitir que los fiscales soliciten sanciones penales contra cualquier persona responsable de organizar un accidente simulado, no solo contra el conductor.

Limitar las indemnizaciones para quienes incurran en conductas ilícitas al momento de un accidente.

Ajustar las definiciones legales para clarificar qué constituye una "lesión grave", reservando las indemnizaciones para quienes puedan demostrar objetivamente haber sufrido una lesión grave.

Limitar las indemnizaciones para quienes sean mayoritariamente responsables de un accidente.

Aplicar una supervisión estricta a las tarifas de las compañías de seguros.

Prohibir que las compañías de seguros fijen tarifas basadas en factores personales ajenos, como la propiedad de la vivienda, el nivel educativo o el código postal.

Bajo la dirección de la gobernadora Hochul, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) ha transformado su enfoque para combatir el fraude financiero mediante la reconstrucción y modernización de su Oficina de Fraudes de Seguros, lo que incluye la contratación de nuevos líderes y expertos en la materia, la inversión en soluciones tecnológicas modernas, la obtención de recursos esenciales y el fortalecimiento de las alianzas con las fuerzas del orden en todo el estado.

La Policía del Estado de Nueva York mantiene su compromiso de proteger a los neoyorquinos mediante una actuación proactiva, asociaciones estratégicas y un desarrollo profesional continuo. Al aumentar la concienciación y la capacitación, y fomentar la colaboración entre organismos, la Policía Estatal combatirá a los infractores que elevan estos costos a costa de los neoyorquinos. La capacitación especializada impartida en el simposio se incorporará de forma permanente al plan de estudios de la escuela de la BCI (Oficina de Investigación Criminal) de la Policía del Estado de Nueva York para los futuros investigadores.

Esta capacitación complementa los esfuerzos continuos de la gobernadora Hochul para reducir los costos de los seguros e implementar las reformas del presupuesto estatal de Nueva York —aprobado recientemente— que abordan los factores clave que elevan las primas de los seguros de automóviles, incluidos el fraude de seguros y los costos excesivos de litigios. A principios de este mes, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) emitió directrices para implementar dichas reformas.

El senador estatal Jamaal T. Bailey dijo: "El fraude de seguros no es un delito sin víctimas; aumenta directamente las primas e impone una carga financiera injusta a las familias trabajadoras de Nueva York. Al dotar a casi 270 agentes del orden de 55 organismos diferentes con herramientas especializadas para detectar y perseguir estas tramas, enviamos un mensaje claro: no se tolerarán prácticas engañosas en nuestro estado. Es imperativo desmantelar las redes fraudulentas, hacer rendir cuentas a los infractores y brindar un alivio económico real a los conductores. Quiero agradecer a la gobernadora Kathy Hochul por su liderazgo, así como a la líder de la mayoría Andrea Stewart-Cousins, al superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, Steven G. James, a la superintendente interina del NYDFS, Kaitlin Asrow, y a todos nuestros colaboradores de las fuerzas del orden por su firme compromiso de proteger a los consumidores y salvaguardar nuestras comunidades".

El asambleísta David Weprin dijo: "Felicito a la gobernadora Hochul, al Departamento de Servicios Financieros y a la Policía del Estado de Nueva York por reunir a organismos policiales de todo el estado con el fin de fortalecer su capacidad para detectar, investigar y perseguir estos delitos. Al reforzar la colaboración entre el Departamento de Servicios Financieros, la Policía Estatal de Nueva York, los fiscales y las fuerzas del orden locales, proporcionamos a los investigadores las herramientas necesarias para hacer rendir cuentas a los infractores, proteger a los consumidores y contribuir a que los seguros de automóviles sean más asequibles para los neoyorquinos. Durante años he expresado mi preocupación por el creciente impacto que tienen los accidentes simulados, las reclamaciones fraudulentas y el abuso de nuestro sistema de seguros en las familias trabajadoras y en las empresas honestas. Las reformas promulgadas en el presupuesto estatal de este año, junto con esta capacitación especializada para las fuerzas del orden, representan un paso importante para abordar dichas inquietudes".