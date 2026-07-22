En Long Island, la Gobernadora Hochul Destaca la Primera Moratoria a Nivel Estatal Sobre Nuevos Centros de Datos de Hiperescala Mientras el Apoyo Sigue Creciendo

La Gobernadora Kathy Hochul celebró hoy una mesa redonda con líderes estatales, empresariales y locales de Long Island para destacar su Orden Ejecutiva, la cual establece la primera moratoria del país sobre nuevos centros de datos de hiperescala, fija los estándares más rigurosos para el desarrollo de estos centros y crea una hoja de ruta para apoyar a las localidades. La Gobernadora está suspendiendo temporalmente los permisos ambientales estatales por un periodo de hasta un año con el fin de elaborar un marco regulatorio líder en la nación que proteja a los usuarios de servicios públicos, al medio ambiente, a la red eléctrica y a las comunidades de todo el estado.

"Al visitar comunidades de todo el estado y escuchar a líderes comunitarios, empresarios y funcionarios electos, recuerdo la responsabilidad de garantizar que los neoyorquinos no carguen con el aumento de los costos de los servicios públicos debido a estos centros de datos masivos que ellos no solicitaron", dijo la Gobernadora Hochul. "La moratoria que firmé garantiza que desarrollemos un marco que satisfaga las necesidades de los neoyorquinos, punto final. Somos los primeros en adoptar esta visión audaz y seremos los primeros en hacerlo bien".

Entre los participantes de la mesa redonda de hoy se encontraban:

Mónica Martínez, senadora del estado de Nueva York y presidenta del Comité de Gobierno Local (D-NY-4)

Kwani B. O’Pharrow, miembro de la Asamblea del estado de Nueva York (D-NY-11)

Steven Weinberg, alcalde de la localidad de Thomaston

Rich Schaffer, supervisor del municipio de Babylon

Bob Deluca, presidente de Group for the East End

Dan Lloyd, fundador y presidente de Minority Millennials

Kevin McDonald, asesor principal de políticas de The Nature Conservancy

Rosemary Menendez, voluntaria de AARP

Brendan Warner, presidente de la Long Island Water Conference

Bill Zalakar, director ejecutivo de la Long Island Farm Bureau

Hope Knight, presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development (ESD), dijo: "La gobernadora Hochul se asegura de que Nueva York siga siendo líder en innovación, al tiempo que establece expectativas claras para los proyectos de centros de datos a gran escala. A través del Marco de Inversión Comunitaria (Community Investment Framework), ESD ayudará a los líderes locales a garantizar beneficios comunitarios sólidos, proteger a los contribuyentes y promover inversiones en infraestructura, desarrollo de la fuerza laboral, cuidado infantil y otras prioridades que mejoran la calidad de vida de los residentes".

El estado de Nueva York experimenta un crecimiento sin precedentes en la demanda de desarrollo de centros de datos, impulsado por la inteligencia artificial y otras operaciones informáticas. Este aumento de la demanda ha dado lugar a propuestas en todo el estado para la construcción y operación de centros de datos que podrían requerir cantidades masivas de energía y agua para funcionar y refrigerar miles de servidores informáticos.

A principios de este año, la gobernadora instruyó al Departamento de Servicio Público (DPS) para que iniciara el procedimiento "Energize NY", el cual exigirá a los centros de datos pagar más por su energía o suministrar la propia, permitiendo así que el estado mantenga costos energéticos más asequibles para los neoyorquinos. Como parte de dicho procedimiento, la gobernadora también ha ordenado al DPS elaborar una Declaración de Impacto Ambiental Genérica (GEIS, por sus siglas en inglés) para los centros de datos, con el fin de garantizar que las nuevas instalaciones cumplan con normas uniformes. Durante la elaboración de esta GEIS, proceso que tomará hasta un año, estará vigente una moratoria y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) no emitirá permisos discrecionales que no se consideren ya completos. El estado utilizará la GEIS para evaluar los posibles impactos ambientales de la construcción y operación de centros de datos en su territorio, incluidos sus efectos en la demanda de energía, el uso y la calidad del agua, y la calidad del aire. Una vez que el Estado finalice estas normas, se levantará la moratoria, permitiendo que avancen los nuevos proyectos de centros de datos siempre que cumplan con las normativas estatales, los códigos de zonificación y otras aprobaciones locales.

