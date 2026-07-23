Gravitee et Clever Cloud annoncent un partenariat stratégique pour la souveraineté de l'IA en Europe

Gravitee et Clever Cloud proposent un control plane open source et déployable partout, assurant que l'IA européenne fonctionne strictement selon vos conditions.

LILLE, FRANCE, July 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Gravitee™, la plateforme de gestion d'agents IA, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Clever Cloud, le fournisseur cloud français, pour proposer un control plane souverain pour l'IA fonctionnant entièrement sur une infrastructure européenne.Ce partenariat associe l'AI Gateway et l'Authorization Management de Gravitee à la plateforme française de Clever Cloud. Cette combinaison offre aux organismes publics européens et aux entreprises soumises à réglementation un cadre sécurisé pour piloter leur consommation et leur production d'IA, sans lier leur architecture à un modèle d'IA ou à une juridiction unique.Le moment est critique. Le 12 juin 2026, une directive de contrôle des exportations du gouvernement américain a imposé la suspension de deux modèles d'IA de pointe pour les ressortissants étrangers du monde entier. Les modèles étaient disponibles le matin et avaient disparu le soir même, pour tous les clients, sans période de transition. Il s'agit de la première fois qu'un gouvernement retire à grande échelle un modèle d'IA de pointe commercial et actif, ce qui redéfinit fondamentalement la notion de souveraineté de l'IA : un modèle peut fonctionner dans une région approuvée, sur une infrastructure conforme, et pourtant être désactivé instantanément en fonction des restrictions d'accès imposées aux utilisateurs.Ce n'est pas un cas isolé. En 2024, OpenAI avait coupé l'accès à ChatGPT et à son API pour les utilisateurs en Chine, en Russie et en Iran, en réponse à des restrictions américaines sur les exportations, avec un préavis d'environ deux semaines. La suspension d'Anthropic en juin 2026 a supprimé ce délai de préavis : les modèles étaient actifs le matin et désactivés le soir, pour tous les utilisateurs concernés, dans le monde entier.« Lorsque l'ordre de suspension est arrivé, le laboratoire d'IA le plus attaché à la sécurité au monde n'avait qu'un seul levier : couper le modèle pour tout le monde, partout. Aucun ciblage, aucune transition, aucun avertissement. Votre architecture doit être plus résiliente que le modèle dont elle dépend », a déclaré Rory Blundell, CEO de Gravitee. « La plupart des discussions sur la souveraineté de l'IA s'arrêtent à la question de savoir où se trouvent les données ou le modèle, mais cela passe à côté de l'essentiel. Le véritable actif souverain, c'est le control plane placé en amont de ces modèles : celui qui gère qui peut y accéder, quelles données en sortent, et à quelle vitesse vous pouvez rediriger le trafic lorsqu'un modèle disparaît soudainement. Avec Clever Cloud, nous plaçons ce control plane sur une infrastructure européenne, avec un socle open source que les organisations peuvent inspecter et exploiter elles-mêmes. »Un point d'accès stable. N'importe quel modèle. Une infrastructure 100 % souveraine.Standardiser son architecture autour d'un seul modèle de pointe peut sembler un choix technique logique, jusqu'à ce qu'un changement réglementaire soudain transforme ce modèle en point de défaillance unique. Gravitee introduit une couche d'abstraction gouvernée entre les applications et les fournisseurs de LLM. Si un modèle est brutalement retiré, son remplacement devient une simple opération de configuration plutôt qu'une interruption de service catastrophique.Le partenariat apporte quatre capacités :Une gouvernance unifiée et multi-fournisseurs : l'AI Gateway de Gravitee expose un point d'accès unique et gouverné à l'ensemble des principaux fournisseurs (Anthropic, AWS Bedrock, OpenAI, Google Gemini et Vertex AI). Les modèles virtuels et les routes de secours automatisées permettent aux équipes de rediriger instantanément le trafic en cas de défaillance d'un fournisseur, sans réécrire le code applicatif.Une véritable indépendance open source : l'open source est le prérequis ultime de la souveraineté technologique. Gravitee propose une plateforme entièrement transparente et open source, que vous pouvez exploiter indépendamment de tout fournisseur, sans dépendance exclusive. On ne peut pas avoir de souveraineté sur une boîte noire.Un déploiement possible partout, y compris en environnement totalement isolé (air-gapped) : déployez votre control plane exactement là où vous en avez besoin. L'architecture peut être entièrement déployée sur Clever Cloud, sur d'autres fournisseurs cloud, sur site (on-premises), ou dans des environnements totalement déconnectés et isolés.Un contrôle des données au niveau des frontières : la véritable souveraineté porte sur les données qui franchissent votre périmètre, pas seulement sur l'endroit où elles résident. Gravitee Authorization Management applique des contrôles d'accès précis et fondés sur l'identité directement au niveau de la gateway, en déterminant exactement quels utilisateurs et quels agents IA peuvent interroger tel ou tel modèle, et quelles données sont autorisées à sortir.Proposée en mode SaaS sur Clever Cloud, la plateforme est architecturée pour atteindre le niveau SEAL-3 (autonomie technologique) du cadre de souveraineté cloud de l'Union européenne.« L'Europe n'industrialisera pas l'IA en s'appuyant sur des technologies isolées, mais en créant un écosystème industriel complet. Ce partenariat donne aux clients de Gravitee la possibilité de faire fonctionner leur control plane IA sur une plateforme cloud européenne conçue pour la production, tout en conservant la liberté de déployer la même architecture sur des infrastructures partenaires, sur site ou dans des environnements totalement isolés. Cette versatilité est essentielle pour construire des systèmes d'IA qui restent résilients face aux événements géopolitiques, aux décisions des fournisseurs ou aux évolutions technologiques, tout en laissant aux organisations le plein contrôle de leur infrastructure », déclare Quentin Adam, CEO de Clever Cloud.Gravitee sur Clever Cloud est en cours de validation pour une mise en production, les modalités de disponibilité seront communiquées ultérieurement. Les organisations souhaitant évaluer leur exposition au risque de concentration sur un modèle unique peuvent demander une revue de résilience des modèles auprès de l'équipe Gravitee sur Gravitee.io À propos de GraviteeGravitee est la plateforme unifiée de gestion des API, des événements et des agents IA. Fondée en 2015 à Lille, en France, Gravitee offre aux organisations un control plane unique pour sécuriser, gouverner et superviser leurs agents, leurs API et leurs flux d'événements. L'entreprise fonctionne selon un modèle open-core, avec une édition Community gratuite et open source, et des éditions Enterprise payantes. Gravitee compte plus de 350 clients grands comptes dans plus de 30 pays et est reconnue comme Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartnerpour

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