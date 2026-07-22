IAM Union Raises Concerns Over Staffing Shortages Among IAM Airport Rescue Firefighters at Luis Muñoz Marín International Airport
SAN JUAN, P.R., July 22, 2026 — The IAM Union (International Association of Machinists and Aerospace Workers) is raising serious concerns about ongoing staffing shortages affecting Airport Rescue and Firefighting (ARFF) personnel at Luis Muñoz Marín International Airport, warning that prolonged vacancies are placing increasing demands on firefighters responsible for protecting one of the Caribbean’s busiest airports.
According to IAM-represented firefighters, vacant positions often remain unfilled because the hiring process is lengthy and requires nearly a year of specialized training and certification before new recruits are qualified to respond to emergencies. Until that certification is complete, new hires cannot perform operational firefighting duties—which means that current certified firefighters are frequently required to extend their shifts to as many as 18 hours to ensure continuous emergency coverage for airport operations. The union warns that these extended shifts increase the risk of physical fatigue and burnout, which can affect firefighters’ ability to perform at the highest level while protecting the airport, its workers, airlines, and the traveling public.
The IAM Union believes airport management has not treated chronic understaffing with the urgency it deserves. Filling vacancies and maintaining appropriate staffing levels should be a top operational priority, and the union is calling on management to take immediate action before conditions worsen.
“Every time we report for duty, we know people are counting on us,” said IAM Airport Rescue Firefighter Yamil Rodríguez. “We do not hesitate to answer the call, no matter the hour. But working repeated extended shifts because there aren’t enough certified firefighters wears on you over time. We love what we do, and we simply want the staffing needed to do our jobs safely and effectively.”
“Airport Rescue Firefighters are the last line of defense when an emergency occurs on the airfield,” said IAM Southern Territory General Vice President Craig Martin. “These professionals protect thousands of passengers, airline crews, airport workers, and visitors every day. Chronic understaffing should never become the norm. Management must recognize that maintaining adequate staffing is not simply an operational issue – it is a public safety responsibility. The firefighters have done their part. Now it’s time for management to make filling these vacancies a priority.”
Airport Rescue Firefighters play a critical role in maintaining the safety and security of Luis Muñoz Marín International Airport. These highly trained professionals respond to aircraft emergencies, structural fires, hazardous materials incidents, rescue operations, and medical emergencies. They also ensure compliance with Federal Aviation Administration (FAA) safety regulations and maintain operational readiness for all commercial flight activity
The National Fire Protection Association (NFPA) recognizes that Airport Rescue and Firefighting staffing should be based on a task resource analysis that reflects the operational needs of each airport and establishes minimum staffing levels necessary to safely and effectively perform emergency response operations. Maintaining sufficient personnel is essential to carrying out critical firefighting and rescue tasks during an aircraft emergency
In addition, Puerto Rico’s Occupational Safety and Health Act (PR OSHA) requires employers to provide employees with a workplace free from recognized hazards that are likely to cause death or serious physical harm. The IAM Union believes chronic understaffing and the resulting reliance on extended shifts warrant immediate attention to protect both firefighter safety and the airport’s emergency preparedness.
“When these firefighters chose to join the IAM Union, they did so because they wanted a voice in improving safety and working conditions,” said IAM Southern Territory Special Representative John Vigueras. “Addressing chronic understaffing is essential – not only for the health and well-being of these dedicated firefighters, but also for maintaining the highest level of emergency preparedness for everyone who travels through Luis Muñoz Marín International Airport.”
The IAM Union is calling on airport management to expedite hiring efforts, improve workforce planning, and ensure staffing levels meet the operational demands of Luis Muñoz Marín International Airport while protecting the health and safety of the firefighters entrusted with safeguarding the traveling public.
In 2023, Airport Rescue Firefighters at Luis Muñoz Marín International Airport made history by joining the IAM Union in Puerto Rico to strengthen their voice in advocating for safer working conditions and workplace improvements.
SAN JUAN, Puerto Rico, 22 de julio de 2026 — La Unión IAM (Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores de la Industria Aeroespacial) está expresando su profunda preocupación por la continua escasez de personal que afecta a los Bomberos de Rescate y Extinción de Incendios en Aeropuertos (ARFF) del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, advirtiendo que las vacantes prolongadas están aumentando la carga de trabajo de los bomberos responsables de proteger uno de los aeropuertos más transitados del Caribe.