La Gobernadora también instruyó a Empire State Development (ESD) para que emita un Marco de Inversión Comunitaria (CIF, por sus siglas en inglés) en un plazo de 60 días; este proporcionará directrices claras a las entidades locales para ayudarles a negociar beneficios comunitarios como parte de cualquier acuerdo para centros de datos a gran escala, incluyendo mejoras en la infraestructura local, inversiones en cuidado infantil y apoyo financiero directo para sus comunidades. El CIF también establecerá marcos que garanticen la participación de los sindicatos en la mesa de negociación y den prioridad a las normas de salarios prevalecientes y a los acuerdos laborales de proyecto para la construcción de centros de datos, la contratación local, los programas de aprendizaje y el desarrollo de la fuerza laboral, con el fin de maximizar los beneficios económicos. Asimismo, este marco incluirá una fórmula para ayudar a las comunidades a determinar por dónde comenzar las negociaciones de inversión. Actualmente, en el sitio web de ESD se encuentra disponible un resumen del CIF y se invita al público a enviar sus comentarios.

Además, la Gobernadora ha instruido al Departamento de Servicio Público (DPS) que considere la creación de un Fondo de Aceleración de la Red Eléctrica de Nueva York (New York Grid Acceleration Fund). Este fondo exigiría a los centros de datos invertir en la infraestructura de la red eléctrica del estado —que requiere modernización— y en las necesidades energéticas, para asegurar que todos los neoyorquinos se beneficien de un desarrollo responsable. El fondo podría apoyar la adquisición de nuevos suministros de energía limpia y la creación de un fondo de reserva (o mecanismo de seguro) al que los desarrolladores tendrían que contribuir para protegerse frente a cargas energéticas especulativas de gran magnitud que generan incertidumbre y aumentan los costos. El DPS también evaluará medidas para exigir a los centros de datos que financien nueva generación de electricidad limpia destinada a sus propias operaciones, incluyendo —entre otras opciones— recursos energéticos distribuidos ubicados en las instalaciones del cliente y sistemas de almacenamiento en baterías.

Por último, la Gobernadora Hochul está impulsando legislación para eliminar las exenciones del impuesto sobre las ventas aplicables a los centros de datos de gran envergadura en todo el estado.

Desde que asumió el cargo, la Gobernadora Hochul ha garantizado que Nueva York lidere la nación en innovación y desarrollo de inteligencia artificial (IA). Como parte de su presupuesto para el Año Fiscal 2025, la Gobernadora lanzó Empire AI, una iniciativa pionera a nivel nacional para promover la investigación en IA en beneficio del interés público. Este año, puso en marcha la Comisión FutureWorks para asesorar sobre políticas y acciones del sector privado destinadas a proteger la seguridad de los trabajadores, al tiempo que se aprovechan los beneficios económicos de la IA para todos los neoyorquinos. Esta comisión de alto nivel, integrada por expertos líderes a nivel nacional, defensores de los trabajadores y líderes empresariales, tendrá la tarea de asesorar a la Gobernadora Hochul sobre cómo gestionar la transición hacia la IA, asegurando que sus beneficios se compartan entre las familias, los trabajadores y las pequeñas empresas de Nueva York, y no se limiten únicamente a las grandes corporaciones. La gobernadora Hochul también implementó salvaguardias pioneras a nivel nacional para proteger a los neoyorquinos en línea y garantizar un uso seguro y responsable de la inteligencia artificial (IA) en el estado de Nueva York. Entre las iniciativas se incluyen:

La Ley SAFE for Kids y la Ley de Protección de Datos Infantiles, que restringen los feeds o flujos de contenido adictivos para los menores e impiden que los operadores en línea recopilen y moneticen datos de niños sin consentimiento informado.

Legislación sobre "compañeros de IA" que establece salvaguardias pioneras en el país, redirigiendo las conversaciones de los usuarios sobre autolesiones hacia recursos de salud mental e interrumpiendo comportamientos adictivos nocivos. La gobernadora también prohibió el material de abuso sexual infantil generado por IA.

La ley de etiquetas de advertencia, recientemente promulgada, que exigirá a las empresas de redes sociales publicar advertencias sobre el impacto potencial de sus plataformas en la salud mental.

La Ley de Prácticas Engañosas de IA, que refuerza la protección contra el uso no autorizado de la imagen o la voz y la difusión no consentida de imágenes íntimas.

Este año, la Ley "Safe by Design" (Seguridad desde el Diseño) de la gobernadora fue promulgada como parte del presupuesto estatal para el Año Fiscal 2027. Esta ley garantiza que los controles parentales para menores se configuren con los niveles más altos de protección en las plataformas comunes de redes sociales y videojuegos; esto significa que personas mayores de 18 años que no sean contactos del menor no podrán comunicarse con ellos en privado, ver su perfil completo ni etiquetarlos en contenidos. Asimismo, la configuración de ubicación estará desactivada por defecto y los menores de 13 años necesitarán la aprobación de sus padres para establecer nuevas conexiones. La ley también deshabilita ciertas funciones de chatbots de IA en plataformas para menores y exige que los padres puedan establecer límites a las transacciones financieras de sus hijos en plataformas de videojuegos en línea, así como consultar el historial de dichas transacciones. Si bien muchas de estas plataformas han mejorado sus medidas de seguridad para menores, en Nueva York esto es ahora una obligación legal que las plataformas no podrán relajar con el paso del tiempo.

Además, la gobernadora Hochul está creando la Oficina de Innovación Digital, Gobernanza, Integridad y Confianza (DIGIT), la primera de su tipo. DIGIT funcionará como un organismo central y autorizado para la seguridad digital y la gobernanza tecnológica, diseñando nuevos enfoques y garantizando una aplicación coherente para mantener a los neoyorquinos seguros en línea, al tiempo que protege la posición de Nueva York como un estado que valora e invierte en innovación de vanguardia. La Oficina DIGIT se centrará inicialmente en la regulación de los grandes desarrolladores de IA de vanguardia, según lo estipulado en la Ley RAISE, permitiendo una mayor transparencia en sus medidas de seguridad y estableciendo un mecanismo de denuncia para que los desarrolladores informen sobre incidentes críticos de seguridad. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

La senadora estatal Mónica Martínez dijo: “La inteligencia artificial y los centros de datos funcionan con los mismos recursos naturales limitados de los que todos dependemos para nuestra vida diaria. Permitir que estas instalaciones, que consumen grandes cantidades de energía y agua, permanezcan sin control eleva los costos para los residentes y amenaza la calidad de vida en todo Nueva York, especialmente aquí en Long Island. Agradezco a la gobernadora Hochul por haber establecido esta moratoria de un año en el desarrollo de nuevos centros de datos mientras Nueva York determina la mejor manera de prepararse e integrar estas tecnologías para satisfacer las necesidades de nuestro estado”.

El asambleísta Kwani B. O’Pharrow dijo: “La inteligencia artificial y las tecnologías emergentes presentan enormes oportunidades para Nueva York, pero la innovación nunca debe ir en detrimento de nuestras comunidades, nuestro medio ambiente ni las familias trabajadoras. Apoyo la decisión de la gobernadora Hochul de establecer una moratoria temporal mientras Nueva York desarrolla un marco regulatorio responsable, transparente y líder a nivel nacional”.