Según los bomberos representados por la IAM, las plazas vacantes suelen permanecer sin cubrir debido a que el proceso de contratación es extenso y requiere cerca de un año de capacitación especializada y certificación antes de que los nuevos reclutas puedan responder a emergencias. Hasta completar esa certificación, los nuevos empleados no pueden desempeñar funciones operacionales de extinción de incendios, lo que obliga con frecuencia a los bomberos certificados a extender sus turnos hasta 18 horas para garantizar una cobertura continua de los servicios de emergencia en el aeropuerto.
La unión advierte que estas jornadas prolongadas aumentan el riesgo de fatiga física y agotamiento, lo que puede afectar la capacidad de los bomberos para desempeñar sus funciones al más alto nivel mientras protegen el aeropuerto, sus trabajadores, las aerolíneas y el público viajero.
La IAM Union considera que la gerencia del aeropuerto no ha tratado la escasez crónica de personal con la urgencia que amerita. Cubrir las vacantes y mantener niveles adecuados de dotación debe ser una prioridad operacional, por lo que la unión exhorta a la gerencia a tomar medidas inmediatas antes de que la situación continúe deteriorándose.
“Cada vez que nos presentamos a trabajar, sabemos que hay personas que dependen de nosotros”, expresó Yamil Rodríguez, bombero de Rescate y Extinción de Incendios en Aeropuertos (ARFF) y miembro de la Unión IAM. “Nunca dudamos en responder al llamado, sin importar la hora. Pero trabajar turnos extendidos de manera constante porque no hay suficientes bomberos certificados termina pasando factura. Amamos lo que hacemos y simplemente queremos el personal necesario para realizar nuestro trabajo de manera segura y efectiva”.
“Los Bomberos de Rescate y Extinción de Incendios en Aeropuertos representan la última línea de defensa cuando ocurre una emergencia en el área operacional del aeropuerto”, afirmó Craig Martin, Vicepresidente General del Territorio del Sur de la IAM. “Estos profesionales protegen diariamente a miles de pasajeros, tripulaciones aéreas, trabajadores aeroportuarios y visitantes. La escasez crónica de personal nunca debe convertirse en la norma. La gerencia debe reconocer que mantener una dotación adecuada no es simplemente un asunto operacional; es una responsabilidad de seguridad pública. Los bomberos han cumplido con su deber. Ahora le corresponde a la gerencia dar prioridad al reclutamiento y cubrir estas vacantes”.
Los Bomberos de Rescate y Extinción de Incendios desempeñan un papel fundamental en la seguridad del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Estos profesionales altamente capacitados responden a emergencias de aeronaves, incendios estructurales, incidentes con materiales peligrosos, operaciones de rescate y emergencias médicas. Además, garantizan el cumplimiento de las normas de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y mantienen la preparación operacional necesaria para todas las operaciones de vuelos comerciales.
La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) reconoce que la dotación de personal para los servicios ARFF debe basarse en un análisis de los recursos necesarios para responder a emergencias, considerando las necesidades operacionales de cada aeropuerto y estableciendo los niveles mínimos de personal requeridos para realizar las operaciones de respuesta de forma segura y eficaz. Mantener suficiente personal es esencial para ejecutar las tareas críticas de extinción de incendios y rescate durante una emergencia con una aeronave.
Asimismo, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA) exige que los patronos proporcionen a sus empleados un lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos que puedan causar la muerte o lesiones físicas graves. La IAM Union considera que la escasez crónica de personal y la dependencia de turnos extendidos requieren atención inmediata para proteger tanto la seguridad de los bomberos como la capacidad de respuesta ante emergencias del aeropuerto.
“Cuando estos bomberos decidieron unirse a la Unión IAM, lo hicieron porque querían tener una voz para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo”, señaló John Vigueras, Representante Especial del Territorio del Sur de la IAM. “Atender la escasez crónica de personal es fundamental, no solo para proteger la salud y el bienestar de estos dedicados bomberos, sino también para garantizar el más alto nivel de preparación ante emergencias para todas las personas que transitan por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín”.
La Unión IAM hace un llamado a la administración del aeropuerto para que agilice el proceso de contratación, fortalezca la planificación de la fuerza laboral y garantice que los niveles de personal respondan a las necesidades operacionales del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, al tiempo que protege la salud y la seguridad de los bomberos encargados de salvaguardar al público viajero.
En 2023, los Bomberos de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín hicieron historia al unirse a la Unión IAM en Puerto Rico para fortalecer su voz en la defensa de condiciones de trabajo más seguras y mejoras en su lugar de Empleo.
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