El asambleísta Steve Stern dijo: "Como representante del 10.º Distrito de la Asamblea, agradezco a la gobernadora Hochul que nos acompañe hoy en el condado de Suffolk y por su liderazgo proactivo al abordar los desafíos críticos que los centros de datos plantean para nuestras comunidades, así como por tomar las medidas necesarias para garantizar que, antes de construir cualquier centro, se comprendan plenamente sus implicaciones. Al reunir a las partes interesadas y a los profesionales clave, podemos abordar el impacto de estos centros en la red eléctrica, en nuestro acuífero de fuente única y en la fuerza laboral, además de considerar los costos futuros para los usuarios y las demandas de infraestructura que conllevan estas instalaciones. Agradezco a la gobernadora Hochul que reconozca la importancia del control local y de las inquietudes regionales, al tiempo que atiende las necesidades de todos los neoyorquinos".

El supervisor del municipio de Babylon, Rich Schaffer, dijo: “Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por su enfoque reflexivo y equilibrado respecto al futuro de los centros de datos a gran escala en Nueva York. Al suspender los nuevos proyectos mientras el Estado lleva a cabo una revisión exhaustiva, la gobernadora garantiza que tomemos las decisiones correctas antes de que se adopten decisiones que podrían tener un impacto duradero en nuestras comunidades, nuestra red eléctrica y nuestro medio ambiente. También agradezco a la gobernadora Hochul por reunir a funcionarios electos, partes interesadas y líderes comunitarios. Long Island tiene una perspectiva única y este proceso colaborativo ayudará a desarrollar un marco que fomente las oportunidades económicas a la vez que protege a nuestros residentes, recursos naturales e infraestructura para las generaciones venideras”.

El concejal del municipio de Brookhaven, Jonathan Kornreich, dijo: “Felicito a la gobernadora Hochul por adoptar un enfoque serio y responsable hacia los centros de datos hiperescalables. Su Orden Ejecutiva reconoce sabiamente que estas instalaciones plantean importantes interrogantes sobre la demanda de energía, el uso del agua, la calidad del agua, la calidad del aire, la protección de los contribuyentes y los impactos en la comunidad. Aprecio especialmente que el Estado esté analizando si los centros de datos deberían pagar más por su energía o suministrar la suya propia, y que la gobernadora esté considerando un Fondo de Aceleración de la Red para que los grandes usuarios privados ayuden a invertir en la red en lugar de dejar que los neoyorquinos comunes absorban esos costos. En el municipio de Brookhaven, nos hemos estado haciendo muchas de estas mismas preguntas a través de nuestra propia moratoria recientemente aprobada. En Long Island, donde dependemos de un acuífero de fuente única y una red eléctrica regional limitada, necesitamos establecer reglas claras antes de que los proyectos de esta escala avancen. También nos preocupaba que una moratoria solo para Brookhaven pudiera simplemente trasladar la presión del desarrollo a los municipios vecinos, a pesar de que el acuífero y la red eléctrica son recursos regionales que compartimos todos. Agradezco a la gobernadora Hochul por ser una aliada sólida del gobierno y que reconoce que las comunidades locales no deberían enfrentar estos problemas solas. Su Orden Ejecutiva brinda a ciudades como Brookhaven el tiempo y el apoyo necesarios para planificar de manera responsable, al tiempo que ayuda a proteger Long Island como región.

Beth Finkel, directora de AARP del estado de Nueva York, dijo: “En un momento en que demasiados neoyorquinos tienen dificultades para costear las necesidades básicas, no deberían verse obligados a pagar por la enorme demanda energética de los grandes centros de datos. Casi la mitad de los neoyorquinos mayores han reducido gastos básicos como alimentos, cuidado personal y transporte debido a las altas facturas de servicios públicos, mientras que el 17 % ha reducido el gasto en gastos médicos, incluidos los medicamentos recetados. AARP Nueva York celebra la Orden Ejecutiva 62 de la gobernadora Hochul por poner la protección del consumidor y la asequibilidad en el centro de la política energética de Nueva York”.

El alcalde Steven Weinberg, presidente de la Asociación de Funcionarios de los Municipios del Condado de Nassau dijo: "La moratoria sobre los centros de datos es fundamental, ya que permite a los municipios y localidades planificar las mejoras en la infraestructura eléctrica y de agua que exige el aumento del consumo, así como abordar el impacto en las tarifas de servicios públicos de los residentes. Además, cualquier solicitud para un centro de datos se tramitará conforme a los procesos locales de zonificación y permisos, lo que facilitará la obtención de beneficios y mejoras para la comunidad y sus habitantes. Reconocemos y valoramos el liderazgo de la gobernadora Hochul al conceder el tiempo necesario para comprender y planificar la gestión de los desafíos a corto y largo plazo que plantean los centros de datos para las administraciones públicas".

Kevin McDonald, asesor principal de políticas de The Nature Conservancy en Nueva York, dijo: "Agradecemos a la gobernadora Hochul que nos haya invitado a debatir sobre la medida ejecutiva anunciada recientemente en relación con los centros de datos. La mesa redonda de hoy ha brindado la oportunidad de escuchar a los residentes de Long Island hablar sobre los posibles impactos de estas instalaciones y sobre cómo abordarlos a medida que Nueva York continúa impulsando su desarrollo económico. The Nature Conservancy en Nueva York espera con interés la creación de un marco normativo sólido que incluya requisitos para mitigar los impactos y canalice inversiones hacia proyectos de conservación, tales como la reforestación, la restauración de recursos naturales y la protección de hábitats de vida silvestre. Gracias a este tipo de inversiones, podremos garantizar la conservación de la tierra, el aire y el agua de los que dependen las futuras generaciones de neoyorquinos".

Bob DeLuca, presidente de Group for the East End, dijo: "Aplaudimos el liderazgo de la gobernadora al reconocer la importancia crucial de escuchar a las comunidades locales y de fomentar una planificación y una toma de decisiones fundamentadas en información precisa respecto al futuro de la ubicación y construcción de centros de datos aquí en Long Island. Si queremos preservar nuestro estilo de vida en Long Island y gestionar de manera responsable nuestro frágil suministro de agua y una infraestructura ya sobrecargada, debemos tomarnos el tiempo necesario para comprender las implicaciones de estos nuevos usos industriales. Asimismo, es preciso establecer directrices claras que protejan a la población y orienten a los gobiernos locales en la evaluación de esta creciente oleada de propuestas para centros de datos".

Bill Zalakar, director ejecutivo de Long Island Farm Bureau, dijo: "Nuestra comunidad de Farm Bureau respalda firmemente la moratoria de la gobernadora sobre los centros de datos. Nuestros recursos terrestres, hídricos, eléctricos y naturales son tan vitales para todos nosotros que resulta importante hacer una pausa para comprender plenamente los efectos que esto tendrá en nuestro medio ambiente y nuestra economía. Estos recursos son fundamentales para la producción agrícola, por lo que debemos asegurarnos de que el futuro de nuestro suministro de alimentos no se vea comprometido".

Dan Lloyd, presidente de Minority Millennials, dijo: "Esta pausa demuestra un liderazgo sensato; no se trata de una oposición a la tecnología. Nueva York lidera la nación al establecer una norma clara: si los centros de datos de IA consumen energía de nuestras comunidades, deben invertir tanto en nuestra gente —mediante educación, programas de aprendizaje y oportunidades de desarrollo profesional— como en la infraestructura que nos protege, incluyendo la innovación energética, la eficiencia, el almacenamiento y los sistemas de refrigeración de circuito cerrado. Esto es una buena gestión pública: adoptar la innovación al tiempo que modernizamos nuestra red eléctrica, el suministro de agua y la calidad de vida para las generaciones venideras".